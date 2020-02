Cantona jako král, moc sexy Nadal. Sportovci v klipech umí zaujmout

Bývalý francouzský fotbalista a hvězdný útočník Manchesteru United Eric Cantona a Liam Gallagher, frontman legendární kapely Oasis a zapřisáhlý fanoušek odvěkého rivala Rudých ďáblů - Manchesteru City.

Mohlo by se zdát, že tihle dva muži jen s těží najdou společnou řeč. Opak je ale pravdou. Gallagher chová k bývalému fotbalistovi dokonce takovou úctu, že se jej rozhodl obsadit do svého nejnovějšího videoklipu.

Cantona (přezdívaný během své fotbalové kariéry Král Eric) v něm hraje mrzutého šlechtice, který prochází prázdným zámkem. Poté si posadí na hlavu korunu, oblékne se do královského pláště, nasedne do auta a nechá se šoférem vézt do neznáma. A kde se v klipu ztratil Gallagher? Ve videu hraje Cantonova sluhu, ochotně králi nalévá víno a dělá mu osobního řidiče.

„Jsem absolutně nadšený z toho, že Eric Cantona, poslední rock 'n' rollový fotbalista, hraje v mém klipu k písničce Once. Skladby, jako je tahle, se neobjevují příliš často - stejně jako výjimeční hráči jako on,“ napsal Liam Gallagher v den zveřejnění videa na svém Twitteru.

Není to přitom poprvé, co se Gallagher rozhodl do svého klipu obsadit fotbalistu. V době působení kapely Oasis se v propagačním videu jejich světového turné mihnul také bývalý hráč Juventusu Alessandro Del Piero. Ten patří mezi jejich velké fanoušky a ačkoliv mluví jen lámanou angličtinou, nezabránilo mu to se s manchesterskou skupinou setkat osobně.

Sexy Nadal a zachránce Djokovič

V hudebních videoklipech nejsou vidět jen fotbalisté. Například kolumbijská zpěvačka Shakira se rozhodla do hlavní role svého videa Gypsy obsadit Rafaela Nadala, jednoho z nejúspěšnějších tenistů historie.

Zatímco Shakira se v klipu objevila v sexy průsvitných šatech, fanynky se mohly pokochat do půli svlečeným tělem španělského tenisty. Po žhavých záběrech plných intimity se jen málokomu chce věřit, že hvězdná dvojice je jen dobrými přáteli.

Z tenistů si v klipu zahrál také Novak Djokovič, a to ve videu jeho velkého fanouška Martina Solveiga. Francouzský DJ a producent v něm svádí tenisový zápas se svým kolegou DJ Bobem Sinclarem. Když Solveig trefí míček do autu, požádá rozhodčího, aby ověřil, zda-li byl skutečně za čárou. To však rozhodčí odmítne.

V tom na kurt přispěchá Djokovič, začne cloumat s umpire a přesvědčí rozhodčího, aby šel značku osobně překontrolovat. Písnička dosáhla fenomenálního úspěchu a na YouTube má dnes přes 86 milionů zhlédnutí.

Geniální tah Ewy Farné

Na rozdíl od zahraničí čeští interpreti sportovce do svých klipů příliš často neobsazují. Jednou z mála výjimek je video Na ostří nože zpěvačky Ewy Farné. Ta k jeho natáčení přizvala českou hokejovou legendu Jaromíra Jágra, což se ukázalo jako povedený tah.

Miláček národa spolu s chytlavou melodií zafungoval jako magnet. Písnička zabodovala v českých hitparádách a k dnešnímu dni má na YouTube na tuzemské poměry neuvěřitelných 17 milionů zhlédnutí.