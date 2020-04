Sezona bez Tour může být fatální, ví šéf Andrle. Řekl, co řeší cyklistika

Žádné závody, žádná možnost předvést se. Pro cyklisty je to náročné spíš psychicky, i když některé týmy už přistoupily i na krácení mezd svých jezdců. Jinde se zase dočasně rozloučili s externími zaměstnanci. To zatím není případ týmu Israel Start-up Nation. „Teď se nezávodí, takže se ušetří náklady. Uvidí se co a jak dál,“ přibližuje současnou situaci René Andrle, sportovní ředitel izraelského týmu.

Nyní by se připravoval na jednu z nejvěhlasnějších jarních klasik Paříž – Roubaix. Jako závodník až na velodrom nikdy nedojel, teď, v doprovodném voze týmu Israel Start-up Nation, by měl šance hodně slušné.

Jedním z jezdců nováčka v nejvyšší kategorii je totiž Nils Politt, druhý muž loňského vydání. Teď ale René Andrle řeší úplně jiné věci. S kolegy už připravují další sezonu. A v té letošní? Nezbývá, než čekat, jak se bude dál vyvíjet pandemie koronaviru po celém světě. Jako na trní mohou být i závodníci, kterým letos končí smlouva.

Jak momentálně fungují vaši závodníci? Stejně jako v jiných týmech byli vybaveni trenažéry a připravují se v domácích podmínkách?

„Přesně tak. Třikrát týdně máme organizovaný trénink na Zwiftu, všichni závodníci musí jet a připojují se k nám další a další lidé ze široké veřejnosti, takže je to i docela zajímavé.“

Také ve vašem týmu jsou třeba Belgičané, kteří mohou jezdit venku, zatímco jiní jsou odkázaní jen na trenažéry, je to tak?

„Ano, máme Belgičany, Němce, ti mohou jezdit venku, zatím i kluci v Kanadě, USA. A pak jsou země, které jsou hodně postižené, což je Izrael, Španělsko, Francie, Itálie, tam by venku jezdit neměli. V Itálii to bylo dovoleno profesionálním jezdcům, ale taky už se to tam zpřísňuje, takže uvidíme. Zatím máme ale většinu lidí, kteří trénují venku.“

Bude potom opravdu dost velký rozdíl mezi závodníky, kteří jezdí venku a těmi, kteří jsou odkázáni jen na trenažér?

„Například Daniel Navarro, který žije v Andoře, teď trénuje 16 hodin týdně, což je hodně málo. Trénuje na ergometru. Když pak někdo může trénovat venku a jezdí třeba 30 hodin týdně, je to dvojnásobek, a to už je znát. Uvidí se, jaké to bude. Ale teď je na prvním místě, aby se celosvětově podařil boj s tímto virem. Pak se můžeme posunout dál, sport, ale i další věci. Není to jen cyklistika, týká se to ostatních sportů, umění a tak dále. Zasáhlo to celý svět. Bude nejlepší se s tím co nejdřív vypořádat. Myslím, že cyklisté by klidně všichni akceptovali, kdyby zůstali doma a trénovali na ergometrech a pak se rozběhla sezona. Samozřejmě je to nefér, někdo může trénovat venku, jiný nemůže. Ale myslím, že se k tomu tak bude potom i přistupovat a bude se to brát jako taková sezona nula.“

Co v těchto dnech děláte vy jako sportovní ředitel?

„My už pomalu plánujeme další rok. Takže se vybírají talenty, ať už na rok 2021, tak i 2022. Máme konferenční hovory a řešíme, co zlepšit, co předělat. Samozřejmě až se sezona spustí, bude program o to náročnější, protože většina závodů se bude posouvat, budou se měnit termíny, pojede se déle. Teď dejme tomu budeme mít dva měsíce prázdniny, ale pak se dá říct, že budeme pracovat každý den až do podzimu. O to to bude náročnější. Je to dost zvláštní.“

Nejdůležitější je teď zdraví, ale přeci jen kvůli budoucí existenci musí také váš tým řešit finanční záležitosti. Některé týmy omezují počet zaměstnanců, polští CCC, kde jsou i dva čeští cyklisté, už oznámil krácení mezd jezdců.

„U nás se to pořád řeší. Teď jsme v situaci, kdy samozřejmě nějaké škrty v rozpočtu budou. Ale zase automaticky tím, jak se nejezdí závody, nejsou ani náklady s nimi spojené. Teď čekáme, jestli budeme podnikat další kroky, tedy jestli se bude sahat i na platy závodníků a ostatních členů týmu. Ale zatím jsme k tomu nepřistoupili. Čekáme i na to, jaké budou další kroky UCI (Mezinárodní cyklistické unie), jaký bude nový kalendář a další věci.“

V Lotto Soudal už museli propustit některé zaměstnance. To u vás tedy zatím není?

„Ne, ne. V každém týmu pracuje i plno externistů, takže je možné, že se rozloučili tady s těmi lidmi, ale s nikým jiným.“

Šéf týmu Deceuninck- Quick Step, kde jezdí i Zdeněk Štybar, Patrick Lefevere odhadl ztráty jeho stáje na 500 tisíc eur. Jak to vypadá u vašeho týmu?

