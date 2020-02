Šarapovová: ze Sibiře ke slávě i pádu. Objev Navrátilové, Serenina nenávist

Od té doby, co šokovala svět, když v pouhých 17 letech porazila Serenu Williamsovou a stala se wimbledonskou vítězkou, uplynulo již 16 let. Ve středu Maria Šarapovová oznámila ukončení profesionální kariéry , kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Její rozhodnutí znamená odchod jedné z velkých sportovních hvězd, které se podařilo dalece překročit hranice tenisového světa.

Maria Šarapovová se narodila na Sibiři, kam se její rodiče rozhodli odstěhovat z Běloruska kvůli obavám z následků katastrofy v Černobylu. Díky přátelství jejího otce s Alexandrem Kafelnikovem, otcem legendárního ruského tenisty Jevgenije Kafelnikova, se ve čtyřech letech poprvé dostala k tenisu.

Ve svých sedmi absolvovala sportovní kurz v Moskvě vedený legendární tenistkou Martinou Navrátilovou. Ta u dívenky ihned rozpoznala obrovský talent a doporučila její rodině, aby se přestěhovala na Floridu, kde by se mladá hráčka mohla rozvíjet. Ačkoliv na tom Šarapovovi nebyli finančně příliš dobře, nakonec přeci jen díky pomoci rodiny a přátel otec s Mariou do Ameriky odcestovali.

Tady mladá hráčka absolvovala slavnou tenisovou akademii IMG vedenou trenérem Nickem Bollettierim. Ten stál mimo jiné u zrodu takových hvězd, jako je Andre Agassi, Martina Hingisová nebo Boris Becker. Pod jeho vedením Maria poctivě pilovala svůj talent a první úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Výhra, která se zapsala do historie

Sbírala trofeje v juniorských kategorií a postupně o sobě dávala vědět i mezi ženami. Zlomový okamžik v její kariéře přišel v roce 2004, když se jí v pouhých 17 letech podařilo ve finále Wimbledonu udolat Serenu Williamsovou a stát se třetí nejmladší vítězkou historie.

Po tomto slavném duelu se přes noc stala globální tenisovou hvězdou a postavila se na jedenáct let po sobě do čela žebříčku nejlépe vydělávajících sportovkyň planety. Šarapovovou si rychle vyhlédly světové značky jako je Nike, Porsche nebo Evian a její tvář začala zdobit titulní strany prestižních sportovních i módních magazínů.

Ruská tenistka Maria Šarapovová se už v sedmnácti letech dočkala prvního triumfu na Wimbledonu • Foto Profimedia.cz

Veřejností bývala často přirovnávána ke své krajance Anně Kurnikovové, která se spíše než svými výkony na kurtu proslavila jako reklamní poutač. Šarapovová však dokázala, že její překvapivé vítězství v roce 2004 nebylo jen náhodným vzplanutím. Za svou kariéru vybojovala 36 titulů a na 21 týdnů kralovala v čele světového žebříčku.

Úspěchů mladá hráčka dosahovala na kurtu i mimo něj. V roce 2012 si splnila sen a představila svou vlastní značku cukrovinek s názvem Sugarpova, jejímž logem je otisk rtů. Značce známé sportovní hvězdy se začalo dařit a dnes expanduje do 22 zemí světa.

Dopingová hříšnice

Zářná tenisová kariéra a výdělečný business. Jako by její úspěchy byly předzvěstí tvrdého pádu. V roce 2016 obletěla sportovní svět šokující zpráva o jejích pozitivních testech na doping. Na vině byla podle Šarapovové látka meldonium, kterou užívala dlouhodobě kvůli zdravotním problémům a nevšimla si, že se nově objevila na černé listině.

Šarapovová vyfasovala dvouletý trest, který byl nakonec mezinárodní sportovní arbitráží CAS zkrácen na devět měsíců. Bohužel téměř roční pauza odstartovala její problémy. Po ukončení trestu se zkoušela vrátit zpět na vrchol, ale začala ji trápit zranění, která jí nedovolila navázat na předchozí úspěchy.

Chladná a nepřátelská

Není tajemstvím, že o ruské hráčce soupeřky často mluvily jako o chladné a nepřátelské. Zřejmě její největší sokyní se stala Serena Williamsová. Šarapovová je přesvědčená, že ji Američanka začala nenávidět po jejím šokujícím triumfu v roce 2004.

„Když jsem přišla do šatny, slyšela jsem Serenu vzlykat. Rychle jsem zmizela, ale ona věděla, že jsem tam byla. Nedlouho po turnaji jsem se dozvěděla, že Serena pověděla jedné své přítelkyni: S touhle malou děvkou už nikdy neprohraju,“ napsala Šarapovová ve své biografii s názvem Nezastavitelná, která vyšla v roce 2017.

Těžko říct, co je na wimbledonském příběhu starém více než 15 let pravda. Faktem ale zůstává, že od té doby Serena nedala Šarapovové na kurtu téměř šanci. Následující zápas v sezoně 2004 ve finále Turnaje mistryň Serena sice ztratila, ale poté ve vzájemných duelech jasně kralovala.

Šarapovová ve své knize napsala, že by mohly být s o pět let starší Serenou kamarádkami. Spojuje je totiž společná vášeň - sport. „Možná jednoho dne, až naše kariéry budou minulostí, se staneme přítelkyněmi,“ napsala. Co bude následovat nyní po ukončení kariéry ruské tenistky se tedy nechme překvapit.