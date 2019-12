Downův syndrom není zeď: Gymnastka sbírá medaile a věnuje se modelingu

Chelsea se narodila s Downovým syndromem, genetickou anomálií chromozomů, která je mezi nastávajícími rodiči jedním z nejobávanějších postižení. Obecné informace o této dědičné poruše mluví nesmlouvavě: mentální retardace s IQ mezi 50 až 70, vývojové a tělesné anomálie, poruchy motoriky a snížený svalový tonus a k tomu ještě časté srdeční vady, snížená imunita a zvýšená náchylnost k některým nemocem, včetně leukémie. Představa, že vaše dítě nebude moci dělat to, co ostatní, to, co by chtělo, nebo že nebude dost možná schopné žít jednou samo bez cizí asistence, je děsivá a mnozí rodiče ji neunesou.

Sport? Nikdy!

Když se ale začteme do některých příběhů, uvědomíme si, že bojovat má vždycky smysl. Rodičům Chelsea lékaři sdělili, že má velmi nízký svalový tonus a její pohyby budou velmi omezené. Na sport prý může zapomenout. Do dvou let vůbec nechodila. Rodiče se těžko smiřovali s tím, že nebude běhat jako ostatní děti. „Když jí bylo šest, zkoušeli jsme hrát fotbal. Ale vůbec to nefungovalo – vždycky toho nechala a šla si sednout pod strom do stínu,“ vyprávěl novinářům její otec Ray Werner. Nakonec ho s manželkou Lisou napadlo zkusit dát Cnelsea na gymnastiku. Neměli vůbec žádná velká očekávání, a i když první dva roky neudělala téměř žádné pokroky, cvičení ji velmi bavilo. A to byl základ.

Nakonec našli trenérku s přístupem, který Chelsea potřebovala: Dawn Pombová, která jí trénuje dodnes, se k ní chovala jako k ostatním – zařadila ji do hodin se zdravými gymnastkami, přihlašovala do soutěží, křičela na ni stejně jako na ostatní. „Ostatní rodiče koukali a nechápali, jak si to může k dítěti s Downovým syndromem dovolit. Musela jsem se smát,“ popisuje Lisa Wernerová příklad ze života ve společnosti, která sice volá po integraci a inkluzi postižených, zároveň ale často nechápe, že se s nimi musí jednat jako s „normálními“ lidmi. I to je forma jisté terapie, která dodá sebedůvěru – vědomí, že nemám žádné úlevy. A je to také zásadní skutečnost, která Chelsea hnala kupředu. V její rodné Kalifornii uzavřeli paralympijský program pro gymnasty, tak se rodiče rozhodli zkusit to mezi zdravými. „Minimální úroveň pro začlenění do amerického gymnastického svazu byla ale velmi vysoká,“ vypráví její matka.

Šestinásobná šampionka

Chelsea tedy začala tvrdě makat – trénovala minimálně 16 hodin týdně a nakonec se do svazu probojovala. Na soutěžích končila poslední, naučit se cviky a figury jí trvalo dvakrát déle než zdravým kolegyním. Zvládnout takzvaný kip, neboli vzklopku na hrazdě, jí trvalo pět let. „Její výhodou je, že rychle zapomíná na neúspěchy – stalo se, vrátí se do tělocvičny a jede dál,“ vysvětluje Ray Werner přístup své dcery. V roce 2012 přišly první úspěchy: Americký paralympijský výbor uspořádal první národní šampionát, vyhrála ho. Americkou národní šampionkou se stala čtyřikrát po sobě, zvítězila i na mistrovství světa speciálních atletů v Londýně a to dokonce ve všech kategoriích. Titul obhájila i o dva roky později v Miláně.

Se sportovními úspěchy se dostavil i zájem médií. Objevila se v reklamě na výrobky značky Procter & Gamble a v roce 2014 se její příběh stal součástí dokumentárního filmu Universal Pictures s názvem Unbroken o sportovcích, kteří se museli postavit velkým životním překážkám. Na slavnostní premiéře se prošla po boku mnoha slavných osobností po červeném koberci ve slavném Kodak Theatre v Hollywoodu. Bezprostřední sportovkyně si všechny získala a jak píše na svém webu, nikdy nezapomene především na moment, kdy se jí Brad Pitt zeptal, zda se s ní může vyfotit. Gymnastky se silným životním příběhem si všimla i značka H&M, která v době konání olympiády v Riu vypustila novou kolekci sportovního oblečení. Jejími tvářemi byli sportovci, kteří si v životě prošli těžkou zkouškou, a pro Chelsea to byl začátek nové kariéry.

Chelsea po mistrovství v gymnastice, 2017 • Foto

Modelka a ambasadorka

Ve stejném roce byla přizvána jako modelka na newyorský týden módy a podepsala smlouvu s modelingovou agenturou. Stala se „cover girl“ časopisu Teen Vogue, verze slavného periodika pro náctileté, letos se objevila na obálce časopisu Dazed a stala se modelkou v kampaních pro značky jako Adidas nebo Tommy Hilfiger. Gymnastice se věnuje souběžně s modelingem, a aby toho nebylo málo, ve volném čase se dala na surfování. „Dokázala zbořit mýty a překonat hranice v gymnastice, kde dokázala věci, které si lékaři nedokázali představit ani v nejdivočejších snech. Myslím, že je schopná dokázat to samé i ve světě modeligu,“ okomentovala novou vášeň své dcery Lisa Wernerová.

Chelsea se stala modelkou, můžeme ji vidět v kampaních, na molu i na fotografiích v oficiálních e-shopech slavných značek. S gymnastikou nepřestala, ale sama říká, že život není jen sport. A jako modelka má mnohem větší šanci ukázat světu, že lidé s Downovým syndromem nemusejí být odkázání na ústav, nepřetržitou domácí péči, nebo že nejsou oškliví nebo hloupí. A že vůle je síla, která nás dokáže hnát kupředu a plnit si sny.