„To se teď neví. Tohle je takový odhad v současné době. Když se nepojede Tour de France, může to být pro hodně týmů fatální, několik jich může kvůli tomu i skončit. Takže to bude záležet. Strašně těžko teď říct, kolik je to peněz.“

Náklad navíc je nyní asi i pořízení trenažérů, aby mohli závodníci jezdit doma, ne?

„Ve spoustě věcí pomáhají sponzoři, takže vybavení týmům často i dávají. Je to pro ně reklama. Ale když si vezmeme provoz během závodů, když musíte dostat auta, kamiony, závodníky na určité místo, platit hotely a další věci extra, tak to levné není. Závod může stát dvacet tisíc eur, kolikrát i víc. Ale teď se nezávodí, takže zase na jednu stranu tyhle peníze ušetříme. Uvidí se co a jak.“

Je současná situace ještě obtížnější pro týmy jako je právě Israel Start-up Nation, které jsou ve World Tour nováčky a měly ukázat, co v nich je?

„Ano, pro nás se sezona rozběhla dobře, měli jsme nějaká vítězství, nebylo to vůbec špatné. Takže tahle nucená přestávka může být dost problematická i pro nás, ale uvidíme. Jak jste řekla. Byli jsme nováčci, chtěli jsme se co nejvíc ukázat, investovali jsme do toho dost peněz. Chtěli jsme být taková štika pelotonu, o které se mluví. Uvidíme teď, co dál.“

Nemáte obavy, že přijde krize, firmy na tom budou hůř a do příští sezony se budou špatně shánět sponzoři?

„Je to strašně těžké odhadovat. Teď je to v takové fázi, kdy nikdo neví, co bude. Důležité je, aby začal svět zase normálně fungovat, tak jak fungoval. A začaly závody. Pak až se bude dát analyzovat a říct, jaký je stav věcí.“

A co závodníci? Některým letos končí kontrakty. Jsou teď takovým ohroženým druhem, pro který bude náročnější shánět angažmá?

„Když se rozběhne sezona, budou se moct předvést a někdo jim smlouvu nabídne. Ale když se nespustí a nebudou moct ukázat, co v nich je, můžou lehce přijít o místo. Když někdo podepíše teď, může to být i za menší peníze, protože zájem o závodníky není takový. Ale až se to rozběhne, můžou být ceny vyšší. Dá se s tím, nechci říct přímo spekulovat, ale je to teď hrozně těžké, co udělat. Jestli raději mít jistotu, nebo počkat a pak se předvést ve zkrácené sezoně. To je otázka. Nikdo totiž neví, kdy to opravdu začne.“

Jako sportovní ředitel jste měl jet italské klasiky, takže přímo na Paříž – Nice, zatím posledním závodu, jste nebyl. Co jste ale říkal na to, že se ještě jelo, i když se situace v mnohých zemích dost zhoršovala?

„Bylo to země od země. Když se jelo Paříž – Nice, třeba ve Španělsku i Francii fungovalo všechno úplně normálně, v Čechách už začínala ta první opatření. Když skončilo Paříž – Nice, tak se den nebo dva dny poté na jihu začalo teprve s nějakými opatřeními a najednou se strhla lavina toho, co můžeme pozorovat teď. Ve Francii udělali opatření, kdy nechtěli lidi, kteří byli předtím ve Spojených arabských emirátech, nechtěli žádné lidi z Itálie a chtěli závod jet. Což si myslím, že nebylo špatné rozhodnutí. Ale bohužel to vykrystalizovalo do toho stavu, kam se to dostalo, kdy nejprve jeli s diváky, pak už bez nich a nakonec závod o den zkrátili.“

U Tour de France zatím není rozhodnuto, jestli a případně kdy se pojede. Ředitel Christian Prudhomme už nicméně prohlásil, že to nebude bez diváků. Jaká by byla nejlepší varianta podle vás?

„Můžu to přirovnat k tenisu. Řešil se i Wimbledon. Za mě osobně, ať už jde o Wimbledon nebo Tour, je zážitek to vidět naživo, ale rád bych sledoval Wimbledon třeba jen v televizi za zavřenými dveřmi. To samé si myslím, že by plno lidí ocenilo i u Tour de France. Že by to bylo bez diváků, odjelo by se to, bylo by to odvysílané v televizi, čímž by se něco divákům nabídlo a dalo by se říci, že show by pokračovala.“

Co říkáte na nápad, se kterým přišel italský závodník Matteo Trentin, udělat letos jeden etapový závod se startem v Římě, pak přesun do Madridu a cíl v Paříži?

„Jsou to zajímavé nápady, teď je čas na nové projekty. Ale ukáže čas, jak to bude po téhle epidemii s cestováním a dalšími věcmi. Je možné, že se nějaké roky nebude dát cestovat tak, jak to bylo doteď, a pak tyhle projekty dostanou stopku. Já podporuju každou zajímavou věc, takže za mě by to bylo určitě dobré.“