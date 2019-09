Zpověď manželky mistra světa: jak mít sexy postavu po čtyřicítce a co vařit? | iSport.cz

O vás se ví, že ráda jezdíte na kole. Přivedl vás k vášni pro kolo právě manžel?

„Můj manžel způsobil to, že se ze mě stala nadšená fanynka cyklistiky. Mám doma přeci jen mistra světa a vítěze paralympijských her. Při závodech jsem s ním a přáteli zažila spoustu nezapomenutelných okamžiků plných nádherných emocí. K aktivní cyklistice mě ale přivedli už mí rodiče. Pocházím totiž z cyklistické rodiny a pohybovala jsem se v tomto světě už od malička. Pravdou ale je, že až s Jirkou jsem se do cyklistiky obula pořádně. Umí mě totiž skvěle motivovat. Třeba nedávno jsem s ním na silničce ujela svoji první stovku.“

KDO JE SOŇA JEŽKOVÁ? * 14. června 1975

Vystudovala střední průmyslovou školu stavební a podnikatelskou školu

V roce 2000 se provdala za cyklistu Jiřího Ježka

V současné době pracuje jako sportovní manažerka

Kromě sportu je jejím dlouholetým koníčkem také zpěv. Působí jako zpěvačka v revival-rock'n'rollové skupině The BlueMoon.

Spolu se svým manželem napsala ebook Na společné cestě, který vyjde v příštím týdnu

Soňa si jízdu na kole ráda užívá. "Nejradši jedu v klidu, někde si zastavím, sednu si na břeh řeky," říká. • Foto Archiv Soni Ježkové

V minulém roce jste se umístila v závodě horských kol Bike Prague. Je pravda, že máte raději horská kola než silniční?

„Když už výjimečně závodím, tak jen na horském kole. A opravdu jsem se párkrát umístila i na bedně. Samozřejmě ale ve své věkové kategorii, tedy nad 40 let. Já do závodů nechodím s velkými ambicemi. Lidé mě často kvůli Jirkovým úspěchům přeceňují. Myslí si, že musím zákonitě jezdit hodně rychle, když jsem manželka mistra světa. Ale já si jízdu spíše užívám. Nejradši jedu v klidu, někde si zastavím, sednu si na břeh řeky, jen tak chvíli koukám a pak zase jedu dál. Samozřejmě, když jedu s Jirkou, musí se mi svým tempem přizpůsobit, jinak bych mu nestačila“

Jaká je vaše oblíbená cyklotrasa?

„Rádi máme cyklostezku u nás v Praze z Troji podél ZOO směrem na Kralupy. Dá se tam jet jak na silničce, tak na biku. Nejvíc si to na horském kole užijeme když někam vyrazíme i s našimi kamarády. Jezdíváme třeba do Jizerek, Beskyd nebo na Šumavu - zkrátka tam, kde je hezká příroda. Ale silničku mám taky moc ráda. Třeba na Mallorce, je to hotový cyklistický ráj. Tento ostrov jsem si díky kolu a přátelské atmosféře, která tu panuje, zamilovala.“

Kromě jízdy na kole, ale také často běháte. Jak vypadají vaše tréninky?

„Kousek od našeho domu máme Stromovku - rozhlehlý park s jezírky. Skoro každé ráno jsem tam chodila běhat. Bohužel poslední dobou mě trápí achilovka a musím se šetřit. Teď si už si proto vybírám jen charitativní běhy, kde můžu svým výkonem přispět na dobrou věc. Většinou pak ale skoro týden kulhám. Vím, že bych si měla dát raději úplný klid a zkusit nohu doléčit, ale když já mám pohyb tak ráda!“

TIP SONI JEŽKOVÉ NA ZRYCHLENÍ VAŠEHO BĚHU Zkuste do svého tréninku zařadit intervaly.

Po zhruba 10 minách běhu si dejte 30 vteřin lehkého běhu , poté 30 vteřin rychleji a posledních 30 vteřin dejte na max . Na závěr se minutu vyklusejte (tempo by mělo odpovídat zhruba tempu chůze).

, poté a posledních . Na závěr se (tempo by mělo odpovídat zhruba tempu chůze). Tento postup zopakujte během vašeho tréninku 3x. Nejsem sice odborníkem, avšak tato technika mi při získávání rychlosti opravdu pomohla.

Manžel Soni Jiří Ježek je držitelem dvanácti medailí z paralympijských her. • Foto Archiv Soni Ježkové Jaký nejdelší závod jste kdy běžela?

