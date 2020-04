Anna Satoranská se v oblasti výživy a stravování pohybuje od dětství. Jejím otcem je úznávaný český znalec gastronomie Pavel Maurer. Když se sama před lety rozhodovala, jaký obor studovat, její volba byla jasná. S přítelem Tomášem Satoranským odjela do Španělska, kde vystudovala Vysokou školu gastronomie. Dnes se společně se svým otcem věnuje pořádání gastronomických výletů do světa a současně se stará o jídelníček dnes už svého manžela, jediného Čecha hrajícího v NBA, Tomáše Satoranského.

Máte na starosti jídelníček svého manžela vy osobně?

„Ano. Většina Tomášových spoluhráčů má najaté vlastní kuchaře, on má manželku a kuchařku v jedné osobě. Zdravá výživa mě zajímá, vaření mě zase nesmírně baví a uklidňuje. Stále vymýšlím něco nového, aby mě to neomrzelo, takže myslím, že o Tomáše je docela postaráno."

V čem je Tomášův jídelníček specifický?

„Když hrával ve Washingtonu, začátkem roku mu vždy dělali takzvaný Food Reaction Test, který ukázal jak jeho tělo reaguje na určité potraviny. Vyšlo mu například, že je více citlivý na lepek a tuňáka. Když jsem pro něj pak sestavovala jídelníček, snažila jsem se těmto potravinám vyhnout a pozorovali jsme, co to s ním dělá. Od ostatních lidí se jeho jídelníček liší i velkým množstvím bílkovin. Miluje maso, ale bílkoviny do těla dostává také ve formě luštěnin, mléčných produktů nebo třeba avokáda."

Je něco, co Tomáš v jídelníčku naopak nesnese?

„Koriandr. Já ho zbožňuji, on nesnáší. Vadí mu i to, jak voní. Také moc nemusí cuketu a brambory. U hodně surovin jsem ale už našla formu, jak je zpracovat, aby mu chutnaly. Z kombinace brambor a cukety dělám třeba pseudo-bramboráky. Ty má strašně rád!"

Má ve výživě i nějakou neřest?

„Bílá čokoláda. Ale i tu lze najít ve zdravější formě - v biokvalitě, s menším obsahem cukrů. No a jako správní Češi máme taky oba rádi pivo. To ale tady v USA za moc nestojí, takže se těšíme vždycky domů na léto."

S manželem nyní žijete v Americe, pro kterou jsou typické fastfoody a špatná životospráva obyvatel. Je zde zdravé stravování složitější než v Česku nebo Španělsku, kde jste také žili?

„V Americe najde člověk úplně všechno, od skinny popcornu až po čerstvě utržený list agáve. Když chcete jíst zdravě, není to problém, musíte si zato akorát připlatit. Ale já myslím, že investice do vlastního těla, je vždy na místě. Španělsko bylo v tomto ohledu ráj. Asi nejvíc mi ale chybí možnost popovídat si s řezníkem, jak upravuje to či ono maso nebo když vám babička ve frontě prozradí svůj trik na ztracená vejce. V Česku se naopak nejraději stravujeme přímo ze zahrady - tomu se nic nevyrovná!"

Máte přehled o tom, jak se stará tým Chicago Bulls o výživu svých hráčů?

„Hráči mají týmového kuchaře. Ten pro ně připravuje snídaně před tréninkem, oběd po workoutu a večeři po zápase. Někdy ale Tom vynechá a chce raději něco ode mě. To je pro mě poklona. V šatně mají například taky točenou kombuchu (pozn. red. perlivý fermentovaný nápoj, který se připravuje z oslazeného černého nebo zeleného čaje). Asi se starají dobře, ale je především na samotných hráčích, jestli toho využijí."

Jídelníček Tomáše Satoranského podle manželky Anny

Snídaně: „Superfood bowl” s ořechy, semínky, sušeným a čerstvým ovocem Oběd: Jehněčí burger s kozím sýrem, vlastnoručně vypěstovanou rukolou, rajčaty, domácím guacamole a pikantní harissa salsou Večeře: Celozrnné těstoviny, domácí špenátové pesto, cherry rajčátka, krevety na česneku, petrželi a bílém víně

„Vše pokud možno v biokvalitě či z vlastní zahrádky, k hlavním jídlům vždy připravuji také různé druhy salátů. Jak manžel potřebuje maso, tak já zase zeleninu."

Řeší se výživa v NBA více než ve Španělsku, kde hrál manžel před odchodem do USA?

„Řeší, ale to asi právě i kvůli horším stravovacím návykům, které v Americe panují. Spousta kluků přichází z nelehkých podmínek, nestabilního rodinného zázemí a chudoby. Tam se řeší asi trochu jiné věci, takže osvěta v oblasti stravování je nutná."

Přednášíte o jídle i na basketbalových kempech svého manžela, které pořádá pro děti. Jak jsou na tom české děti, co se stravovacích návyků týče?

„O dost lépe než ty americké, které často ani neví, jak vypadá brambora. Měla jsem možnost přednášet pro různé věkové kategorie a byla jsem často překvapená, kolik toho děti vědí a jak správně jí. I ty nejmenší chápaly, že pokud chtějí podat výborný sportovní výkon, jídlo a pití jej může zásadně ovlivnit."

Pocházíte z rodiny, kde byla gastronomie zřejmě na denním pořádku a sama jste dříve hrávala basketbal. Stravovala jste se vždy správně?

„Já myslím, že jsem se vždy stravovala opravdu dobře a měl na tom lví podíl můj táta. Když jsem byla malá, pracoval ještě v reklamní agentuře a skoro nebyl doma. Jediný čas, který jsme tak trávili společně bylo ráno. Kvůli němu jsem začala snídat. Dělal mi domácí svačiny a teplý čaj do školy. Ostatní děti pily sladké limonády a jídlo od rodičů často nedojedly nebo vyhazovaly a raději si šly koupit něco do automatu. Já jsem si toho strašně vážila a právě tehdy možná vznikla i moje láska k jídlu."