Tryskáčem pro globus! Ledecká začíná boj v SP ve sjezdu

Intermezzo s prknem je pryč a Ester Ledecká světu opět ukáže své lyžařské alter ego. Do bulharského střediska Bansko v pohoří Pirin ale už nepřijela jako ta dívka od snowboardu. Po třech sjezdařských závodech je STR druhá v pořadí disciplíny ve Světovém poháru. A před dvěma sjezdy v Bansku je ve hře o něco opravdu velikého.

„Reálně jede o malý globus,“ říká natvrdo Viktor Valta z Ledecké marketingové agentury Sport Invest. „Závodů je ještě spousta, je odjetá třetina sezony. Zatím je na druhé pozici, má skoro třicet bodů náskok na třetí. Reálně tam je. Samozřejmě, ukážou další závody.“

Ledecká začala sjezdařskou sezonu parádní show v Lake Louise, kde poprvé vyhrála závod Světového poháru na lyžích a v dalším závodě byla čtvrtá. Po Novém roce v Altenmarktu zářila v trénincích, aby v závodě dojela osmá. Kromě toho skončila v Altenmarktu i šestá v alpské kombinaci.

„Nikdy jsme nezískali tolik bodů a neměli tak dobré výsledky. Umístění do desítky má dohromady víc než za celou kariéru,“ říká Ledecké lyžařský trenér Tomáš Bank. „Daří se, máme dobré lyže, hlavně ve sjezdu. I když v Bansku to bude jedno, tady je to tak prudké, že si to musí vylyžovat sama. Ale máme dobrou sezonu.“

Je to zima, v níž se Ledecká znovu věnuje lyžím o trochu víc než v minulosti. Pomáhá jí k tomu i její hvězdný status a nadstandardní servis. Ledecká už na Vánoce cestovala domů soukromým letadlem svého sponzora. A znovu ho využila minulý víkend, když se potřebovala rychle přesunout do Bulharska ze slovinské Rogly, kde v sobotu vyhrála snowboardový závod Světového poháru.

V neděli nastoupil Ledecké fyzioterapeut Michal Lešák v Salcburku do letadla, které pak v Mariboru nabralo Ledeckou, a spolu přeletěli do Bulharska.

„Red Bull jí pohodlně dopravil. Neměla žádný problém, poslali soukromé letadlo, to jí pomohlo,“ pochvaloval si Bank.

Ledecká si v Bansku už ve středu vyzkoušela část trati nedělní super-G a byla rychlejší než Američanka Mikaela Shiffrinová. Včera se jí naopak v tréninku sjezdu nedařilo.

Bulharský víkend bude mít pro další vývoj v nejrychlejší disciplíně velký vliv, poněvadž se tady sjezd pojede hned dvakrát. V pátek je na programu odložený závod z Val d´Isere, další sjezd je na pořadu v sobotu. Ve hře je tak hned 200 bodů.

„Globus? Jedeme závod od závodu,“ říká Bank opatrně. „Když bude pořád do desítky, tak to ve finále hodí velmi dobré umístění. Zdá se mi, že si začíná věřit. Dřív brblala, když jsem říkal, že by do desítky měla být. Dnes to má v hlavě sama. Já vím dlouho, že na to má, teď to ví i ona.“

Lyžařské možnosti Ledecké jsou ještě stále velkou neznámou. V jejím týmu už se ale pomalu sní o velké sbírce křišťálových globů napříč sněhovými disciplínami. Na snowboardu už jich Ledecká získala sedm…

„Kdo by nechtěl sbírat globusy,“ usmívá se Valta. „Za pár let v součtu snowboard lyže, to může být zajímavé, když se jí to podaří. To ale koukáme moc do budoucna…“