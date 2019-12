Maraton florbalistek na MS: Tři zápasy za tři dny! Pomůže i ledový bazén

Prosincové slunce se odráželo na hladině Neuchatelského jezera a kolem arény Patinoires du Littoral se dalo chodit s rozepnutou bundou jako na jaře. Jenže české florbalistky nemají na švýcarskou idylku čas, mistrovství světa otvírají třemi duely ve třech dnech. Pokud všechno půjde podle očekávaného scénáře, stejnou porci zápasů si zopakují na konci šampionátu od čtvrtfinále po bitvu o medaile (pátek až neděle).

„Z klubů na to nejsme zvyklé, na druhou stranu to známe z turnajů Euro Floorball Tour. Od chvíle, kdy skončí zápas, soustředíme se na to, abychom co nejvíc regenerovaly. S holkama jsme si řekly, že kdo může a nemusí tu být s novináři, tak co nejdřív se vyběhat, protáhnout a odpočívat,“ popsala kapitánka Eliška Krupnová. „Nemáme úplně žádné přesné direktivy, co musíme kdy a jak dělat, ale všechny máme zodpovědnost za to, aby každá regenerovala tak, jak potřebuje a byla co nejlépe připravena.“

Zatímco třeba domácí Švýcarky mají během skupiny den volna, k Češkám byli organizátoři drsnější. Nedělní premiéru s Lotyšskem měl tým trenéra Saschy Rhynera od půl jedenácté dopoledne, v pondělí půjde na Švédky až v půl osmé večer. Před úterní bitvou se Slovenskem (16.30) tak bude mít slabých devatenáct hodin volna.

„Nejde jen o tři zápasy ve třech dnech, třeba se Švédskem to bude i o hodně vysokém tempu. Únava se nasčítá,“ zmínila Krupnová žhavou partii s mistryněmi světa.

„Na druhou stranu, dvě hoďky míň nebo víc nehrají takovou roli,“ poznamenala útočnice Denisa Ratajová, jež se před pozápasovým rozhovorem v mixzóně poctivě protahovala. „Je příjemné, že hned v šatně máme bazénky s ledovou vodou. Na hotelu máme možnost jít na masáž, použít lymfokalhoty, zajít do sauny nebo na wellness. Tohle všechno nám hodně pomůže.“

A ještě jeden, ve srovnání s moderními vychytávkami banální recept na únavu: spánek. „To je naprostý základ. Ovšem když se s Lotyšskem hrálo už v 10.30, bylo docela náročné usnout, abychom se jakž takž probraly na zápas,“ líčila Ratajová. „Myslím, že to na začátku bylo trochu znát, ale postupně jsme se do toho dostaly.“