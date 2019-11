Příběh Hankinse: přes Nymburk do NBA. Nechat se kousnout od žraloka!

Nechybělo moc a místo, aby v úterý v Lize mistrů doskakoval míče a předával je Jaromíru Bohačíkovi nebo Vojtěchu Hrubanovi, mohl si takhle klidně přihrávat s Benem Simmonsem nebo Joelem Embiidem ve Philadelphii 76ers.

Stal se mistrem i MVP americké divize NCAA 2. Na webu koluje řada videí z jeho řádění pod koši. A také se účastnil Letní ligy NBA. Nakonec ale do užšího týmu 76ers neproklouzl a rozhodl se vybudovat si renomé v Evropě. Vsadil na Česko – na Nymburk.

Seznamte se: Zach Hankins, 23 let, nový pivot českého mistra.

„Jsem za tu šanci tady rád. Bylo pro mě velké lákadlo sem přijít a hrát zde soutěž vysoké úrovně, již sledují i skauti z NBA. Dostat se do ní totiž zůstává stále mým cílem,“ přiznává rodák z Charlevoix, malého dovolenkového městečka na pobřeží jezera Michigan.

Pro Nymburk je důležitý. Mladý. Atletický. A vytrénovaný z univerzitních lig krásně sedí do stylu trenéra Orena Amiela, který chce po hráčích hodně pressingu a rychlých protiútoků. V prvních dvou duelech v Lize mistrů měl vždy double double. V české lize zase nadchl svými atraktivními kousky, díky nimž zase vládne Kooperativa faktoru – speciálnímu indikátoru atraktivnosti hry.

Kdyby ale nehrál basketbal, mohl by na svou 211 centimetrů vysokou postavu hodit klidně i oblek. Na univerzitě Ferris State udělal nejprve bakalářský titul z biologie a životního prostředí a později si na Xavieru dodělal magistra z obchodování a administrativy. „Basketbal je skvělý, ale není na celý život, takže musím být připravený i na život po něm. A doufám, že se dvěma tituly a z toho jedním z byznysu, se mi pak bude do nesportovního života lépe vstupovat,“ má jasno.

Stejně tak však nezapře svou povahu sympatického ´příroďáka´.

Zatímco jeho rodiče doma chovají koně, psy, kočky, on sám má i různé ještěry, chameleony, gekony, křečky nebo krysy… „Mám zvířata fakt hodně rád,“ culí se. A rád se o tom i rozpovídá.

„Mám dost nápadů. Chci dělat to, co mě baví, takže pracovat se zvířaty. Mám například hodně rád žraloky, čili uvažuji o tom, že bych bral lidi potápět se se žraloky. Nebo třeba vést safari. A také mám hodně rád koně, takže si třeba pořídím ranč, uvidíme,“ vypráví.

Byť se žraloky má ještě jeden speciální plán. Zatímco se na jeho rameni a zápěstí skví povedené tetování, on by pro svou kůži chystal ještě jeden ´dárek´ - kousanec a otisk žraločích zubů. „Jo, je to tak. Od nějakého malého a přes kroužkový oblek na předloktí. Jen abych měl vidět zuby na ruce, místo tetování. Bylo by cool chlubit se, že mě kousl žralok,“ směje se Hankins.

V Česku, kde žádného ze svých domácích mazlíčků nemá, si nicméně zvyká rychle. Tam, kde jsou u něj doma v Charlevoix velké pláže, různé festivaly a z jedné strany jezera Michigan není ani vidět na tu druhou, v Nymburce ve středu Evropy z jednoho břehu Labe na ten druhý v poklidu dohlédne.

S některým spoluhráčem tak občas vyrazí na jídlo, s jiným na kávu… „Samozřejmě není snadné nevidět se s rodinou, ale už si pomalu zvykám. Je to velké dobrodružství. Evropu jsem dosud viděl jen v televizi, ve filmech a seriálech, kde se objevují malé vesničky, katedrály, zámky a je skvělé, že teď mám možnost to všechno vidět naživo jako třeba Pražský hrad,“ netají se.

A snaží se i proniknout do tajů češtiny. „Je to hodně zvláštní jazyk, ale snažím se naučit alespoň základy. Umím zatím počítat, zdravit, děkovat a pak pár frází, jako třeba: ´ty si velký´, ´ty si hezká´,“ zkouší vyslovovat česky.

S Nymburkem má zatím jednoroční kontrakt s opcí a teprve budoucnost ukáže, jak dlouho se dynamický pivot v Česku zdrží. Jak moc zde v Lize mistrů zaujme. Zda dostane třeba příští rok opětovnou pozvánku do Letní ligy. A kdo ví, třeba se potká v budoucnu i s Tomášem Satoranským.

„Jasně, že ho znám. Dokonce jsem za něj hrál na konzoli – ve hře 2KNBA jsem totiž hrával za Washington Wizards, kde působil. Je to hráč, který se mi hodně líbí, a i když jde z lavičky, hodně týmu pomůže. Teď jsem i nedávno viděl jeho pěknou akci z přípravy Chicaga, kdy přihrál mezi nohama protihráče na smeč Zacha LaVinea. To byla paráda,“ dodává nadšeně Hankins.

ZACHARY HANKINS

Narozen: 27. července 1996 (23 let)

Národnost: USA

Výška: 211 cm

Pozice: pivot

Kariéra: Ferris State (2015 – 2018), Xavier (2018 – 2019), Nymburk (2019 - )

ZACH HANKINS V LIZE MISTRŮ

Proti Bambergu (91:71)

Minuty: 23

Body: 10

Doskoky: 10

Asistence: 0

Proti Gaziantepu (74:72)

Minuty: 24

Body: 14

Doskoky: 10

Asistence: 1

Proti Rize (91:72)

Minuty: 26

Body: 8

Doskoky: 6

Asistence: 1

Proti Tenerife (68:78)

Minuty: 16

Body: 4

Doskoky: 3

Asistence: 0