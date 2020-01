Hvězda seriálu Jmenuji se Earl zhubla. Jak sport radikálně mění život?

Fanoušci Ethana Supleeho zůstávají v němém úžasu. Herec, který ztvárnil jednu z hlavních rolí v televizním seriálu Jmenuji se Earl, se změnil k nepoznání. Z obtloustlého mimoně je teď sexy vousáč, pro kterého by zaplesalo nejedno ženské srdce. Přečtěte si, jak mu sport změnil život.

Většina z vás jej bude znát jako Randyho, tlustého bratra hlavního hrdiny seriálu Jmenuju se Earl. Od natáčení komediální série uplynulo už jedenáct let a dnes byste Ethana Supleeho nepoznali. Za co vděčí této úžasné proměně?

V premiérové ​​epizodě podcastu, který vyšel začátkem tohoto týdne, popsala třiačtyřicetiletá seriálová hvězda svůj komplikovaný vztah k jídlu. Ethan Suplee si osvojil špatné stravovací návyky už v dětství. „Došlo mi velmi rychle, že když si budu chtít dát porci lasagní navíc, musím je jíst tam, kde mě nikdo neuvidí,“ popsal průběh návštěv u svých prarodičů, kteří mu znepokojeni jeho rostoucí váhou dovolovali jíst jen přiměřené porce.

„Prarodiče také chtěli, abych měl každý den nějaký pohyb. Proto mě nabádali, ať alespoň chodím pěšky. To jsem doslova nenáviděl,“ pokračoval. Když v deseti letech vážil téměř 90 kilo, bezradní rodiče mu naordinovali přísnou dietu. „Bral jsem jídlo jako něco, co si lidé u mě nepřejí vidět. Když jsem tedy chtěl jíst, jedl jsem tajně,“ vzpomíná.

Neforemné otylé postavy se nezbavil ani v dospělosti. Právě obezita byla však důvodem, proč získal většinu svých rolí. Ačkoliv se tak v běžném životě musel potýkat s řadou problémů, které mu obezita přinášela (nedopnul například bezpečnostní pásy v letadle), o hubnutí se příliš nesnažil.

Vše se změnilo v roce 2010, po ukončení natáčení seriálu Jmenuji se Earl, kdy si Ethan našel nový koníček – jízdu na kole. Z hobby se ale velmi záhy stala posedlost. „Byl jsem schopný jezdit na kole až osm hodin denně, šest dní v týdnu. Po dvou letech mi manželka řekla, že jsem se asi dočista zbláznil. Přeci nemůžu odejít do důchodu a jen jezdit na kole. Musel jsem si najít opět práci,“ vzpomíná.

Ačkoliv díky cyklistice skutečně zhubl, ukázalo se, že je mu to spíše na škodu. Castingoví ředitelé jej zpočátku nepoznávali. „Tohle že je Ethan Suplee?“ Kvůli rapidnímu úbytku na váze měl dokonce problém sehnat si práci. „Přistihl jsem se, jak přemýšlím o tom, že budu muset opět přibrat, protože by to pro pracovní zakázky mohlo být lepší. A upřímně, měl jsem pravdu,“ posteskl si.

Rozhodl se proto opět přibrat, ale na rozdíl od dob minulých při nabírání začal více přemýšlet o jídle a chodit do posilovny. A jaký je výsledek? Posuďte v naší galerii sami.