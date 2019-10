Příběh rekordmanky v maratonu: Utekla ze školy, aby mohla běhat

Když Brigid Kosgeiová doběhla v Chicagu do cíle, už ji tam čekala Paula Radcliffeová. Britská fenoménka začátku tisíciletí ji objala a spolu se podívaly do hledí připravených fotografů. Čerstvá světová rekordmanka. A ta bývalá.

Byla neděle 13. října. A bylo to přesně sedmnáct let poté, co Radcliffeová právě v Chicagu poprvé zaběhla maratonský historický čas (2:17:18 tehdy oficiálně bylo nejlepším světovým výkonem, nikoli světovým rekordem). O rok později v Londýně už zaběhla světový rekord 2:15:25 hodiny. Od té doby, co tehdy proběhla cílem na Mallu kousek od Buckinghamského paláce, historie ženského maratonu čekala na další královnu.

Až pětadvacetiletá Brigid Kosgeiová ji konečně překonala. Zatím tak vyvrcholila její parádní jízda po nejprestižnějších městech maratonu. Předloni v Chicagu byla druhá, stejně jako vloni v Londýně. Před rokem už v Chicagu vyhrála, aby na jaře v Londýně také zvítězila. Před jejím dalším startem v Chicagu se od ní hodně čekalo. Byla blízko k vrcholu, k němuž šla po docela kostrbaté cestě.

Narodila se v keňském okresu Elgeyo-Marakwet, v oblasti Rift Valley, kde v přísných vysohokorských podmínkách vyrůstají nejlepší světoví vytrvalci. Některé z nich občas zahlédla, když pospíchala do školy.

„Moje škola byla deset kilometrů od domova a někdy jsem běhávala, abych nepřišla pozdě,“ vysvětlovala Kosgeiová pro BBC. „Potkávala jsem atlety na tréninku a řekla jsem si pro sebe: Můžu být jako oni.“

Kosgeiová začala běhat školní závody. A její talent byl zjevný, ačkoliv se nikdy nedostala mládežnických reprezentačních výběrů.

„I na tréninku bylo vidět, že je velmi talentovaná, extrémně disciplinovaná a soutěživá. Nikdy nechtěla, aby ji někdo na tréninku zastínil,“ vyprávěl pro BBC její středoškolský kouč Robert Ngisirei.

Studia ale Kosgeiová nedokončila, protože její matka neměla peníze na zvyšující se školné. Její dcera se proto rozhodla, že se naplno začne věnovat běhání.

„Když jsem byla ve třeťáku, dluhy na školném se dostaly na 1500 dolarů. Matka se mě snažila přesvědčit, abych na škole zůstala, že si peníze půjčí. Ale řekla jsem jí: Jak dlouho si budeš půjčovat?“ vzpomínala Kosgeiová.

Sedmnáctiletá dívka se dala na profesionální kariéru a přispívala do rodinného rozpočtu. Začala trénovat se svým přítelem Matthew Kosgeiem, svým současným manželem. Pak musela kariéru přerušit kvůli narození dvojčat. Ale byl to jen začátek.

Před čtyřmi lety se Kosgeiová rozhodla jít do své běžecké kariéry naplno. Rodinu nechala doma a poddala se tvrdému režimu tréninkového kempu.

„Manžel mi řekl, ať si nedělám starosti, že se o děti postará. A já jsem se mohla soustředit na moji kariéru. Děti si rychle zvykly, že mě vidí jenom o víkendech,“ vysvětlovala Kosgeiová.

První maraton běžela v roce 2015 v Portu. Nepředvedla žádný světový čas, ale vyhrála o čtyři minuty. O rok později už vyhrála v Miláně, byla druhá v Lisabonu a osobní rekord posunula pod hranici dvou hodin a 25 minut. Pak už vstoupila do své nejslavnější éry.

Letos přijela do Chicaga jako obhájkyně loňského vítězství. Jí ale nešlo jen o další triumf. Tenhle měl být výjimečný. Vždyť i kvůli němu Kosgeiová vynechala nedávné mistrovství světa v katarském Dauhá. Nominaci na šampionát odmítla.

„Požádali jsme, aby ji vyřadili, protože jsme plánovali něco speciálního. Ale nemluvili jsme o tom, protože jsme nechtěli, aby se dostala pod tlak,“ vysvětlil její trenér Eric Kimaiyo.

Co má Kosgeiová v Chicagu v plánu, bylo zjevné už po prvních pěti kilometrech, které v rámci maratonu zaběhla v nejrychlejším čase historie 15:28 minuty.

Pak sice zběsilé tempo trochu zvolnila, ale stále upalovala hodně rychle. Zatímco Radcliffeová uběhla v roce 2003 při svém světovém rekordu půlmaraton za 1:08:02 hodiny, Kosgeiová běžela první půlku závodu o minutu a čtyři sekundy rychleji…

„Když jsem viděla, jak rychle Brigid běžela první polovinu závodu, věděla jsem, že rekord zlomí,“ podotkla Radcliffeová.

A tak se také stalo. Když se Kosgeiová blížila k cíli, na časomíře za dvojkou určující počet hodin svítila šokující třináctka pro minuty. Nakonec se čas zastavil čtyři sekundy nad dvěma hodinami a čtrnácti minutami. 81 sekund pod původním rekordem Radcliffeové.

„Jsem šťastná, tohle jsem nečekala,“ přiznala Kosgeiová.

Jenom den před rekordním během zlomil její krajan Eliud Kipchoge ve Vídni hranici maratonských dvou hodin. Kipchoge ale neběžel v regulérním závodě podle atletických pravidel, jako spíš v marketingové show. Pádil za motorkou, bez soupeřů, používal odpočaté vodiče, mohl se kdykoli občerstvovat. Proto jeho výkon není brán jako světový rekord. To Kosgeiové čas do historických tabulek patří.

I když i tady je jistá kontroverze. Když v roce 2003 Radcliffeová zaběhla svůj nejlepší čas za pomoci dvou mužských vodičů, vzbudilo to diskuze. Závod s mužským vodičem, nebo jenom za účasti mužského pole, vypadá jinak než čistě ženský běh.

Dnes už je docela běžné, že maratonkyně využívají tempa nastaveného muži. Pomohlo to i Kosgeiové, která se po prvních kilometrech trhla svým soupeřkám a běžela za dvojicí ´zajíců´.

Atletičtí fajnšmekři stále sledují dvoje tabulky. I v čistě ženských maratonech držela nejlepší čas Paula Radcliffeová časem 2:17:42 z Londýna 2005, než ji na stejném místě před dvěma lety překonala Keňanka Mary Keitanyová (2:17:01). Oficiálně je ale rekordmankou Kosgeiová.

„Když myslím na své skromné začátky a výzvy, kterými jsem procházela, když jsem vyrůstala, říkám si, že se k tomuhle životu už nemůžu vrátit. Žene mě to vpřed,“ řekla nová rekordmanka pro BBC.