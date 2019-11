I po ukončení fotbalové kariéry je sport v rodině Petra Čecha téma číslo jedna. A není divu. On i jeho manželka totiž pohybem doslava žijí. Zatímco legendární brankář začal válet hokej za anglický Guildford, jeho žena se věnuje trenérství. Bere si Martina Čehová někdy do parády i svého manžela? A jak si sama udržuje skvělou postavu?

Martina Čechová * 26.1.1982

Vystudovala sportovní gymnázium v Plzni

V červnu 2003 se provdala za fotbalového brankáře Petra Čecha

V roce 2008 se jim narodila dcera Adélka, o rok později syn Damián

Martina Čechová pracuje jako osobní trenérka a fitness instruktorka

vede také skupinové lekce HIIT, Body Conditioning a ZUMBA

se svým manželem žije v Anglii

Pracujete jako trenérka, co všechno tato profese obnáší?

„Jsem osobní trenérka a fitness instruktorka, což znamená, že trénuji lidi individuálně nebo v menších skupinkách. Kromě toho vedu také skupinové lekce jako je ZUMBA, Body Conditioning, tedy kombinace kardia a silového cvičení a trénuji také HIIT. To jsou přerušované intervaly cvičení ve vysoké intenzitě.“

Jak jste se k trenérství dostala?

„Já jsem díky svému otci prakticky vyrůstala v tělocvičnách. Od dětství jsem sportovala a později se začala věnovat sportovnímu aerobiku. Od toho to pak k lekcím pro veřejnost nebylo daleko. Svůj úplně první kurz jsem absolvovala, když mi bylo asi sedmnáct. Postupně jsem k tomu přidala ještě několik rekvalifikací v Praze. Poté, co jsme se s manželem přestěhovali do Anglie, jsem si vzdělání rozšířila a od roku 2010 se trenérství věnuji naplno.“

Najdete si mezi trénováním klientů čas i sama na sebe?

„Vždy se snažím vyhradit si nějaký čas, i když to někdy není jednoduché. Trénuji většinou třikrát až pětkrát do týdne - záleží na volném času a okolnostech. Součástí mé týdenní rutiny je silový trénink, HIIT a jednou až dvakrát do týdne si vyrazím zaběhat. Většinou si dávám něco okolo pěti až deseti kilometrů. Samozřejmě částečně cvičím i na skupinových lekcích, které vedu, takže jsem aktivní takřka denně.“

Sportujete někdy i se svým manželem?

„Ano, sport je náš společný koníček a způsob trávení volného času. Dokonce by se dalo říct, že nás láska k pohybu přivedla k sobě. S Petrem jsme se totiž poznali na Sportovním gymnáziu v Plzni.“

Jaké sportovní aktivity děláte společně?

„Často se scházíme s našimi přáteli, s kterými hrajeme tenis nebo volejbal. S rodinou zase jezdíváme na kole a běháme. My se s Petrem často potkáváme i v naší domácí posilovně. Každý občas přijdeme s něčím novým, čím můžeme toho druhého inspirovat a obohatit. Například já jsem od něj odkoukala spoustu cviků na posílení core, tedy středu těla.“

Je z vašeho pohledu trenérky pro profesionála těžké udržet se v kondici v momentě odchodu do „sportovního důchodu“?

„Záleží na tom, do jaké míry člověk změní svůj celkový životní styl. Pokud se přestane pravidelně hýbat a začne si bez kontroly dopřávat všemožné dobroty, na jeho kondici se to samozřejmě podepíše. S věkem je navíc údržba náročnější - zpomaluje se metabolismus, svaly ubývají a naopak přibývá tuk. Konkrétně Petr se však snaží být stále aktivní i po odchodu z Arsenalu. Nedávno například začal hrát hokej za anglický Guildford.„

Intervalový trénink podle Martiny Čechové Před zahájením samotného intervalového tréninku je nejprve důležité se rozehřát. Doporučuji začít chůzí na místě a poté přejít do lehkého běhu. Rozehřátí by mělo trvat zhruba tři minuty. Poté vám už nic nebrání pustit se do cvičení. Každý cvik budete provádět po dobu 30 vteřin. Mezi jednotlivými cviky dělejte 15sekundové pauzy. Jakmile tímto způsobem projdete všech pět prvků, následuje minutový odpočinek. Poté se celá série bude třikrát opakovat. Snažte se cvičit v maximální intenzitě, avšak technicky správně. 1. Dřep s výskokem

30 vteřin práce, 15 vteřin odpočinek. 2. Lunges neboli zášlapy (střídat levou a pravou nohu)

30 vteřin práce, 15 vteřin odpočinek. 3. Kliky (pokud vám plný klik dělá potíže, provádějte na kolenou)

30 vteřin práce, 15 vteřin odpočinek. 4. Pozice plank (střídavě se pravou rukou dotýkat levého ramene a levou rukou praveho ramene, pokud vám plný plank dělá potíže, provádějte na kolenou)

30 vteřin práce, 15 vteřin odpočinek. 5. Mountain climbers (střídavě přitahujte levé a pravé koleno k loktům)

Minutový odpočinek a poté celou sérii zopakovat Celé cvičení vám zabere zhruba jen 20 minut. Intervalový trénink je sice krátký, ale za to intenzivní. Má výborné výsledky a pomůže vám dostat se do skvělé kondice. Po poslední sérii se nezapomeňte protáhnout.

Neustále slyšíme o tom, že populace tloustne. Co je podle vás v současné době ten největší problém?

„Lidé jsou dnes daleko méně aktivní než dříve. Přitom pokud chceme udělat něco pro sebe, není nezbytně nutné denně navštěvovat posilovnu. Stačí začít více chodit, plavat nebo třeba jezdit na kole. Pozitivní vliv bude mít i to, když se občas vypravíme do přírody nebo budeme fyzicky pracovat na čerstvém vzduchu. Jako problém dnešní doby vidím také to, že máme k dispozici nepřeberné množství jídla, což často vede k tomu, že se přejídáme nejrůznějším nezdravým jídlem. Nadměrný příjem a nedostatečný výdej pak vede k tloustnutí, ale i k dalším zdravotním problémům.“

Martina vede i skupinové lekce HIIT, Body Conditioning a ZUMBA • Foto Ondřej Pýcha

Do jaké míry je naše postava výsledkem stravy a do jaké míry cvičení?

„Každý jsme jinak geneticky vybavení. Proto některé věci zkrátka ovlivnit nedokážeme, to je například naše tělesná stavba. Ovšem to, kolik máme v těle tuku, díky vhodné stravě a cvičení, změnit můžeme. Kýžených výsledků však docílíme jen stěží, pokud budeme pravidelně cvičit a nevhodně se stravovat. To platí i naopak. Pokud upravíme jídelníček, ale nezařadíme fyzickou aktivitu, můžeme sice zhubnout, ale výsledky nebudou nikdy takové jako při kombinaci aktivity a vyvážené stravy. Nehledě na to, že sport přináší i další benefity, jako je lepší fyzická kondice, prevence zdravotních obtíží, lepší spánek nebo třeba jen dobrý pocit. Nejlepší volbou je proto kombinace obojího.“