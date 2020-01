Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Není to tak úplně pravda, zvítězit nad sebou samým je důležité. Dosáhnout svého cíle, překonat své slabiny nebo třeba lenost, objevit kus sebe. Hobby běžci, kteří proběhnout cílovou bránou Columbia iSport LIFE závodů, to znají důvěrně. Zachytili jsme momenty, které to vystihují.

iSport LIFE Columbia závody doznaly proti roku 2019 několika zásadních změn

Tou první je přidání města Plzeň do startovního kalendáře, druhou pak prodloužení dvou tras na cca 20 kilometrů, další pak zařazení dětských závodů na všechny naše běžecké akce a tou poslední, díky propojení s firmou PETR ČECH SPORT (organizátor závodů Kolo pro život, Stopa pro život), zkomfortnění zázemí pro závodníky a diváky. Děti i dospělí se mohou těšit vždy na doprovodný program, který též dozná změn. Podrobnější informace najdete na webu závodů.

Před startem prodeje jednotlivých závodů (započne v průběhu ledna) máme pro vás připraveny dva balíčky: