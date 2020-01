Zmatek a nejistota v lyžování! Zakázali klíčovou látku ve voscích. Co bude dál?

Neovlivní to dějiny tak jako upálení Jana Husa či Jeronýma Pražského. Z německé Kostnice tentokrát přišla zásadní zpráva, která je na startu nové éry světového lyžování. FIS na svém listopadovém mítinku zakázala používání vosků na bázi fluoru od letošního prosince. Lyžařský průmysl i mistry mazače v buňkách to uvrhlo do zmatku a nejistoty.