Předčila i Bolta

Deset měsíců po narození dcery se Allyson Felixové podařilo vybojovat zlatou medaili na mistrovství světa, kterou získala v závodě smíšených štafet na 4x400 metrů. Tímto třiatřicetiletá Američanka přidala do své sbírky dvanácté zlato z mistrovství světa. Podařilo se jí tak překonat i Usaina Bolta a stává se rekordmankou v celkovém počtu nejcennějších kovů.

Ačkoliv zažívá Felixová po narození dcery úspěšný comeback, chvíli to vypadalo, že se na běžecký ovál snad ani nevrátí. Během těhotenství trpěla těžkou preeklampsií - měla problémy s otoky a vysokým krevním tlakem. Nakonec musela porodit předčasně císařským řezem v 32 týdnu těhotenství.

Poté, co se však Allysonino tělo vypořádalo s porodní operací, začala postupně opět trénovat. „Je to teď rozhodně o dost náročnější. Myslím, že pro každou mámu, která se po mateřské vrací do práce, to není snadné. V tomhle to máme všechny stejně, “ říká o svém návratu Felixová.

Zlato z mistrovství světa však nemusí být rozhodně poslední medailí její kariéry. Pro Allyson je v současné době prioritou olympiáda v Tokiu, na které ji uvidíme příští rok.

Allyson Felixové fandila i její dcera • Foto Instagram

Nejstarší závodnice slavila úspěch

Shelly-Ann Fraser-Pryce vybojovala v Dauhá zlato v běhu na 100 metrů. Její úspěch je přitom ověnčen dvěma rekordy. Ve svých dvaatřiceti se stala nejstarší ženou, která získala světový nebo olympijský titul v běhu na 100 metrů. A jako první ženě na světe se jí tento úspěch povedl po návratu z mateřské dovolené.

Zayon, syn jamajské závodnice, přišel na svět před dvěma lety. Shelly-Ann později přiznala, že když veřejně oznámila, že je těhotná, měla v očích slzy. Musela se totiž vypořádat s reakcemi, podle kterých je její kariéra kvůli těhotenství definitivně za ní. Sprinterka na sobě však tvrdě pracovala a ukázala comeback, který nemá obdoby.

„Stát tady v 32 letech a držet v náručí mého syna je absolutní sen, nemůžu tomu uvěřit. Zayon a můj manžel byli moji největší oporou. Dodávali mi po celou dobu sílu a to i tehdy, když o mě všichni ostatní pochybovali. To, že teď stojím na stupních vítězů je jen jejich zásluha,“ říká šestinásobná olympijská medailistka.

Shelly-Ann Fraser-Pryce je známá svými bláznivými vlasovými kreacemi. • Foto Profimedia

Dvouletá mateřská se na jejím výkonu nepodepsala

Podmínky v Dauhá nejsou pro atlety zdaleka ideální. Závodníci se tu musí potýkat s extrémními vedry i teplotními výkyvy při přechodu z klimatizovaných stadionů. Právě vysoké teploty trápí především maratonce a chodce, jelikož povaha jejich závodů neumožňuje, aby byl dějištěm pouze klimatizovaný stadion.

Úterní chodecký závod žen na 20 kilometrů, během něhož se musely závodnice potýkat s teplotami okolo 32 stupňů a vlhkostí vzduchu 75 procent, nakonec zvládla nejlépe Číňanka Liu Hong. Ta se k závodění vrátila teprve letos v lednu po dvouleté mateřské pauze.

Liu porodila svou dceru Xixi na konci roku 2017. Dva roky bez závodění, se však na jejím výkonu vůbec nepodepsaly, naopak se podle svých slov cítí daleko silnější než dřív. Dvaatřicetiletá závodnice připustila, že poté co se stala matkou, musela upravit svůj tréninkový plán.

„Teď už nejsem jen sportovec, ale také máma. Musím věnovat hodně pozornosti tomu, aby byl můj rodinný život a trénink v rovnováze. Snažím se proto neustále zefektivňovat tréninky, abych mohla trávit více času s rodinou“ říká Liu.