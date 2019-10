Trojnásobný olympijský vítěz (38) ochrnul. Ukázal fotku, ze které mrazí!

Míšní nebo páteřní mrtvice není zdaleka tak častá jako ta mozková, a nedostatkem kyslíku při ní odumírají buňky zodpovědné za přenos signálů z mozku do dalších částí těla. „Doktoři si nejsou jistí, co mrtvici způsobilo,“ popisuje Reed na Instagramu. „Bylo to uprostřed mé míchy, takže jsem momentálně ochrnutý od hrudníku níž…“

V příspěvku, který doprovodil pravděpodobně svou fotkou na vozíku v odrazu výtahových dveří, pak popisuje, co mu řekli doktoři. „Nemáme žádnou křišťálovou kouli. Je velice malá šance, že se vůbec nezotavím a velice malá šance, že se uzdravím úplně,“ říká otevřeně s tím, že vše záleží na tom, jak velký je rozsah poškození, což zatím není jasné, i na tom, jak dobře bude rehabilitovat.

„Všechny ostatní zprávy jsou skvělé,“ píše ale dál. „Moje ruce jsou stejně silné a mozek stejně průměrný, jako byl vždycky,“ dodává s obdivuhodným nadhledem. „Moje osobní podpůrná síť je už teď neprůstřelná (velké díky za to) a já se taky snažím tak moc, jak byste mohli doufat. Z celé téhle zkušenosti si píšu deník - vzlety, pády, výzvy, triumfy,“ informuje Reed své fanoušky a ještě jednou všem děkuje za podporu či nabídky pomoci.

Taky slibuje, že se bude na sociálních sítích nadále dělit o svůj život - a brzy nato také přidal příspěvek, který jen dokazuje jeho obrovskou motivaci. „Tady můžete vidět sprchu pro hendikepované. Já vidím stroj na posilování tricepsů. A sprchu,“ napsal k fotce zřejmě z nemocniční koupelny…

Tenhle chlapík se evidentně vzdávat nehodlá!