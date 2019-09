Deset dní, šest lídrů. Vuelta v počtu vedoucích mužů válcuje Tour i Giro | iSport.cz

Začal Miguel Ángel López po týmové časovce, kterou vyhrála Astana, hned v další etapě ho z červeného dresu vysvlékl Nicolas Roche. Jezdec týmu Sunweb je zatím na Vueltě, která ve Španělsku odstartovala 24. srpna, rekordmanem v počtu dní v dresu lídra průběžného pořadí. Vydržel v něm tři dny, než si ho vzal zpět López. A od té doby se to zase střídá po dni. Dylan Teuns, López, Nicolas Edet, Nairo Quintana, Primož Roglič. Šest mužů v čele průběžného pořadí během deseti dní. Předchozí třítýdenní etapák, slavná Tour de France, přitom měla za celou dobu jen čtyři (Mike Teunissen, Giulio Ciccone, Julian Alaphilippe a Egan Bernal).

„Každý ročník je jiný. Ale obecně Vuelta je něco jiného než Tour. Na Vueltě jsme viděli už v prvním týdnu několik dojezdů na kopci a v podstatě je závod v plném proudu, dá se říct, od začátku. Zatímco na Tour de France je to trochu v jiném stylu. Tam to bylo spíš pro sprintery, až následně přišly kopce. A také záleží na tom, jaká konkurence se sejde, jak silný je tým případného velkého favorita a podobně,“ vysvětluje tuto skutečnost Ján Svorada, který se během své úspěšné kariéry účastnil Vuelty šestkrát.

Á propos konkurence. To je také faktor, který letos sehrává roli. Velká jména minulých ročníků a posledních Grand Tour tady chybí. Simon Yates po nabitém programu neobhajuje loňské vítězství, Chris Froome se ještě nějakou dobu bude zotavovat z červnového těžkého zranění, Geraint Thomas, který nějakou dobu figuroval v předběžných soupiskách, se nakonec soustředí na jiné cíle.

„Žádný z týmů nemá velkou převahu. Movistar je samozřejmě silný, je na domácí půdě, ale stejně tak silná je i Astana a počítat se musí i s Jumbo Visma, i když tam je to spíš o jedinci, o Rogličovi,“ dodává někdejší vynikající sprinter.

Zda se v podobném duchu převlékání červeného dresu bude pokračovat, je po včerejší časovce otázkou. Ovládl ji totiž, podle předpokladů, Roglič a svým skvělým výkonem si vyjel náskok 1:52 minuty před druhým Alejandrem Valverdem, ještě o 19 sekund víc ztrácí López. Quintanovi, který pořadí ovládal před včerejším projetím cílem v Pau, se ani trochu nevedlo a jeho ztráta nyní činí rovné tři minuty.

„Čím se závod bude posouvat blíž k cíli, prostoru na to, aby převzal dres vedoucího závodníka někdo, kdo nejede na celkové pořadí, bude ubývat,“ ví Svorada. On sám považuje za jednoho z velkých favoritů současného lídra Rogliče. Bývalý skokan na lyžích má ale v tomto směru špatnou zkušenost z jarního Gira, kde také patřil k adeptům na růžový dres v cílové Veroně, v posledním týdnu ale bez větší týmové podpory selhal i on.

„Zatím to, stejně jako na Giru, vypadá, že je velmi silný, že se poučil z chyb v Itálii. Překvapil mě, že i ve velikých kopcích dokázal ztráty eliminovat na úplné minimum. Na druhou stranu jeho tým je o něco slabší než Movistar nebo Astana a i na Giru se v posledním týdnu ukázalo, že má své limity a v kopcích ztrácel. Tohle se může stát i teď. Takže zatím je to velmi otevřené,“ připomíná vítěz tří etap na Vueltě 1997.

V červeném dresu lídra španělské Grand Tour se nedá čekat Zdeněk Štybar, jediný Čech na startu tohoto ročníku, jeho výkony se ale i tak Svoradovi líbí. „Ukazuje opět vysoký standard. Etap, které by mu seděly na vítězný únik, zatím tolik nebylo, myslím, že ještě přijdou. To, že jednou v úniku byl a pokusil se tam i o sólovou akci, ukazuje, že má velmi dobrou formu. A pro něj je to hlavně příprava na MS. Takže zatím spokojenost a budu doufat, že se mu povede ještě nějaký velký výsledek udělat.“