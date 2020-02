Nejčastější zranění? Trpěl jím i Kadlec. Lékař vysvětlil, co se v koleni děje

Minulý týden ve čtvrtek oznámil útočník Sparty Václav Kadlec, že ve 27 letech končí s profesionální kariérou. Na vině jsou zdravotní problémy s kolenem, které nejmladšího střelce v historii české reprezentace trápí dlouhodobě.

„Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem. Bohužel mě v pátek čeká další a snad poslední operace kolene. Je mi líto, ale koleno už mě do zátěže, do které bych chtěl, nepustí a musím myslet i na další fungování mimo hřiště,“ napsal na svém Instagramu.

Kadlec není přitom zdaleka jediným fotbalistou, kterého během kariéry potkaly obtíže s koleny. V minulosti podstoupili operaci například také Tomáš Necid, Michael Krmenčík, Václav Pilař nebo Stanislav Tecl. Tato poranění nejsou u fotbalistů výjimkou. Kolena jsou totiž při hře vůbec nejpřetěžovanějšími klouby.

„Nároky na koleno jsou při fotbale enormní. Časté změny směru pohybu, výskoky a dopady jsou pro něj velkou zátěží. Závažnost poranění může být různá. V některých případech se může hráč po několika dnech vrátit zpět do plné zátěže. Na druhou stranu existují i poranění, při kterých může návrat na hřiště trvat i několik měsíců. Mezi ty nejzávažnější patří kombinované poranění vazů, menisků a kloubní chrupavky,“ vysvětluje Jiří Lošťák, lékař Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a lékař SK Sigma Olomouc.

Zásadní operace

Právě problémy s chrupavkou potrápily také Kadlece. Sedmadvacetiletý útočník se zranil v květnu 2018. Ačkoliv úraz zprvu nevypadal vážně, nastoupil od té doby jen do dvou zápasů celkově na 27 minut. Naposledy nastoupil do utkání loni v březnu a čtyři měsíce na to podstoupil jeho doposud nejtěží operaci - transplantaci chrupavky v levém koleni.

„Konce kostí v kloubu jsou chráněné chrupavkou, díky které po sobě při pohybu kloužou. Poškozená chrupavka ztrácí schopnost obnovy, což je zvláště u sportovců vždy velký problém, a je proto ve vážných případech nutná její transplantace,“ vysvětluje doktor Lošťák důvody operace.

Po náročném zákroku měla následovat několika měsíční rekonvalescence, po které klub i hráč doufali, že se opět objeví v základní sestavě Sparty.

„Rekonvalescence je ve většině případů v řádech týdnů. Pokud se jedná o závažnější poškození, pak léčba trvá i několik měsíců. U některých fotbalistů to tedy může znamenat, že se vrátí ke sportu až po 8 nebo 12 měsících. Pamatuji ale i případ hráče, u kterého bylo poškození chrupavky natolik rozsáhlé, že se již nedokázal vrátit zpět do plné zátěže a ukončil předčasně kariéru,“ říká lékař hráčů SK Sigma Olomouc.

Ani v případě Václava Kadlece neměla transplantace chrupavky šťastný konec. Namísto očekávaného návratu hráč v minulém týdnu oznámil ukončení kariéry a také další operaci.

„Hlavní teď je, abych mohl fungovat v civilním životě, jít si zaběhat, zahrát tenis, kopnout si fotbálek. To vyřeší ta další operace. Myslel jsem, že už by to nebylo potřeba, ale lékaři mi řekli, že i na rekreační sport musím absolvovat další zákrok, takže v pátek mě to čeká,“ řekl pro sparťanský web Kadlec.

V pátek po zákroku zveřejnil útočník na svém Instagramu fotografii s pozitivním vzkazem pro své fanoušky. „Operace proběhla, jak měla! Moc děkuji za všechny zprávy.“

Bolavá kolena netrápí jen profíky

Zdravotní problémy s koleny netrápí pouze profesionály. Často se nevyhýbají ani těm, kteří hrají fotbal pouze rekreačně. Obzvláště pak tréninky na tvrdém halovém povrchu dokážou být pro klouby velmi náročné.

„Pokud se dostaví zdravotní obtíže, doporučuji změnu sportovní zátěže. Mezi sporty, u kterých není koleno tak namáhané patří například cyklistika nebo plavání. Při poranění je vhodné nošení ortézy. U nás na Sigmě máme také dobré zkušenosti s kineziotapingem. Jedná se o lepení ulevujících pásků na různé části těla. Ty působí jako opora a předchází zraněním. Slouží ale i jako prevence po zranění a mohou tak po doléčení nahradit ortézy, s kterými profi fotbalisté kvůli předpisům v zápasech hrát nemohou,“ radí doktor Lošťák.

Bezesporu nejlepší variantou je zraněním zcela předcházet. Ke sportovním úrazům dochází často v důsledku podcenění prevence. V profesionálních týmech se o hráče kromě lékařů starají také maséři a fyzioterapeuti, díky kterým se daří zdravotní potíže minimalizovat. U těch, kteří hrají fotbal rekreačně stačí k zamezení vážnějšího úrazu někdy i jednoduché základní úkony.

„Před aktivitou vždy zařaďte strečink a posilování dynamických stabilizátorů kolene, které jsou tvořeny svaly a šlachy. Nejjednodušším způsobem jak je posílit je například jízda na rotopedu. Stejně tak je důležitý i výběr kvalitní obuvi. Sportovci mohou užívat také různé doplňky stravy. Doporučil bych preparáty s kolagenem či kyselinou hyaluronovou,“ zakončil doktor Lošťák.