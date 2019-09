"Jen" 94 kilometrů? Cyklisty na Vueltě čeká výzva v Andoře. Extrémně těžké, ví Hirt | iSport.cz

Závod se tady nedá vyhrát, ale dá se ztratit. Věta, kterou od cyklistů a expertů občas slýcháme. A přesně to platí také o dnešní 9. etapě španělské Grand Tour v Andoře. Ta měří „jen“ 94,4 kilometru, na sportovce na kolech ale při ní čekají pořádné kopce. Dva druhé kategorie, dva první a jeden mimořádný. V letošním vydání už cyklisté absolvovali dva horské dojezdy, kde ukázali hlavně vrchaři své kvality. A dnešek je prověří ještě víc.

„Myslím, že to bude den pro Lópeze, že by mu to mělo sedět. Tady nemůže zajet nikdo jiný než vrchaři,“ je přesvědčený Hirt, týmový kolega Miguela Ángela Lópeze, jednoho z favoritů tohoto třítýdenního etapáku. Právě český závodník pomáhal kolumbijskému lídrovi Astany v kopcích na jaře na italském Giru, na Vueltě ale chybí.

Co tedy očekávat od dnešní etapy? Rozhodně ji muži na celkové pořadí budou brát dost vážně, i když na konci prvního týdne se v ní ještě o celkovém vítězi rozhodovat nebude. „Myslím, že to bude hodně důležitá etapa. Vedle Miguela určitě může sedět i Nairovi Quintanovi a může tam někdo překvapit. Ale co jsem viděl letošní startovku, tak mi přijde, že López má velkou šanci tam zajet. Extra silných lidí tam tolik není a on je z nich podle mě nejlepší vrchař,“ tvrdí Čech, který španělskou Grand Tour absolvoval v minulém roce.

Od startu v hlavním městě Andorra la Vella (1125 m) zamíří závodníci na první vrchol Coll d´Ordino (1985 m). „Není to tak těžký kopec, je docela mírný. Loni se jel obráceně. Z této strany je trochu lehčí než z té loňské,“ říká Hirt.

Z něj následuje delší sjezd. A pak to přijde. Stoupání na Coll de la Gallina (1910 m). „Druhá půlka toho kopce je opravdu hodně těžká. Znám ho dobře, je tam i hodně nebezpečný sjezd, kde jsou těžké serpentiny a hrozně moc vraceček za sebou. Tam jestli zaprší, bude se to i ve sjezdu hodně dělit a bude to fakt nebezpečné,“ popisuje 74. muž loňského pořadí úskalí nejdůležitějšího úseku dnešní etapy.

Právě v tomto kopci očekává útoky těch, kteří budou usilovat o etapové prvenství. „Vrchol je 40 kilometrů od cíle, takže tam už se bude hodně závodit. Pak následuje těžký technický sjezd a zase stoupání na Comellu,“ zmiňuje Hirt jedno z trojice stoupání v závěrečných dvaceti kilometrech dnešní andorrské dřiny. I tady čeká na cyklisty těžké stoupání, jehož průměrný sklon je 8,6 procenta. A v úplném závěru přijde výšlap do Cortals d'Encamp, cíle etapy. A tady si budou muset López a spol. poradit v úvodu kopce se sklonem 11,9 procenta.

„Nejtěžší ale bude Gallina, cíl bude už o tom, komu zbude nejvíc sil,“ myslí si Hirt.

Do průběhu závodu může zasáhnout i počasí. Pokud by totiž, stejně jako včera, zapršelo, bude sjezd z Galliny hodně nebezpečný. „Je škaredý, já jsem ho jel na suchu, jeli tam nějací turisti a ten jeden tam vylítl ze zatáčky, a to si to jenom tak projížděli. První polovina je fakt nepříjemná. Je prudký a zatáčky jsou opravdu ostré. Cesta není malá, ale není ani úplně obrovská. Vždycky se to rozjede do velké rychlosti a pak musíte jít hodně na brzdy,“ varuje.

Tato etapa bude výzvou i pro Zdeňka Štybara, který se ve včerejší kopcovité pokoušel o vítězství, nakonec dojel na 14. příčce. Český cyklista vyrazil necelé dva kilometry před cílem ze skupiny 21 uprchlíků, kteří strávili většinu deštivého dne před odpočívajícím pelotonem, byl však dostižen. Dnes to bude hlavně o přežití.

A koho vidí Hirt jako největší favority letošní Vuelty? Především týmového kolegu Lópeze. Ale je tady i někdo jiný. „Primož Roglič je standardně silný. A z toho zbytku mi tam nepřijde nikdo, že by měl nějakou mega formu. Samozřejmě je tady Alejandro Valverde, který je vždycky silný, ale taky si pokaždé vybere nějaký slabší den, takže na vítěze Vuelty ho nevidím. Samozřejmě je to už konec sezony, takže může někdo překvapit. Ale kdyby někdo porazil Lópeze, tak bych byl asi překvapený, podle toho, co jsem zatím viděl.“