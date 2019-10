Být jako Nadal či Serena. 3+1 tenisových zlepšováků. Co na to trenér?

Poslední gadget, který nás při přípravě dnešního článku zaujal, vám úroveň tenisových schopností nezlepší, ale stejně dokáže zaujmout. Protože, jestli je něco na tomhle sportu opravdu otravné je to nutnost neustálého sbírání míčků. Zařízení jménem Tennibot ale tuhle nepříjemnost vyřeší za vás. Zjednodušeně řečeno, je to krabice na kolečkách, která sbírá po kurtu míčky, když se vy potřebujete občerstvit, nebo si chcete dát krátkou pauzu. Do zařízení se vejde až 80 tenisáků a k orientaci mu pomáhá kamera umístěná u sloupku, který drží síť. Tennibot je zatím ve fázi nápadu, ale pokud vás zaujal, můžete ho podpořit na Kickstarteru.

Co na to trenér Jiří Fencl?

Lucii Hradeckou asi není třeba představovat. V ženské čtyřhře zabodovala v minulosti jak na French Open, tak US Open. Zahrála si finále Wimbledonu a přivezla placku z olympijských her. Zaměříme se nyní na jejího trenéra, Jiřího Fencla. Co říká na zmíněné technologické vychytávky?

„S žádnýmy gadgety nemám osobní zkušenost, ale kouknul jsem na prezentační videa. Vypadají zajímavě a generují podobná data,“ říká Fencl, ale současně dodává, že přecejen s Babolat Play Connected se v minulosti alespoň setkal.

Nás zajímá především, zda si myslí, že by gadgety mohly pomoci vylepšit rekreačním hráčům jejich hru. „Ano.“ Je stručná odpověď. Jenže kouzlo tkví v něčem jiném. „Myslím, že cokoliv, co člověka motivuje jít hrát nebo trénovat, prospívá ke zlepšování. Protože čím víc hrajete, tím máte větší šanci se zlepšit. A data, která tyto senzory produkují, určitě mohou přispět k tomu, že půjdu na kurt a bude mě zajímat porovnání s minulým hraním. Tenis je velmi těžko měřitelný sport, na rozdíl od golfu například. Pokud budu mít ale data z každého hraní a mohu je porovnávat, je to výborná věc, jak se motivovat, “ shrnuje pozitiva vychytávek Jiří Fencl a klade důraz na to, že nejdůležitější je nakonec, jak často chodíte hrát. A k tomu potřebujete buď pevnou vůli nebo dávku motivace, kterou vám senzory mohou přinést.

„Samozřejmě je velmi diskutabilní, jak přesná data tyto senzory produkují, ale to asi vlastně není důležité. Pokud budete používat stále stejný senzor, srovnání bude mít vypovídající hodnotu. Žádný gadget vám ale pár hodin s dobrý trenérem bohužel nenahradí.“