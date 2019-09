Ježek o bezpečnosti na silnici: Cyklisté jsou nejzranitelnějším členem provozu | iSport.cz

Bezpečnosti se věnuje na plno. Snaží se o ní vzdělávat nejen cyklisty, ale i řidiče. „Já potom, co jsem skončil cyklistickou kariéru, se hodně věnuji bezpečnosti. Nejen za volantem, ale i za řídítky kol a mám radost, že se to takto propojilo,“ vysvětlil s odkazem na magazín We Love Cycling, kterému se věnuje.

Podle něj je důležité myslet nejen na sebe, ale i na ostatní řidiče. „Je to hlavně o toleranci, ale i o dodržování důležitých věcí, jako je třeba bezpečné předjíždění cyklistů, kdy by se měl dodržet 1,5metrový odstup. To samé ale platí i pro cyklisty, ti by zase neměli například podjíždět auta spodem, dávat pozor, když předjíždí kolonu stojících aut…,“ vypsal několik nejčastějších prohřešků.

Podle něj je specifické i ježdění v přírodě či velkých městech. V tom druhém případě zejména. Na co si tedy dávat ve městech pozor? „Hlavně být ostražitý a opatrný a neprosazovat jenom sám sebe. Musíme myslet na to, že na silnicích i cyklistických stezkách nejsme jen my cyklisti, ale také auta i chodci, lidé na inline bruslích či maminky s kočárky. Musí to být o té toleranci,“ upozornil.

Na celý rozhovor se podívejte ve videu z dílny iSport TV.