Pět talentů se zaseknutou kariérou. Co dnes dělá Freddy Adu nebo Ödegaard?

Po půl roce putoval na hostování do Monaka, hrál za řecký Aris i turecký Rizespor. Nikde se však nedokázal prosadit. Pro Benfiku bylo tak téměř vysvobozením, když se Adu po čtyřech letech vrátil do USA. I tady však počet klubů, které vystřídal, dál rostl - neprorazil nikde. Philadelphia, brazilská Bahía, Srbsko, Finsko, nižší zámořské soutěže, neúspěšný start v Nizozemsku nebo Norsku…

Talentovaný chlapec neunikl pozornosti skautů prestižních klubů a ve svých 19 letech přestoupil do Evropy. "Nového Pelého", jak mu bylo přezdíváno, v červenci 2007 za dva miliony dolarů koupila Benfica Lisabon. V Portugalsku však věci neplynuly tak, jak by měly, což byl jen začátek konce jeho hvězdné kariéry.

Nora také zdobí průměr 3,5 klíčových přihrávek na utkání, 86% úspěšnost přihrávek a dvě ocenění pro hráče utkání. Uvidí se tak, co přinese konec sezony a zda-li mladá nizozemská naděje zamíří zpět do Realu Madrid.

V lednu 2017 odešel na hostování do Nizozemska, kde hrál nejprve za Heerenveen a poté přestoupil do Arnhemu. Letos v červenci zavítal opět do Španělska a v současné době hraje za San Sebastian, který jej získal na roční hostování.

Dvacetiletý Nor Martin Ödegaard byl považován za fotbalový supertalent. V patnácti letech se stal nejmladším hráčem i střelcem v historii první norské ligy. Jen tři měsíce po svém debutu v nejvyšší soutěži přišla i pozvánka do norské reprezentace.

Lars Ricken

Lars Ricken se narodil v roce 1976 v Dortmundu. Není tak divu, že si talentovaný mladík velmi brzy našel cestu do tamního velkoklubu - Borussie Dortmund. Jako sedmnáctiletý poprvé debutoval za A tým. V následující sezoně se stal jeho stálou oporou a sehrál důležitou roli v titulech, které klub získal v letech 1995 a 1996 v bundeslize.

Až do roku 1997 bylo však pro řadu fotbalových fanoušků jméno Lars Ricken zatím stále neznáme. Definitivně se mladý hráč zapsal do povědomí veřejnosti v zápase Ligy mistrů, kde nastoupil jako náhradník v zápase proti Juventusu. Pouhých 16 sekund poté, co vyběhl na hřiště, poslal svým prvním dotykem do brány střelu a zajistil tak svému týmu jisté vítězství 3:1.

Aniž by to mladý Němec v té době tušil, tento gól se stal vrcholem jeho kariéry. Slibně rozjetou dráhu mu zkřížila řada zranění. Ricken nedokázal naplnit očekávání fotbalové veřejnosti, která v něm viděla talent světové úrovně. V Borussii zůstal až do svého fotbalového důchodu v roce 2007.

Co je s ním teď?

I po ukončení své aktivní fotbalové kariéry zůstal Ricken věrný Dortmundu, kde aktuálně působí na pozici šéfa mládeže.