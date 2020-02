Sportovní kontroverze roku 2019: Medvědobijci i mekáč v Bílém domě

Proč k tomu všemu došlo? Galavečeře se konala v době tzv. shutdownu, tedy odstavení vládních úřadů. Prezident neměl k dispozici ani kuchaře a valnou část personálu. Večeři tak muž, zvyklý jíst pouze v michelinských restauracích, zaplatil ze svého a zvolil vskutku nestandardní cestu. „V éře gurmánského stravování a obsese zdravými ingrediencemi je toto počínání návratem do starých, bezstarostných časů amerického stravování, kdy se nikdo nezabýval dotazem, zda ta rajčata jsou z lokální produkce, časů, kdy první dáma neměla na pozemku Bílého domu zeleninovou zahrádku a včelí úly,“ upozornily New York Times na paradox, absurditu, nebo možná recesi, kterou Trump vytvořil. Sportovci si nakonec na hamburgerech, wrapech a kuřecích nugetách, servírovaných na stříbrných podnosech, pochutnali (nebo pochutnat museli, těžko říct).

Ruští sportovní funkcionáři si z žádného Raskolnikova příklad neberou, neváhají a místo nuceně odstoupivších „prohnilých“ volí jejich dosavadní zástupce. Jurij Ganus, šéf ruské antidopingové agentury RUSADA (mimochodem také ne úplně čisté instituce) slíbil očištění ruského sportu, dodání dat z laboratoří a požádal o pomoc samotného Putina. Data z laboratoří ale stejně dodána nebyla, tak světové antidopingové organizaci (WADA) došla trpělivost a udělila Rusku čtyřletý trest. Znamená to tedy například, že na olympiádě v Tokiu uvidíme pouze prokazatelně čisté ruské sportovce pod neutrální vlajkou. Na sklonku roku 2019 zaslala RUSADA nesouhlas s trestem a vše povede k arbitrážnímu soudu, který může trvat měsíce až roky. Tedy klidně až do další olympiády. Nutno dodat, že se ale ozývají i hlasy z druhé strany barikády – příkladem může být třeba hvězdná ruská výškařka Marija Lasickiene, která proti dopingu ostře bojuje a uveřejnila otevřený dopis , v němž jasně sděluje svůj názor.

Megaskandál, který vystrkuje růžky už mnoho let, a kterého jsme si výrazněji všimli už na olympiádě v Pchjongčchangu, kde Ruská výprava kvůli skandálům dorazila v omezeném počtu a pod olympijskou vlajkou. Loni vleklý skandál opět vyvrcholil dalším nedodáním podkladů ze strany Ruska a nekompromisním trestem. Novináři si loni v titulcích na účet ruského sportu hodně užívali a parafrázovali nejednu floskuli, odkazující na Rusko: Zločin a trest, běž domů, Ivane, antidopingový car… takové hlášky padaly ve zprávách kolem dopingové polízanice. Nabídla se i hříčka s ruským kalendářem a opožděným dodáváním údajů z dopingových testů s odkazem k velké říjnové revoluci, která také proběhla až v listopadu. Svět (a nutno říct bývalý východní blok) si s dopingem prolezlého ruského sportu nadělal spoustu legrace, ale ona to taková sranda není.

Příliš mnoho gólů a nevkusné oslavy

Na přelomu června a července 2019 se ve Francii odehrálo mistrovství světa ve fotbale žen. Sport, který Evropa miluje, ale jeho ženská verze tolik netáhne. Možná proto, že muži jsou zvyklí na „úplně jiný fotbal“ a ženy na tento sport zase tolik nekoukají. Dámy v podkolenkách to zkrátka nemají úplně jednoduché. Trošku jinak je tomu ale ve Spojených státech: „Soccer“ zde není zdaleka národním sportem, ale jeho ženská verze táhne. Američanky totiž patří dlouhodobě k nejlepším a navíc i mají co říct. To se ale spoustě lidem nelíbí. Pro českého diváka možná „nenápadný“ šampionát vzbudil ve světě nejednu kontroverzi. Celý turnaj doprovázely výzvy fotbalistek, volajících po rovných platech mužů a žen. Spornou diskusi, která nabízí množství pádných argumentů na obou stranách barikády, vedla Megan Rapinoeová, Američanka, vyhlášená nejlepší hráčkou šampionátu, nejlepší střelkyně celého podniku a také sportovkyně roku podle časopisu Sports Illustrated, která je hlasem amerického ženského týmu i ženského sportu obecně. Tato dáma se nebojí říct svůj názor: V průběhu turnaje například na otázku novinářů prohlásila, že pokud Američanky mistrovství vyhrají, na žádnou návštěvu do Bílého domu nepůjde. Trump odpověděl: „Nejdřív by měla vyhrát a pak teprve mluvit.“ Následovala přestřelka na Twitteru, kde si Donald Trump navíc uřízl ostudu, když v příspěvku o Rapinoeové označil účet někoho úplně jiného…

Američanky nakonec dotáhly svoji spanilou jízdu až k poháru, ke kterému Rapinoeová spolu s Alex Morganovou přispěly obě po šesti gólech a staly se tak nejlepšími střelkyněmi turnaje. Morganová vstřelila dokonce pět gólů v jediném zápase. Ve skupině proti Thajsku vyhrály Američanky 13:0 nad Thajskem. A to byl další skandál. „Příliš mnoho gólů!“ „Radost Američanek byla nevkusná.“ „Mohly k vítězství přidat trošku více pokory a grácie.“ Takové byly titulky. „Sportovci by měli vždy hrát na úrovni svých schopností,“ oponovala na Twitteru tenistka Billie Jean Kingová oproti některým, kteří tvrdili, že Američanky si klidně mohly pár gólů odpustit. „Kdyby na nás kdokoli přišel s tím, že to neděláme dobře, nehrajeme tak, jak se má, nejsme dobrými reprezentanty svého sportu, má na to právo. Já mám ale pocit, že náš jediný přečiny byl ten včerejší výbuch radosti,“ shrnula Rapinoeová. Americký tým totiž předvedl i ukázkový smysl pro fair play – střelkyně Morganová po zápase utěšovala thajskou brankářku, kterou nešťastné skóre dohnalo k slzám.