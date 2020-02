Laser, rašelinový vak, inhalátory i jóga. Jak regenerují biatlonoví roboti?

PŘÍMO Z ANTERSELVY | Rychle běžet, přesně střílet – jako by se v nich skrývalo něco z Terminátora. Ve zběsilém tempu zaběhnou řadu kilometrů a druhý den nanovo. Jak ale dobíjejí baterky? Ultrazvuk s rašelinou uvolní svalové napětí, laser urychlí léčbu zánětů, inhalátory pročistí dýchací cesty… „Budujeme to už šest let,“ říká fyzioterapeut Roman Karpíšek. Nakoukněte do dílny českých biatlonových robotů.

Vidět jejich nabuzení před závody, vzpomenete si na ikonický film 60 sekund. Partička zlodějů aut se sejde v zapadlé garáži. Za jednu noc musí ukrást padesát aut. „Low Ridera, Donny,“ zavelí Nicolas Cage alias Memphis Raines. Chvíli se soustředí, nasaje úvodní tóny a pak vyhrkne: „Dobře, jdeme na to!“

Je to ale jen špička ledovce a konečný stav těsně před startem. Dostat se do něj, to je směsice dřiny, psychického ladění a úspěšné fyzické regenerace. Regenerace za pomoci moderních zdravotních přístrojů. „Vždycky říkám, že lidské ruce nic nenahradí, ale je pravda, že toto nám hodně pomáhá,“ míní fyzioterapeut Roman Karpíšek. Není to samozřejmé, když máte často v nohách kvantum kilometrů a druhý den musíte začít znovu. Jeho koutek proto připomíná skoro až ordinaci.

Zde lymfodrenážní přístroj na uvolnění svalového napětí a zlepšení průtoku lymfy. Vedle ultrazvuk na snižování otoků. Opodál vysokofrekvenční laser na léčbu zánětů a jejich prevenci. Nebo rázová vlna na zlepšení prokrvení napětí fascie a uvolnění prostoru mezi podkožím a svalem. „Třeba Ondra Moravec nedá na rázovou vlnu dopustit. Jak cítí otok svalstva, stačí to aplikovat a druhý den je vidět, že se to uvolnilo a celkově odlehčilo,“ vypráví Karpíšek. A ani tady výčet nekončí.

Nenápadným kouskem je i zdánlivě přehlédnutelný hnědý pytel obalený plastem – rašelinový vak, který si závodníci mohou brát i na pokoj. „Nahříváme ho na teplotu šedesáti stupňů a hodně nám to pomáhá. Díky teplu dochází k výborné relaxaci a uvolnění závodníka a jeho svalového napětí tím, že se tonus zmírní. U každého z nich dojde kvůli zimě nebo únavě k postupnému stažení těla, takže je dobré se vleže narovnat a ležet na tom, aby se člověk uvolnil,“ popisuje Karpíšek.

Místo solných jeskyň či kryokomor, které se převážet pochopitelně nedají, jsou k dispozici inhalátory. „To je dobré na pročištění dýchacích cest. Když hodně mrzne, pomáhá to při prevenci,“ ví hlavní fyzioterapeut biatlonové reprezentace.

Se závodníky jezdí Karpíšek po celý rok, pohybuje se mezi nimi už od roku 2012. Za tu dobu zná řeč jejich těla, pohyby… „Není to tak, že bych za ním přišel a řekl: Hele, dneska si dám ultrazvuk. To je na něm, kdy co použije,“ říká Michal Krčmář, že nejde o každodenní rituál, jakým naopak bývají masáže po závodech. Jakmile je vidět, že se biatlonisté začínají u jídla nebo při chůzi přihrbovat, mají napětí v rukou nebo ulevují bedrům pokrčenou nohou, nastane čas.

Na jógu s fanatikem tai-či Vítkem

„Ultrazvuk třeba trvá kolem sedmi minut, inhalace se provádí dvakrát denně na osm minut, rašelina je na patnáct minut, po ní se pak udělá rehabilitace. Teď sice máme krásné a perfektní přístrojové vybavení, ale ve finále je to o tom, jak se s nimi cvičí a hlídá se to,“ zdůrazňuje Karpíšek.

