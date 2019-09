Ředitel nové Hirtovy stáje: Je jako můj syn. Na Grand Tour může být v TOP 10 | iSport.cz

S tímto týmem se dostal na svou první Grand Tour, na italské Giro. A hned se tam český vrchař Jan Hirt blýskl celkovým dvanáctým místem. I díky tomu se pak dostal do Astany, prvodivizního týmu, kde strávil poslední dva roky. Čech chce ale dostávat víc prostoru na vlastní vyniknutí, a tak se opět po Giru domluvil s týmem CCC, kam se vrátí od příští sezony. Bude tam mít hned několik starých známých, mezi nimiž figuruje i sportovní ředitel Gabriele Missaglio. A ten mu hodně důvěřuje. „Vždycky jsem mu říkal, aby věřil v umístění v Top 10, má na to,“ je přesvědčený bývalý italský profesionál.

Ve svém týmu už máte jednoho Čecha Josefa Černého, od příštího roku přibude ještě Jan Hirt. Jak se na jeho příchod těšíte?

„Jsme velmi šťastní. Mám s ním dobré vztahy, byl u nás tři roky, v našem týmu, autobusu. Pro mě je to silný jezdec v horách a my takové závodníky potřebujeme. Vrátí se do našeho týmu od příští sezony a jsem za to rád. Je to pro nás velmi důležité.“

Jak se podle vás změnil za dva roky v Astaně?

„Získal spoustu zkušeností. Myslíme si, že pro naši budoucnost je to dobrý závodník. Protože ho potřebujeme do bojů o celkové pořadí. V tuto chvíli moc takové jezdce nemáme. V příští sezoně přijde on, Ilnur Zakarin, Fausto Masnada, budeme v horách velmi silní. Doufám, že to bude dobré i pro Jana. Opravdu mu věřím. Budeme společně pracovat na tom, abychom v příští sezoně dosáhli co nejlepších výsledků.“

Dřív bývaly jeho slabinou časovky, ale letos ve Švýcarsku zajel i ji velmi dobře. Budete na této disciplíně ještě dál pracovat?

„Ano, v našem týmu pracuje Marco Pinotti (šéftrenér a bývalý vynikající časovkář) a pro něj je to super. S Markem budou moci pracovat na tom, aby se dál zlepšoval.“

Se Zakarinem budou dvěma lídry pro některé závody?

„Určitě. Když v příští sezoně začne Girem, tak pro mě je dokonce hlavním lídrem na tento závod.“

Ale on by si přál jet v příštím roce Tour de France.

„Ano? Ale proč ne, je to možné, budeme se o tom bavit před příští sezonou. Nyní je to silný závodník do hor.“

Před dvěma lety bylo pro spoustu lidí jeho umístění na Giru překvapením. Jak jste to vnímal vy?

„Pro mě to rozhodně překvapení nebylo. Pamatuju si to velmi dobře. Před Girem jsem mu říkal: Jane, prosím, věř v dobrý výsledek, v první desítce celkového pořadí. A on vždycky odpovídal: Ne, to je nemožné. Ale když mě poslechne, má na to být v první desítce.“

Takže bude hlavním úkolem dodat mu sebevědomí, že na to má?

„Ano, rozhodně. A já v to opravdu věřím, že může být v desítce nebo sedmičce. Je mimořádný kluk, pro mě je jako syn.“

V čem myslíte, že je nejsilnější?

„Je silný v dlouhých kopcích v horách. Když byl s naším týmem na závodě Kolem Švýcarska, kde byl dojezd v Söldenu, taky v té etapě dojel v Top 10. Musíme s ním pracovat, ale jsem si jistý, že v příští sezoně je pro něj nejlepší moment, aby zazářil.“

Porovnejte tým CCC ve druhé divizi a teď. V čem je největší změna?

„Není jich moc. Na startu sezony jsme byly dvě rozdílné skupiny, nebylo jednoduché začít společně, ale v budoucnu budeme top. Nebylo jednoduché začít s novým worldtourovým týmem loni v srpnu. Protože v tu chvíli jsme neměli dost dobrých jezdců. Ale vím, že krok po kroku můžeme dosáhnout na absolutní špičku.“

Od této sezony je ve vašem týmu Josef Černý. Co můžete říci o něm?

„Ano... Černý je další můj syn. Je také mimořádný kluk, v této sezoně jsme pracovali na tom, aby byl v příští ještě lepší.“

Kam byste ho zařadil? Je klasikář, časovkář?

„Pokud mluvíte s Gregem van Avermaetem, on je za něj moc šťastný. Vždycky když ho měl u sebe na klasikách, byl spokojený. Letos poprvé startoval na Grand Tour (Giro) a v poslední etapě, což byla zase časovka, dojel šestý. Je hodně chytrý závodník. A je s ním legrace. Pro mě je top. Jen je trochu fintil, ve sprše stráví hodně času.“ (smích)