Jak poletí na olympiádu koně? 18 hodin přes Dubaj, letenka za 600 tisíc

Český parkurový tým se po 84 letech objeví na olympiádě! Téhle slávě však předchází i praktické otázky. A nepatří mezi ně jen to, kdo budou tři šťastní, kteří do olympijské soutěže nastoupí. Jde i o to, jak dostat koně do Tokia. Dalekou cestu zmapoval web Jezdci.cz. Všichni evropští koně poletí do Japonska z belgického Lutychu, Česká jezdecká federace předpokládá účast čtyř až šesti čtyřnohých atletů. Základní letenka pro koně stojí 22 700 eur, tedy v přepočtu téměř 600 tisíc korun.