„Kvůli zranění nohy si teď vybírám spíše kratší vzdálenosti, tedy většinou pět až šest kilometrů. Když jsem byla zdravá, ráda jsem si zaběhla třeba i desítku. Ale půlmaraton nebo maraton bych nezvládla a obdivuji všechny, kteří jej uběhnou. Co ale čtenářům rozhodně doporučuji, přijďte první sobotu v měsíci v 9 hodin ráno do Stromovky před Šlechtovku, běhá se tam tak zvaný Lívancový běh dlouhý dvě míle, tedy něco málo přes tři kilometry. Je to ta nejmilejší běžecká akce, kterou znám. Vždycky odcházíme s úsměvem do nového dne!“

Máte i další oblíbené sportovní aktivity?

„Nikdy jsem nesportovala profesionálně, vždy jen tak pro radost. Dvacet let jsem ale denně viděla svého manžela, který v sobě měl jako profesionál obrovskou disciplínu a řád. A díky jeho motivaci a odhodlání jsem nakonec začala každé ráno cvičit i já. Jen tak, pro zdraví a pro dobrý pocit. Když mi například někdy není dobře, samozřejmě vynechám, ale ranní cvičení je už mou rutinou. Začínala jsem na pěti až deseti minutách, ale teď, když se vzbudím dřív a mám tu správnou chuť, cvičím klidně tři čtvrtě hodiny. Uběhne to jako nic! Proto každému, kdo se sebou chce něco dělat říkám, zkuste to! Začněte pomalu, třeba jen pětiminutovkou. A když si tělo na tento režim zvykne, budete se časem na ranní cvičení dokonce těšit!“

RANNÍ RUTINA SONI JEŽKOVÉ Minuta zahřátí: Například jumping jacks (skákací panák) nebo lehký poklus na místě. Na zadek tvz. lift bridge: Můžete provádět s gumou či bez. Lehneme si na záda, zvedáme zadeček ze země, nahoře můžeme od sebe roztáhnout kolena v každém druhém zdvihu. Proveďte 20 opakování. Na ruce tzv. triceps dips: Jděte do polohy na zádech. Ruce opřete dlaněmi o zem vedle pánve. Zadeček zvedneme ze země a pokrčíme ruce v loktech. Proveďte 20x. Na celé tělo tzv. plank: Plank provádím v nejrůznějších verzích - ať už na celých napnutých pažích nebo na předloktí. Polohu rukou je možné během cviku také měnit. Nejdůležitější je zpevnit celé tělo a provádět cvik správně. Pokud cítíte, že už tělo nezvládá, raději dejte kolena na zem. Začátečníci zkuste napočítat alespoň do dvacíti. Pokročilejší mohou vydržet jednu minutu. Mým nejoblíbenějším cvikem na břicho je tzv. bycicle crunch: Lehněte si záda a přitahujte vždy jedno koleno k opačnému lokti, druhá noha zůstává natažená. Opakujte desetkrát na každou stranu.

Manžel Soňu před lety motivoval k tomu, aby začala každé ráno cvičit. • Foto Archiv Soni Ježkové

Sportujete někdy i se svým manželem?

„My vlastně děláme všechno společně, spolu nás to všechno totiž tak nějak víc baví! Asi máme i štěstí, že nám to naše práce umožňuje. Každé ráno společně cvičíme. Během dne, když si uděláme dvě hodinky volna, vyrážíme na kolo a pokud máme času ještě víc, jdeme si zahrát golf. Ten je pro nás ale spíš aktivní procházkou v přírodě. S kamarádkou pak ještě chodím každé pondělí večer na lekce jógy ke Kláře Pokorné do Yogamovement studia. Má úžasně zajímavou skladbu hodin a jedinečnou hudbu. To mě moc baví!“

Řešíte kromě cvičení i svou stravu?

„Jak říká moje oblíbená fitness trenérka Rebecca Luise: “Co se týče postavy, cvičení je jen 20 procent úspěchu, zbylých 80 procent dělá strava!” Takže ano stravu řeším hodně. Dřív jsem běhala, cvičila, jezdila na kole a divila se, že nehubnu. Bylo to špatným stravováním. Čtenářům můžu doporučit stáhnout si na stránkách NUTREND Můj dietní plán. Jsou tam skvělé tipy, jak na stravování, tak na cvičení. Podle něj se teď řídím i já. Chleba s máslem a medem jsem při snídani vyměnila za ovesnou kaši s ovocem, proteinovou palačinku nebo vaječnou omeletu. Musela jsem začít přemýšlet o tom, co tělu dávám. Připravuji si jídlo předem, naučila jsem se plánovat. Hodně cestujeme a vyplácí se nám dělat svačiny do krabiček. A zabere to asi stejně tolik času, jako vystát frontu ve fastfoodu. Pravidelné ranní cvičení a správná strava - to jsou mé tipy na to, abyste se cítili dobře!„