Když jsou cyklisté na dně. Cink a spol. radí: Pomůže káva i koukání do "blba"

Jak bojují proti psychické únavě čeští cyklisté? Pokud by sportovci zcela rezignovali na psychickou regeneraci po náročném závodě nebo tréninkovém dni, mohla by jejich kariéra stejně jako u Němce Marcela Kittela, nabrat rychlý obrat. Tohle jsou tipy nejlepších českých cyklistů na boj proti mentální únavě. Petr Vakoč, silniční cyklistika, bronzový medailista z Evropských her 2015

„Nejčastěji relaxuju četbou. To mě dostane do stavu, kdy jsem v klidu, soustředím se jen na knížku a hlava vypne. To dělám nejčastěji před závody, abych byl v klidu, nebo potom později večer. Přímo po závodech bývám tak unavený, že jenom tak přežívám a poslouchám hudbu. Co mi taky pomáhá, jsou manuální činnosti. Přeskládám věci do batohu, vyčistím brýle, umyju boty, připravím si věci na další den. Dělám to automaticky, nemusím nad ničím přemýšlet." Ondřej Cink, horská cyklistika, bronzový medailista z ME 2010 a MS 2015 „Do psychické pohody mě vždy dostane má partnerka a přátelé. Pomáhají mi také koníčky. Hodně mě zajímá káva a můj volný čas věnuji tomu, že si o baristickém světě zjišťuji co nejvíc informací. Koupil jsem si kávovar a dělám si doma různé druhy kávy. Rád si o připravě kávy čtu a sleduji různá videa. Jednou bych chtěl mít totiž svoji kavárnu, tak to beru jako takový trénink." Jaroslav Kulhavý, horská cyklistika, olympijský vítěz z Londýna 2012, stříbrný medailista Rio 2016

„Pro mě je nejdůležitější kvalitní spánek. Když mám více náročných dnů za sebou, v kterých musím absolvovat tréninky a věnovat se organizaci dalších věcí, na 30 minut si během dne lehnu nebo si zdřímnu. To pomůže nejen tělu, ale i mysli, která se nemusí ničím zabývat. Těch třicet minut se mi pak během dne zaručeně násobně vrátí."