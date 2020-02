Nebyl jen sportovcem, ale takřka mytickou postavou opředenou bájemi. Po smrti Kobeho Bryanta, legendárního basketbalového šampiona, se vyrojila řada humorných i těžko uvěřitelných příběhů. O tom, jak spoluhráčům sebral boty, jak zničil kondičního trenéra či vyrazil na kole na šedesátikilometrový výšlap po nevadské poušti. V noci…

Kdy jsi spal? Tenhle příběh sdílel anonymně po internetu někdejší kondiční kouč basketbalové reprezentace USA. Tým hvězd se sešel v roce 2012 v Las Vegas v rámci přípravy na olympiádu v Londýně. Byla noc před prvním dnem kempu a jemu zazvonil uprostřed noci mobil. „Volal Kobe, nervózně jsem telefon přijal,“ vzpomínal. „Ahoj Robe, doufám, že neruším,“ pravil hlas v telefonu. Jak by mohl, bylo 4:15 ráno… Bryant požádal, zda by se mohli potkat co nejdřív v tělocvičně. „Do půl hodiny jsem tam byl a našel propoceného Kobeho. Další hodinu a čtvrt jsme makali na kondici, pak jsme šli ještě na tři čtvrtě hodiny do posilovny. Vrátil jsem se na hotel celý zničený a padl do postele. Už v jedenáct jsem měl být zase na hřišti. Vzbudil jsem se jak po mejdanu. Nevyspalý, otupělý. Hodil jsem do sebe snídani a vyrazil do haly.“ Tam našel ostatní hráče rozšafně debatující o životě a na druhé straně tělocvičny osamoceného Bryanta, jak střílí na koš. „Dobrá práce Kobe, dneska ráno,“ pochválil ho kondičák. „Díky, oceňuji tvoji pomoc.“ „Kdy jsi skončil trénink?“ „Skončil?“ „No kdy jsi se šel taky vyspat?“ „Já s tím naším tréninkem doteď neskončil, potřeboval jsem dát ještě 800 střel…“ šokoval Bryant zničeného trenéra. Kobe Bryant byl posedlý tréninkem • Foto

Tyhle boty si nezasloužíte Dvě sezony odehrál po boku Bryanta v LA Lakers Lou Williams. Bylo to už na sklonku Kobeho kariéry, oheň v něm ale hořel pořád stejný. To dokresluje výbuch vzteku, který předvedl v šatně poté, co losangeleský tým utrpěl debakl na palubovce Portlandu. „Obešel všechny, kteří hráli v nikách z jeho série, a vzal jim je. Prý si nezaslouží je nosit, protože jsou to měkouši,“ líčil Williams, jenž se s Bryantem spřátelil a jednou mu pověděl. „Prokoukl jsem tě. Chceš, aby tě lidi měli za hajzla, ale přitom jsi nejhodnější kluk na světě.“ Lou Williams vedle Kobeho Bryanta na lavičce Lakers • Foto Profimedia.cz

Sebevražedné kliky Nikdy nepatřil k nejsvalnatějším basketbalistům v NBA, byl spíš atlet. Jeho síla však byla rovněž obrovská. Reportér ESPN Rick Reilly strávil s Bryantem v roce 2009 jeden tréninkový den a popsal cvičení, které ho naprosto šokovalo. „Šlo o sebevražedné kliky. V horní poloze kliku se pažemi odrazil tak mohutně, že se mu nad podložku dostaly i nohy a oběma rukama se dotkl prsou. Takhle udělal tři série po sedmi klicích, a mně bylo mdlo.“ Kobe Bryant a Paul Gasol na tréninku Lakers • Foto Profimedia.cz

Pouští na kole Další historka z přípravy s reprezentací USA v Las Vegas. V létě roku 2012 se Bryant rozhodl, že chce do tréninku zařadit i cyklistiku. Jeho osobní kondiční trenér Tim Grover proto nastudoval šedesátikilometrovou trasu nevadskou pouští a půjčil tři kola. Pro sebe, Kobeho a jeho bodyguarda. A v noci po běžném tréninku si ti tři nasadili čelovky a vyjeli. „Dorazili jsme ve dvě hodiny ráno a v sedm třicet už byl Kobe zase v tělocvičně,“ líčil Grover zážitek, který by byl pro mnohé sportovce životní. Pro Bryanta šlo jen o běžný den v práci. Kdo vlastně byl Kobe Bryant? Superhvězda, objevitel, mentor – a hlavně otec

Jeden na jednoho do sta bodů Basketbalem byl posedlý od nepaměti, jak vzpomínají i Bryantovi spoluhráči ze střední školy Lower Merion. Nutil je zůstávat po tréninku a hrát jeden na jednoho. Ne do deseti či patnácti bodů, jak je obvyklé, ale do sta! A naprosto je ničil, vedl třeba již 80:0. Rob Schwartz přiznal, že nejlepší výsledek proti Kobemu uhrál 12:100. Když se kdysi basketbalisty na příběh z mládí ptali, rezolutně nesouhlasil. „Rob kecá, nikdy mi nedal víc než pět bodů!“ Kobe Bryant jako nováček Lakers krátce poté, co završil Lower Merion High School • Foto