Kdyby proto objevil na konci dne blokádu a chtěl by aplikovat pouze ultrazvuk, nepomůže si. Musí se nejprve protáhnout krk, uvolnit svalový tonus, udělat mobilizace, aby došlo k odblokování, a pak teprve přijde čas pro ultrazvuk, který vše dotáhne do konce.

„Už teď vidím, že rázová vlna a ultrazvuk jsou pro nás nepostradatelné. Kolikrát vidím sraženiny nebo blokády, jež je potřeba odstranit manipulacemi, ale pak je dobré k tomu přidat další věci, abych léčbu dotáhl do konce. Čili když po mobilizaci ještě aplikuji ultrazvuk, jsem hned spokojenější a má to i efekt rychlejšího uzdravení,“ vypráví Karpíšek.

Dlouhodobým tématem debat nad fyzickou přípravou je i jóga, kterou před sezonou muži zařadili do programu. Pomůže, nepomůže? „Je to komplikované. Někdo má na jógu pohybový aparát dobře nastavený, někdo ne. V dnešní době je jóga hit, ale je potřeba ji cvičit dobře,“ varuje hlavní reprezentační fyzioterapeut. Biatlonisté proto pracují hlavně na svalové relaxaci a výdechu, přičemž si cvičení nastavili podle svých potřeb, aby ho co nejlépe uplatnili pak v praxi.

„Máme to nastavené individuálně. V letní přípravě jsme jógu zařadili do ranních rozcviček, večer jako relaxaci. Největší odborník na tyhle věci je Zdeněk Vítek. Zajímá ho to a sám si dlouhodobě cvičí, je to také fanatik do tai-či,“ prozradil Karpíšek.

Nejlevnější je rašelina

Zpět však k přístrojům umožňujícím rychlejší regeneraci. Pořídit aktuální výbavu nebyla zdaleka věc jednoho roku. Ani dvou. Ani tří. „Jde to postupně od olympiády v Soči,“ přibližuje Karpíšek, že jde o horizont posledních šesti let. A pořizovací hodnota také není vůbec malá.

„Jak co, rašelinové obklady nám vydrží celou zimu a jsou to řádově stovky korun,“ směje se reprezentační fyzioterapeut. Co se však dalších přístrojů týká, tam už částku tají. „Jsme vděční, že se to podařilo sehnat díky sponzorům a lidem, kteří se o to starají. Finančně to jednoduché není, proto to šlo postupně. Nejsou to levné přístroje, začíná se na vysokých částkách. Není to tak, že by si to člověk mohl jen tak pořídit domů,“ uvádí Karpíšek.

Jsou Češi ve vybavenosti napřed, nebo ještě stále pozadu? Při pohledu na létající Francouze a Nory se až zdá, že ti u svých závodníků kompletně mění součástky. Jenže v tomhle se zase vracíme k úvodní mantře: přístroje fungují jako super doplněk, ale lidské ruce přece jen nic nenahradí. „Je možné, že některé týmy mají kolem sebe lidí víc. Víc masérů a fyzioterapeutů, kteří s nimi jezdí. My si však nemyslíme, že by něco takového bylo třeba. Zatím to zvládáme a pohybové potíže se nám vyhýbají. Ještě nebylo na sportovcích vidět, že bychom do závodu s nimi nestihli zregenerovat,“ podotýká Karpíšek.

Což vám nakonec potvrdí i samotní závodníci. „Teď jsem použila ultráč na holeně, co mě bolely po štafetě, kdy jsem sotva chodila. Do toho občas lymfonohavice nebo dejchák. Ten jsem měla hlavně v Ruhpoldingu, když jsem byla nemocná. To bylo tak pětkrát denně,“ prozradí Eva Kristejn Puskarčíková. „Já se ráda nahřívám, takže fajn je rašelina,“ culí se Markéta Davidová. A Michal Krčmář dodává: „Super je rázová vlna. I když první kontakt s ní nebyl příjemný, v tuhle chvíli mi nevadí a navíc je cítit, že mi ihned pomůže.“

Až se tedy bude chystat do dalšího závodu, může mezi jeho parťáky opět zaznít nabuzovací pecka: All my friends know the low rider…