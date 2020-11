Dvojčata Svobodovi chystají sportovní školu, chtějí duševní i tělesnou harmonii

Sami na vlastní kůži poznali, jak je těžké skloubit školu a sport dohromady. Proto přišli úspěšní sportovci Tomáš a David Svobodovi s projektem multisportovní základní školy, která by dětem umožňovala nejen získávat znalosti ale i rozvíjet jejich sportovní potenciál. Jaká bude škola podle antických vzorů bratrů Svobodových?

Že jsou jednovaječná dvojčata, rozhodně nezapřou. Kromě vzhledu spojuje bratry Svobodovy i velký sportovní talent. David je olympijským vítězem v moderním pětiboji z her v Londýně. Na svém kontě má i dvě stříbrné medaile z mistrovství světa nebo titul mistra Evropy. Jeho identické dvojče Tomáš je bývalý reprezentant v olympijském triatlonu, mistr světa a Evropy v kvadriatlonu, plavecko-běžeckém biathle a aquathlonu.

Kombinovat školu a sport? Je náročné, shodují se sportovci

Oba úspěšní sourozenci začali se sportem už v dětství. Ačkoliv navštěvovali základní školu se sportovním zaměřením a později i sportovní gymnázium, kombinovat studium a tréninky pro ně bylo i tak obtížné.

„S nápadem založit soukromou základní školu se zaměřením na sport přišel Tomáš. Oba jsme trenéry mládeže a u svých svěřenců se setkáváme se stejným problémem, s kterým jsme se museli potýkat i my – jak oprtimálně skloubit náročné tréninky a studium. Když mi Tomáš o svém nápadu řekl, hned jsem se pro to nadchnul a rozhodl se do toho jít s ním,“ vzpomíná David Svoboda.

Ačkoliv současná situace vzniku nových vzdělávacích zařízení příliš nepřeje, Svobodovi dělají vše proto, aby mohla škola v příštím roce přijmout první žáky. „Máme podanou žádost o akreditaci na ministerstvu školství a řešíme, co nejvhodnější lokalitu v Praze. Ideální se zatím jeví Praha 6, a to kvůli dostupnosti sportovišť i z demografického hlediska,“ upřesňuje olympijský vítěz z Londýna.

Škola podle antických vzorů

Sportovní škola Svobodových ponese název Kalokagathia Aliance stejně jako jejich sportovní tým založený v roce 2017. Řecký výraz kalokagathia se používá pro označení tělesné a duševní harmonie, což je podle Davida s Tomášem klíčová myšlenka celého jejich projektu.

„Chceme, aby se sport i vzdělávání stali pro naše žáky celoživotní samozřejmou radostí. Budeme se snažit, aby pochopili, že sportovec a dobrý člověk má mít v životě i vyšší cíle než je zisk akademického titulu nebo třeba medaile z vrcholových závodů, i když o obojí mohou v určitých fázích života intenzivně usilovat,“ vysvětluje Tomáš Svoboda.

Sourozenci mají v plánu přijmout do každého ročníku 60 dětí, které budou rozděleny do dvou tříd. Rádi by vytvořili také jednu menší skupinu s individuálním programem, jako formu odměny pro žáky s nejlepším prospěchem, kteří nepotřebují tak bedlivý dozor.

„Významná část výuky by měla probíhat na sportovních kempech mimo školu, a to během celého roku včetně letních prázdnin. Běžný všední den bude začínat i končit sportovní aktivitou a mezi tím bude výuka. Vše bude zajištěno školou. Kromě všestrannosti ve sportu budeme klást ve výuce důraz na jazyky, především na angličtinu. Bude pro nás velmi důležitá aktivní práce na objevování a využívání potenciálu žáků a práce s motivací,“ přibližuje vize speciální sportovní školy Tomáš Svoboda.

K dispozici chceme být i o víkendu nebo prázdninách

Sportovní školy jsou v České republice již řadu let běžnou praxí. Většinou se však zaměřují pouze na jeden sport jako je například fotbal, hokej nebo tenis. Podle Svobodových má však tento koncept své limity.

„V současné době existují sportovní třídy, které se od těch běžných liší pouze upraveným rozvrhem. Naše představa je ale jiná. Rádi bychom byli žákům k dispozici celý den od rána do večera. V případě nutnosti ale třeba i o víkendu nebo přes prázdniny,“ přibližuje Tomáš.

Nové zařízení by mělo podle Svobodových sloužit nejen dětem, které sportují vrcholově, ale všem, kteří mají rádi pohyb a vyznávají zdravý životní styl. „Škola bude určena rodinám, které žijí zdravě, nevytváří na děti přehnaný tlak a snaží se jít osobním příkladem a věří, že vzdělání a fyzická kondice jsou pro spokojený život dvě stejně důležité věci,“ uzavírá David Svoboda.