Martina Čechová si splnila sen: má vlastní fitko! Řekla, co ji (ne)baví

Martina Čechová nepatří mezi ženy, které by vydržely sedět se založenýma rukama. Když se před lety s Petrem Čechem přestěhovali do Anglie, absolvovala tam trenérské kurzy a začala pomáhat lidem k jejich vytoužené postavě. Nyní si splnila i svůj velký sen. Pro své klienty otevřela vlastní fitness centrum, které sama řídí a taky tu trénuje. Jak to vypadá uvnitř její luxusní posilovny?

Sport hraje v životě Martiny a Petra Čechových zcela zásadní roli. Dokonce mu vděčí i za to, že před lety svedl dohromady jejich cesty. Pár se totiž poznal na sportovním gymnáziu v Plzni. On byl v té době mladou nadějí plzeňské Viktorky, ona se závodně věnovala sportovnímu aerobiku.

Když se pak už coby manželé kvůli Petrově kontraktu s Chelsea přestěhovali do Anglie, pokračovala v kariéře spojené se sportem i Martina. Doplnila si trenérské kurzy a začala pracovat jako osobní trenérka. Před dvěma lety se rozhodla začít si plnit i svůj velký sen. V Esheru, kde rodina žije, si vyhlédla prostory, které začala přetvářet na moderní fitness centrum s osobním přístupem ke klientům.

Jak dlouho se věnujete trenérství?

„První kurz jsem absolvovala už někdy v sedmnácti, ale naplno se tomu věnuju od roku 2010. Nejdříve jsem pracovala pro různá fitness centra. Pak jsem si začala pronajímat haly, dělala sportovní lekce pro školy a vedla i osobní tréninky přímo u klientů doma. Tento přístup k práci mi v té době opravdu vyhovoval. Děti byly ještě malé a Petr měl stále aktivní kariéru. I když jsem si už tehdy říkala, že by bylo úžasné mít jednou vlastní fitko, věděla jsem, že to má ještě svůj čas."

V srpnu jste otevřela vlastní cvičební centrum pod názvem BeZu. Co ta zkratka vůbec znamená?

„Nic konkrétního. BeZu je pouze souhra náhod a písmenek. Věděla jsem jen, že chci, aby to byl krátký název a měl čtyři písmena. Najít něco, co není zaregistrované jako název společnosti taky nebylo zrovna úplně jednoduché. Takže nakonec ze všech možných kombinací vyhrálo BeZu.“

Jak dlouho vám trvalo prostory vybudovat?

„Stavební práce zabraly dva roky. Ale jen samotné hledání vhodného místa trvalo několik let. Své centrum jsem chtěla u nás v Esheru. Je to menší městečko za Londýnem, kde žijeme a kde mám vybudovanou klientskou základnu. Moje prvotní plány ale docela zkomplikovala pandemie."

Letošní rok nebyl asi úplně ideální pro otevření nového podniku.

„Máte pravdu. Koronavirus nám nejdříve zpozdil otevření o 3 měsíce a celkově pozměnil plnění celého business plánu. Situace je tady v Anglii stejně jako po celém světě hodně problematická. Aktuálně čekáme na vyjádření Borise Johnsona ohledně dalších omezení a toho, co budeme muset udělat, abychom mohli zůstat otevření a klienti se u nás cítili bezpečně. BeZu aktuálně funguje jen na 40 % své kapacity. Musíme totiž dodržovat rozestupy. Kromě toho jsme museli také zainvestovat do čističů vzduchu nebo speciálních dezinfekčních gelů. Museli jsme nakoupit více cvičebních pomůcek, aby mohl mít každý své. Lidem, kteří k nám chodí, při příchodu měříme teplotu. Mezi lekcemi máme půlhodinové bloky na uklid a dezinfekci. Říkám si, že pokud v BeZu zvládneme dobu covidovou, zvládneme už všechno.”

Mohla byste své centrum více popsat, co všechno tam lidé najdou?

„Máme tři cvičební studia a jednu místnost na kosmetiku a LPG masáže. Jedno studio je pro osobní trénink. Druhému říkáme Well-being studio. Vypadá to podobně jako baletní sál. Po stěnách jsou zrcadla a nechybí ani tyč po obvodu stěn. Tento prostor využíváme pro cvičení s nízkou intenzitou, jako je Barre, pilates nebo jóga. Třetí studio máme na skupinové lekce ve vysoké intenzitě. Tady cvičíme například HIIT, TRX, Box, Zumbu, BodyPump a dalsi.

Působíte v BeZu spíše jako manažerka nebo máte na starosti stále i tréninky?

„Funguju převážně jako trenérka. Kvůli tomu, abych seděla jen v kanceláři jsem BeZu nezakládala. (smích) Osobnímu trenérství se věnuju už přes deset let a za tu dobu mám už docela širokou klientelu. Toužila jsem tedy po vlastních prostorech, kde bych společně s nimi mohla cvičit. Ale samozřejmě se o BeZu musím starat i z té kanceláře.”

Co máte na starosti coby trenérka?

„Vedu osobní tréninky a také skupinové lekce. Moje snad úplně nejoblíbenější je Zumba, která sice není žádnou novinkou, ale lidé ji mají stále rádi a chodí na ni. Vedu také cvičení na TRX, HIIT, lekce na malých trampolínkách BOUNCE nebo Bungee Super Fly, což je cvičení, při kterém jste pomocí speciálních popruhů zavěšená ve vzduchu.“

Je něco, na co jste v BeZu opravdu hrdá?

„Já jsem hrdá na celé BeZu. Myslím, že celý ten koncept je jedinečný. Je to malé fitness centrum, kde to není jen o tom přijít, zacvičit si a odejít. Jsme malá komunita, kde každý zná každého. Velmi mě těší, když slyším od našich klientů, že jim BeZu nepomáhá jen s fyzickou stránkou, ale že je jim pobyt tady příjemný a pomáhá jim i mentálně.”