Fenomén Márquez. Proč je král MotoGP sakra tak dobrý? Odpovědi našel Pešek

Znát ho proslulý fyzik Isaac Newton, možná by při pohledu na něj pozměnil svůj gravitační zákon. Na tachometru přes 330 km/h, v zatáčkách s rameny na úrovni kolen a se soupeři daleko za sebou. „Co na té mašině dokáže, to mi hlava nebere,“ říká i bývalý závodník Lukáš Pešek na adresu Marka Márqueze, jenž si zajistil už 8. titul v MS. Rok co rok se blíží legendárním rekordům a jeho kult sílí.

Fenomén současnosti

V elitní MotoGP závodí od roku 2013. A za tu dobu zaváhal jen jednou (2015). Od té doby sbírá triumfy rok co rok. „Stojím si za tím, co jsem říkal už dřív: Marc Márquez je další fenomén, jako byl Valentino Rossi. A pokud se nestane nic nečekaného, bude vyhrávat i dál,“ má jasno bývalý jezdec Lukáš Pešek. V letošní sezoně získal již 9 vítězství z 15 závodů. 14 pódií z 15. Jen jednou nedokončil. Přičemž slaví už v předstihu – pět závodů před koncem sezony. „Přesvědčili jsme se rovněž, že i když má horší motorku, je na ní schopný stejně vyhrávat,“ všímá si Pešek. Klasické oslavy na pódiu se šampaňským byly v Thajsku - jako na většině jiných zastávek MotoGP - v režii Marca Marquéze • Foto Reuters

Rozházený, ale nebojácný styl

Jezdí na hraně i za ní. Posouvá limity, je unikátní, až nenapodobitelný. A proto je tak úspěšný. „Má brutálně rychlé změny směrů, z náklonu do náklonu. To, jak to umí provést, je tak rychlé, že to ani nejde čistě udělat. A jeho výhoda je, že ač mu to uklouzne, dokáže na to reagovat. Má fantastickou rovnováhu, reakce a 90% situací, kdy by lidé spadli, on to dovede ustát. Nechápu jak, ale ten člověk se podle mě vůbec neleká,“ analyzuje Pešek. Sám Španěl o své jízdě žertuje: „Co je to za styl? To je Markův styl.“ A bývalý Čech v MotoGP uznává: „Nevím, jak to dělá. Má to asi v sobě, je to nějaký dar a díky tomu zachrání spoustu situací, že nám to hlava nebere.“ Děsivý pád Márqueze při tréninku na Velkou cenu Thajska • Foto Twitter Marc Márquez

Lorenzo, Dovi, Rossi, kde jste?

Jeho diktatura vrhla ostatní do pozice těch zanedbatelných. Jorge Lorenzo? „Honda mu nesedla. A kdo ví, jestli někdy sedne,“ říká Pešek. Andrea Dovizioso? Zase až druhý. Nebo Valentino Rossi? I on na nové yamaze tápal (zatím je šestý). „Musíme brát i v potaz to, že mu je tolik, kolik mu je (40) a že ta hlava už moc za hranu nepustí. Ty situace se vyhodnocují úplně jinak, než když je vám 20 či 25,“ míní Pešek. I proto Márquez nezadržitelně směřuje za absolutními rekordy. 9 titulů Rossiho? Nebo snad 15 Giacoma Agostiniho? Možné je vše. „Vždyť kolik mu je let? 26? To má před sebou ještě dost sezon. Rossiho určitě překoná a Agostiniho může eventuelně také,“ tipuje Pešek. Marc Márquez se raduje z dalšího titulu mistra světa • Foto AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Honda stavěná na něj a pro něj

S tou mašinou je málem srostlý. On a Honda? Záruka triumfů a titulů. Aktuálně má s nimi smlouvu ještě do další sezony a vedle pozice nejlépe placeného jezdce MotoGP (15 – 18 milionů dolarů) je i jasnou jedničkou, na níž se staví motorka. „Nevidím důvod, aby na tom v Hondě něco měnili. Vždy se jede na jednoho hlavního, a ač je Lorenzo též rychlý, nemůžou dělat dvě úplně odlišné motorky. Věřím, že Márquez má v týmu o dost silnější pozici a pojede to jeho směrem,“ chápe Pešek. Jeho krajan a trojnásobný šampion Lorenzo je tak krutě odsouzen se buď zlepšit, nebo se stát dvojkou. Marc Márquez během Velké ceny Thajska • Foto Reuters

Rossiho rekordy? Ano. Ale kult?

Oba jsou jiní. A v MotoGP platí: buď fandíte Marquézovi či Rossimu, nic mezi tím. „Typově jsou zcela rozdílní, jako plus a mínus. Márquez – rozházený styl, pořád za hranou, Rossi – učesaný styl, jak se mu to hýbne, není svůj… postavově jsou malý a velký a i u fanoušků: Rossi je Rossi. I když Márquez není špatný a chová se k fanouškům hezky, tak Rossi nikdy nebude,“ říká Pešek. Útočí na jeho tituly, rekordy, ale co se megakultu týče: „Dokud bude Rossi na motorce, tak mu ho nevezme. Možná až skončí a bude to uvadat, bude mít určitou šanci, ale jinak ne. A je to jednoduché. Rossiho miluje celý svět a kdo je fenomén první, tak ti další se na něj musí vždy dotahovat,“ ví Pešek. Marc Márquez na tiskové konferenci s Valentinem Rossim • Foto Profimedia.cz