Natáčení filmu skončilo poslední zimní dotáčkou v polovině prosince, nyní se materiál přesouvá do střižny. Příběh Emila Zátopka, muže, jenž na olympiádě v roce 1952 získal tři zlaté medaile a zároveň ve všech těchto disciplínách dosáhl světových rekordů, se stal legendou o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje další sportovce po celém světě.

„Bylo to a stále je velmi intenzivní setkání s Emilem Zátopkem. Václav i Martha pro své role podstoupili opravdu nevídané a mě trochu mrzí, že už to končí. Čeká nás dlouhá a komplikovaná postprodukce a já se už nemohu dočkat chvíle, kdy Zátopek vběhne na plátna kin,“ říká režisér David Ondříček.

Své dojmy z tvorby filmu přiblížil v rozhovoru pro iSport LIFE také Neužil. „Jeho styl běhu jsem si párkrát zkusil ale vlastně ne moc často. Já si v sobě objevil ty vlastnosti a přístup k životu, který měl Emil a to jsem spojil i do běhu. To je můj Emil, nikdy to nebude originál Emil Zátopek, protože já té roli propůjčuji tělo, hlas, obličej, sebe. Takže takhle vidím Emila Zátopka já a režisér David Ondříček.“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>>