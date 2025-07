Seemanová promluvila: Byla jsem smutná, neměla jsem na to. Čtyři české postupy

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Plavkyně Barbora Seemanová na mistrovství světa v Singapuru prolomila mlčení a vysvětlila, proč po pátém místě ve středečním finále na 200 metrů kraul odmítla mluvit. „Byla jsem smutná. Byla jsem ve své hlavě, potřebovala jsem to zpracovat. Nebyla jsem ready o tom tady mluvit,“ prohlásila. Ve čtvrtek ráno už zase závodila na stovce kraulem a byla jedním ze čtyř českých plavců, kteří postoupili do večerního semifinále.

Čas mlčení vydržel Barboře Seemanové na světovém šampionátu jen trudný večer po finále dvoustovky volným způsobem, kde snila o medaili, ale musela se spokojit s pátým místem.

„Neměla jsem na to odpovídat na otázky, které jsem si potřebovala odpovědět v hlavě. Většinou jsem ready mluvit, teď mi to prostě bylo líto. Zvolila jsem to, co je nejlepší pro mě,“ vysvětlila Seemanová.

V její hlavní disciplíně se jí otevřelo okno k úspěchu díky neúčasti favoritek Ariarne Titmusové a Siobhan Haugheyové. Konkurence byla i tak tvrdá a druhý nejlepší čas kariéry 1:55,20 minuty jí stačil na páté místo, 53 setin od bronzu.

„Samozřejmě že chceme medaili, vždycky všichni chtějí medaili. To není žádná novinka. Nemám ráda komentáře, že tady nebyly dvě holky a že to bylo slabší. Vůbec to tak není. Věděla jsem, že to bude extrémně těžké,“ řekla Seemanová. „Nesměřovala jsem, že chci medaili. Chtěla jsem dobrý čas, chtěla jsem být co nejvýš. Je to dobrý čas, je to dobré umístění. Ale vždycky chci víc, co na to říct…“

Ve čtvrtek ráno zaplavala časem 53,94 sekundy devátý nejrychlejší čas rozplaveb na kraulové stovce a s přehledem se dostala do večerního semifinále.

„Chtěla jsem jet co nejrychleji, být v mé rozplavbě co nejvýš, protože sto kraul je o setinách,“ hodnotila.

Z posledního šestnáctého postupového místa se v čase 54,38 dostala dál i Barbora Janíčková, když o setinu ze semifinále vystrnadila Britku Freyu Andersenovou.

„Byly to nervy. Měla jsem trošku štěstí, nějaké závodnice nenastoupily. Musím říct, že jsem z toho benefitovala, i z té setinky, co mě dělila od sedmnáctého místa, od rozstřelu,“ usmívala se Janíčková.

V rozplavbě na 200 metrů prsa předvedl Jan Čejka jeden ze svých nejlepších výkonů kariéry. Časem 1:56,79 zaostal jen o 13 setin sekundy za svým národním rekordem z roku 2021. Do semifinále prošel z jedenáctého místa.

„Bylo to docela náročné. Ta dvoustovka mě dost bolela. Hlavně nohy mi ke konci dost odumíraly. Jsem rád za ten čas, jsem spokojený,“ pochvaloval si Čejka. „Určitě se budu snažit čas vylepšit. Doufám, že se mi povede dát osobák, který už je hodně starý, to by mě potěšilo. Dám do toho všechno a vypustím tam duši.“

Horská byla lepší než třináctiletá soupeřka

V ženském závodě na 200 metrů prsa si evropská šampionka Kristýna Horská zajistila postup časem 2:26,29 a třináctým místem.

„Pocitově jsem měla pocit, že jedu rychle. Snažila jsem se zavřít do svého závodu, neřešit moc okolo sebe a jet si na dlouhý skluz,“ líčila Horská.

Pro večerní semifinále má rezervy. V rozplavbě jí nevyšla poslední obrátka.

„Potřebovala jsem udělat ještě o jeden záběr navíc. Strašně dlouho jsem splývala, tím jsem se přidusila a zalila. Na posledních pětadvaceti metrech jsem byla zalitá od zadku až dolů a od ramen k prstům. Na odpoledne to musím vychytat líp,“ řekla Horská.

Atrakcí její disciplíny byl start třináctileté Ťia-lien Kao z Hongkongu. Výkonem 2:34,03 vyhrála svou rozplavbu, ale z devětadvacátého místa se dál nedostala.

„Hlavně, že tam nejsem nejstarší. Je tam Suzuki,“ smála se Horská s odkazem na čtyřiatřicetiletou Japonku.