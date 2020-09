Procházkova rozcvička: samuraj z UFC rozhýbal běžce, jak to má se sporty?

Skvělá atmosféra, nebe bez mráčků a přes 180 nadšených běžců. To byl sobotní iSport LIFE závod, který se konal v nezaměnitelném prostředí brněnské zoo. Účastníky v jejich snažení přišel podpořit i MMA zápasník Jiří Procházka, který měl na závodě hned dva důležité úkoly.

Druhý letošní iSport LIFE Columbia závod je za námi. Po první vydařené akci v pražském Milíčovském lese jsme se tentokrát přesunuli do Brna. Dějištěm sobotního závodu byla místní zoologická zahrada, kde na účastníky čekala 10kilometrová trať.

Kromě dospělých se na start závodu mohly i tentokrát postavit děti, pro které byly připraveny kratší distance podle jejich věku. Malé i velké účastníky přišel na závod podpořit MMA zápasník Jiří Procházka, který se ujal role startéra, ale také si vzal na starosti rozcvičku.

Je to poprvé, co jste na běžeckém závodě?

„Už jsem začínal například fotbalová utkání a mám za sebou i pár dalších zahajovacích ceremoniálů. Startovat běžecký závod, to pro mě byla ale premiéra.“

Co říkáte na nápad uspořádat závod v prostředí brněnské zoologické zahrady?

„Viděl jsem, že je tu spousta rodin s dětmi, takže nápad je to určitě skvělý. Pro nadšence, kteří mají rádi delší tratě, je tento 10kilometrový závod ideální.“

Jak jste na tom s běháním vy?

„Běh občas zařazuji. Záleží především na tom, v jaké fázi tréninku se zrovna vyskytuju. Často si dávám sprinty a někdy i delší běhy, které opět prokládám sprinty.“

Parádní iSport LIFE závod v Brně: žirafy i rozcvička s borcem z UFC!

Děláte kromě běhu ještě nějaké doplňkové sporty?

„U mě se všechno podřizuje MMA. Ať už jdu běhat, hrát fotbal nebo na paddleboard, všechno dělám v rámci relaxace, protažení nebo odpočinku mezi tréninky. Že bych ale MMA trénink nahradil jiným sportem, to nikdy.“

Kromě role startéra jste měl na starosti také rozcvičku a běžce jste při ní tedy rozhodně nešetřil.

„To je pravda, rozcvičku jsem udělal kapku rychlejší, ať se běžci trochu zadýchají. Byly tam například kliky, výskoky, ale rozhodně nešlo o něco náročného, co by nezvládli. Podobnou rozcvičku někdy zařazuju i já třeba před zápasy. Řídím se ale hlavně vlastním pocitem. Někdy se potřebuju víc zadýchat, jindy potřebuju klid a soustředit se na své tělo. Záleží na konkrétním okamžiku.“

Snad účastníkům po rozcvičce zbyly i nějaké síly na samotný závod.

„To se nebojím. Viděl jsem, že spousta z nich před závodem jen cupitala tam zpátky. Abyste ale mohli podat ten nejlepší výsledek, je potřeba se pořádně rozdýchat a připravit tělo na to, že bude podávat výkon. Jsem si jistý, že taková rychlá rozcvička jim v závodě může zásadně pomoct.“