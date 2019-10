TEST: adidas PulseBOOST HD. Boty jen pro městské živly, proč nápad vznikl?

Adidas je firma, která nedělá věci bez rozmyslu, a v tomto gigantu usoudili, že těch, kteří se rádi prodírají v běžeckém po městech mezi davy turistů a uskakují sem tam, je tolik, že pro ně vytvoří vyloženě městskou botu.

A tak vznikla bota adidas PulseBOOST HD. Popravdě, já nikoho takového neznám, protože si většinou každý radši najde lesopark, klasický park nebo si vyjede radši na kraj města do přírody. Na druhou stranu věřím, že ve světových metropolích jiná volba není a jelikož je běh stále na vrcholu, tak to smysl dávat může.

Pokud vás zajímá, co k tomu říká samotná značka adidas, tak přikládám citaci senior product managera z divize Running, Stephana Schneidera. „Abychom vytvořili PulseBOOST HD, začali jsme tím, že jsme rozebrali běhání ve městě na jednotlivé elementy. A zaměřili jsme se přitom na práci nohou. Běžci jsou například častěji na přední části nohy než na střední části. Kromě moderních technologií jsme však využívali také poznatky od městských běžců. Tohle nejsou boty, které udělal adidas. Tohle jsou boty stvořené městskou běžeckou kulturou,“ říká Schneider. Tolik k nápadu.

Adidas je firma, která nedělá věci bez rozmyslu, a v tomto gigantu usoudili, že těch, kteří se rádi prodírají v běžeckém po městech mezi davy turistů a uskakují sem tam, je tolik, že pro ně vytvoří vyloženě městskou botu. A tak vznikla bota adidas PulseBOOST HD. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Co se týká samotných bot, tak na asfaltu jsou výborné a vylepšený boost funguje velmi dobře. Boty jsou nižší a na tvrdém povrchu stabilní. Pletený svršek je naprosto v pořádku, ale to jsem u adidasu už zvyklý. Bota nohu perfektně obepne. Bohužel nedokážu říct, jak se boty chovají třeba při městském půlmaratonu nebo maratonu, ale na vzdálenostech do deseti kilometrů jsou opravdu pohodlné. Co se týká podrážky, tak nemám výtek. Ta má opět logo Continental a funguje spolehlivě.

Jelikož žiji v malém městě, tak jsem je vzal několikrát i na polní cesty nebo do lesa. A nutno říct, že pokud by boty mohly, tak by z tohoto prostředí ihned utekly. Horší stabilita měla několikrát za následek podvrtnutí chodidla, a to i při chůzi. Nižší posazení boty prostě dostatečnou podporu nedodá.

Pokud tedy hledáte boty vyloženě a jen do města a víte, že vaše kroky nezamíří do lesních hvozdů nebo lehce náročnějšího terénu, tak je volba v pořádku. V opačném případě bych osobně zvolil jinou alternativu.

adidas PulseBOOST HD VLASTNOSTI Svršek: úplet

Rozdíl pata/špička: 8 mm

Podešev: Continental

Cena: 3699 kč

