TOP 5 koncertů na Super Bowlu: američtí U2, odhalené prso a Prince

Super Bowl? To dávno není jen souboj dvou nejlepších týmů amerického fotbalu. Kromě nejdražších televizních reklam a diváckých rekordů patří ke každoročně očekávané sportovní události i poločasová show, na kterou pořadatelé zvou největší hvězdy současné populární hudby. Tradici elektrizujících koncertních vystoupení během přestávky odstartovali v roce 1991 New Kids On The Block a stát se její součástí je snem mnoha hudebníků – mimo jiné i proto, že není lepší reklama, než být na televizní obrazovce během rekordně sledovaného svátku amerického fotbalu. Server iSport.cz vybral před blížícím se zápasem mezi Kansas City a San Franciskem pět nejpamětihodnějších koncertů v historii Super Bowlu.

2015: Katy Perry přijela na robotickém lvu Vystoupení popové hvězdy Katy Perry v roce 2015 je nejlepším důkazem pokroku, který poločasový koncert při Super Bowlu od svých začátků urazil. Zpěvačka na scénu dorazila postavená na hřbetu obrovského robotického lva při písni „Roar,“ celá show pak ohromila hédonistickou přehlídkou technických efektů, kostýmů, propracované choreografie, světel a barev. Že kromě Perry zahrály i další hvězdy Missy Elliott a Lenny Kravitz? Dobrá – ale ti neřídili robota ve tvaru kočkovité šelmy.

1993: Michael Jackson si pozval dětský sbor Byla to velká premiéra: na legendárním stadionu Rose Bowl v kalifornské Pasadeně se poprvé v poločasové pauze Super Bowlu představil „Král popu.“ Michael Jackson byl sice tehdy stále světovou hvězdou číslo 1, nicméně zpětně působí vystoupení „Krále popu“ ve srovnání se současnými spektákly vlastně trochu amatérsky: na Rose Bowl se teprve snáší nesmělý soumrak a Jackson je přes řev fanoušků slyšet jen s obtížemi. Zpěváka na závěr programu doprovodil při hitu „We Are The World“ dětský sbor, což z dnešního pohledu působí přinejmenším… rozpačitě. Ale Jacksonova koncertní premiéra na Super Bowlu nesmí v tomto přehledu chybět.

2002: U2 bavili Ameriku po pádu „dvojčat“ Super Bowl 2002 v New Orleans byl prvním po teroristických útocích z 11. září a Amerika se stále jen těžko sbírala z šoku po pádu „dvojčat“. Poločasové vystoupení U2 bylo v kontextu napjaté politické situace vítaným únikem před nejistotou, která tehdy USA svírala. Irské kvarteto bylo v báječné formě po úspěšném turné k desce „All That You Can't Leave Behind“ a během tří skladeb vyneslo všechny své trumfy. Při závěrečném hitu „Where The Streets Have No Name“ za kapelou vlála obří plachta, na kterou se promítala jména všech obětí, a když na konci písně frontman Bono odhalil, že podšívku jeho saka tvoří americká vlajka, publikum explodovalo nadšením.

2004: Janet Jackson a aféra s odhaleným ňadrem Show, která vešla do dějin díky ňadru Janet Jackson. To jakoby omylem odhalil zpěvák Justin Timberlake: skoro 144 milionů televizních diváků vidělo přelepenou bradavku zhruba půl vteřiny, ale i to stačilo na pořádnou kontroverzi. Co v televizi smí být vidět, a co už ne? Jak předcházet podobným incidentům při živém vysílání? Půl sekundy spustilo zdánlivě nekonečný proud debat po celém světě, padaly obří pokuty. NFL po tomto Super Bowlu ukončila spolupráci s hudební televizí MTV, která měla poločasovou show v Houstonu na starosti.