Scénka z hororu Jak byl Bryant sebevědomý? Na palubovce tahle důvěra prýštila z nekonečných hodin, které obětoval tréninku. Ale přenášela se i do civilního života. Masér Lakers Gary Vitti si vybavuje úsměvnou rozpravu, kterou vedl s Bryantem po zhlédnutí hororu Saw 2. V něm má jedna z obětí kolem krku připevněný mučící stroj, jehož hřeby jí směřují na hlavu. A má pouze minutu na to, aby získala klíč a zachránila se. Problém je, že klíč má voperovaný za pravou oční bulvou a pomocí skalpelu se k němu musí dostat. Samozřejmě zemře, což Kobe nechápal. „Být to já, ten klíč bych získal,“ řekl rezolutně masérovi. Kobe Bryant v péči Garyho Vittiho • Foto

Odejdu po svých Když si v roce 2013 utrhl achillovku, ještě šel na čáru trestného hodu, a stoje pouze na jedné noze zatížil konto Golden State ještě jedním bodem. „Hned pak jsme faulovali a vzali jsme si oddechový čas, aby mohl vystřídat,“ vzpomíná masér Gary Vitti. „Přiběhl jsem ke Kobemu a ptám se, jestli mám přivést kolečkové křeslo. Ne, odejdu po svých, odpověděl mi. A taky pomalu šel. Sám až do šatny, bez jakékoliv cizí pomoci. S utrženou achilovkou!“ Měl to být vzkaz bostonskému Paulu Piercovi. Ten se během finále s Lakers v roce 2008 zranil, zmítal se bolestí a z palubovky ho odvezli v křesle, aby se za pár minut z ničeho nic vrátil a pomohl Celtics k vítězství. „Kobe mu to nikdy nezapomněl a tohle jeho gesto znamenalo: Běž do hajzlu, Paule Pierci,“ líčil Vitti. Kobe Bryant se postavil k trestnému hodu proti Warriors i s utrženou achilovkou • Foto

Kamarád šel k zemi Když Lakers v posledních dnech truchlili za Kobeho, dával k dobru každý z nich nějakou historku. LeBron James si vybavoval tu z olympiády 2008 v Pekingu, kde se USA utkaly se Španělskem vedeným Bryantovým parťákem z LA a velkým kamarádem Pauem Gasolem. Ten se při jedné z úvodních akcí pokoušel Kobeho zaclonit, Bryant ho však vší silou srazil k zemi. „Wow, jak po tomhle můžou ti dva hrát v příští sezoně zase spolu,“ pomyslil si James. Ukázalo se však, že šlo o naprosto přesně vykalkulovaný tah. Pár měsíců předtím prohráli Lakers finále s Bostonem a Gasol byl kritizovaný za příliš měkkou hru v zápasech, když šlo o všechno. Bryant mu tak jasně vyslal vzkaz, na čem musí pracovat. A v přípravném kempu před sezonou NBA ho pak přivítal tak, že mu pověsil svou zlatou olympijskou medaili na jeho místo v šatně. Střet na OH v Pekingu nezkazil přátelství mezi Pauem Gasolem a Kobem Bryantem • Foto

Pan učitel Kobe Nejnáročnější byl k sobě, pokud jste však byli jeho spoluhráčem, museli jste se také vy připravit, chtě nechtě, na tvrdý dril. Někdejší parťák z Lakers Ron Artest vzpomíná, že si na cestách ze zápasů zval Bryant ostatní borce do zadní části letadla, kde měl svou kancelář, pouštěl jim video a vysvětloval, kde udělali chybu. „Mastíme v poklidu karty a najednou přijde Kobe: Rone, pojď se mnou dozadu. A u videa mi začne vysvětlovat, co jsem měl na hřišti udělat.“ Takhle během jednoho letu obešel hned několik hráčů. A pokud spali, nemilosrdně je vzbudil. „Pokaždé vám ukázal detail, o kterém jste sami ani netušili. Tolik času a vášně basketu věnoval.“ Ron Artest, alias Metta World Peace, prožil s Kobem několik sezon a poznal jeho tréninkový drill • Foto

Nemáš právo na mě mluvit Smush Parker si v přípravném kempu v roce 2005 vybojoval místo prvního rozehrávače Lakers a těšil se, jak bude připravovat pozice hvězdnému Kobemu. A také na to, jak se z nich stanou kamarádi. Vše se však vyvinulo zcela jinak. „Uprostřed mé první sezony jsem si dodal odvahy a zkusil Kobeho oslovit. Vždyť byl můj spolupracovník, jeho tvář jsem viděl každý den, když jsem šel do práce. Tak jsem zkusil zavést řeč na fotbal,“ vybavuje si Parker, jemuž se od Bryanta dostalo pouze nechápavého obličeje a strohého odmítnutí. „Řekl mi, že nemám právo na něj mluvit. Prý toho musím dokázat ještě mnohem víc, než se s ním budu moct bavit. Myslel to smrtelně vážně,“ popisuje Parker, jehož vztah s Bryantem se nakonec zvrhl v otevřené nepřátelství. Parker přiznal, že hvězdu Lakers úmyslně ignoroval a nepřihrával jí, Bryant později prohlásil, že Parker neměl na NBA, ale Lakers byli moc lakomí, než aby mu zaplatili slušného rozehrávače. Smush Parker a Kobe Bryant, spoluhráči, kteří se ignorovali, až se z nich stali nepřátelé • Foto Profimedia.cz