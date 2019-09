Štybar se těší do Madridu, po Vueltě pojede na Mallorku: Tam zregeneruju nejlíp | iSport.cz

Největší dřinu máte za sebou, teď už jen dojezd do Madridu. To už je dobré, ne?

„No to ano, jen nevím, jak dlouho se z toho budu vzpamatovávat.“

V posledním horském dni si na vás Vuelta přichystala největší dávku kopců, k tomu déšť, zimu. Bylo to hodně těžké?

„Horší už to snad ani být nemohlo. A k tomu ještě trápení našeho Jamese Knoxe. Po pátečním pádu neměl úplně dobrý den, takže si to protrpěl a my se s ním snažili zůstat co nejdéle.“

S Philippem Gilbertem jste se o něj v průběhu etapy starali skoro jako jeho tátové, pomáhali jste mu i oblékat bundu. Po dojezdu do cíle jste se s ním objímali. Asi tento britský mladík vaši péči dost ocenil, že?

(úsměv) „Jo, v pátek i v sobotu po etapě brečel.“

Bolestí po pátečním pádu, kde se hodně potloukl?

„Spíš dojetím, že to má za sebou. Vážně si to tady hodně protrpěl. Doufali jsme, že uhájí desítku celkového pořadí.“ (Knox skončil 11. se ztrátou 21 sekund na desátou příčku – pozn. red.)

Štybarova stáj ovládla na letošní Vueltě dohromady čtyři etapy, hodně práce odvedla také na celkově 11. místě mladíka Jamese Knoxe, který se závěrem protrápil







Celkově je ale v týmu nálada dobrá, ne? Máte čtyři etapová vítězství, víc než kdokoliv jiný.

„To ano, myslím, že můžeme být spokojeni. Ještě škoda, že jsme nevyhráli týmovou časovku na začátku. I já jsem tam ještě mohl dotáhnout do vítězného konce jednu z etap, kdy jsem byl odjetý. Mohlo to být ještě lepší, ale rozhodně musíme být spokojeni s tím, co máme. Popravdě řečeno, nečekal jsem před Vueltou, že tu vyhrajeme čtyři etapy.“

Tu poslední jste vyhráli v pátek, kdy slavil Rémi Cavagna. Na sociálních sítích pak bylo video, na kterém se mu nepovedlo moc dobře otevřít při oslavách šampaňské a stříkl si ho i do oka. Už to umí?´

„Ne. Ten se to nenaučí nikdy. Ale něco snad teď na trati viděl.“ (smích)

Jak náročná pro vás celá Vuelta byla?

„Hodně. Loni po Giru jsem byl taky mrtvý, ale tam jsme v poslední etapě jeli už v grupetu, asi 120 lidí. Teď tím, že jsme se ještě snažili pomoci Jamesovi, to bolelo ještě o to víc.“

V neděli dojedete do Madridu. Bude pocit, až se před vámi objeví španělská metropole, podobně emotivní jako když jste jel Vueltu poprvé?

„To už asi ne. Napoprvé to opravdu bylo zvláštní. Teď budu rád, že to budeme mít za sebou.“

Co vás čeká do mistrovství světa (silniční závod mužů 29. září)?

„V pondělí hned letím na Mallorku, protože tam vždycky nejlíp zregeneruju a mám tam nejmíň povinností. Manželka se synem Lewisem už tam jsou. Pak se tam budu připravovat a další týden v pátek odletím před mistrovstvím světa do Yorkshiru.“