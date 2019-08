Běh a návštěva Zoo Brno v jednom, užijte si den s rodinou a získejte tričko | iSport.cz

Zapište si do kalendářů 14. září, máte nejvyšší čas ještě něco natrénovat. Blíží se iSport LIFE Columbia závod brněnskou zoo. Osmikilometrová nádherná trasa ze Zoo Brno přírodním parkem Baba vám nedá nic zadarmo. Po cestě potkáte totiž nejen exotická zvířata a krásnou přírodu, ale i dva pořádné kopce.

Zapotit se je žádoucí, v cíli na vás čeká odměna ve formě památeční dřevěné medaile a pohoštění, na které se nezapomíná. Čas při čekání na vyhlášení výsledků vám zkrátí losování o pěkné ceny, mezi nimiž jsou i dva dresy Jaromíra Jágra, kde zanechal vlastnoruční podpis! Šanci ho získat má tedy každý, kdo doběhne do cíle.

Zázemí hledejte v Beringii, registraci bude přihlížet medvěd kamčastký. Trasa v zoo povede kolem ledních medvědů, opic i pro návštěníky uzavřeným zázemím žiraf a zeber. Žirafy jsou stádovitá zvířata a tak se rády podél výběhu k závodníkům přidávají.

Přihlaste sebe nebo své dítě na závod Nezapomeňte si vzít sebou doprovod, každý závodník totiž smí vzít s sebou jednoho fanouška zdarma.

Poběží i děti, zafandí jim Šafářová s Eratem

Velkou novinkou je tentokrát závod pro děti! Ten se bude konat před závodem dospělých a ambasadorkou je nastávající brněnská maminka, Lucie Šafářová a komeťák Martin Erat. Děti budou rozřazené do třech kategorií a na každé čeká odměna v cíli. Medaile na krku je samozřejmostí! No které dítě by nechtělo získat za svůj běh stejnou placku, jako máma nebo táta? Detaily o konaném závodu najdete v propozicích.

Nehodí se vám termín?

• 19. října, Praha, iSport LIFE Columbia divoký závod Šárkou: Kdo zná podzimní Divokou Šárku, ten ví. Vy ostatní to musíte zažít, vybarvená příroda v prostředí skalnatého údolí, potoka a rybníků je tak úchvatná. Nebudete věřit, že jste v Praze! Na sedmi kilometrech potkáte i pořádný kopec.

• 9. listopadu, Říčany u Prahy, iSport LIFE Columbia srdcervoucí závod: Poznejte trailové pěšiny, kterými denně běhává šéf Superlife.cz, Marek Odstrčilík. Říčanské smíšené lesy miluje natolik, že se rozhodl ukázat vám jejich krásu právě formou devítikilometrového závodu. Milujete přírodu a trail? Přihlaste se!

Více o našich závodech najdete na stránkách iSportLIFE.cz.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Columbia, Hello bank, Auto Podbabská, BCE, ZOO Brno a Lesy města Brna

Titulární partner Columbia by vám rád představil tyto produkty:

Columbia Montrail běžecká kšiltovka

Trička i běžecké šortky jsou pak vybaveny kombinací technologií Omni Shade, která chrání před nežádoucími slunečními paprsky, Omni-Wick, která odvádí vlhkost od těla a umožňuje její rychlé odpařování, revoluční potem aktivovanou chladící technologií Omni-Freeze ZERO, která díky polymeru ve tkanině snižuje celkovou teplotu materiálu, urychluje proces odvádění vlhkosti a zajišťuje okamžité ochlazení s dlouhotrvajícím účinkem

Novinka: dámská sportovní sukně Columbia Montrail Titan Ultra Skort nabízí to nejlepší ze sukně i kraťasů v jednom