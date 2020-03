Manchester City v džínovém. Nevkusné modely pobouřily fanoušky

To, že úspěšní sportovci a týmy spojují s oděvními značkami, není žádným tajemstvím. Ne jinak je tomu také v případě Manchesteru City. Zatímco sportovní kolekci pro tým vyrábí Puma, na stejnokrojích, které hráči oblékají mimo hřiště, spolupracují s italskou značkou Dsquared2.

Značku založili v roce 1996 bratři Dean a Dan Catenovi, kteří v oblasti módy spolupracují například i s Lennym Kravitzem, Rihannou nebo Christinou Aguilerou. Ovšem jak se říká, i mistr tesař se někdy utne.

V minulém týdnu byli hráči Citizens zachyceni na cestě do Madridu, kde je čekalo utkání proti Realu. Na sobě přitom měli modré džíny a košile ze stejného materiálu s černým nápisem Dsquared2 for Manchester City winter 2019 (Dsquared2 pro Manchester City zima 2019). Fotografie hráčů se na sociálních sítích dočkaly spousty ohlasů. Bohužel ve většině případů nešlo o slova chvály.

„Nebyl jsem pro zákaz startu Manchestru City v Lize mistrů. Tyhle fotky můj názor ale změnily,“ napsal například jeden z fanoušků na Instagramu v narážce na trest, který UEFA klubu udělila za vážné porušení pravidel finančního fair play a licenčních předpisů.

Oficiální účet známé britské prodejny dioptrických brýlí zase fotografie komentoval slovy: „Zřejmě byste od nás potřebovali pomoct. Můžete nám prosím zavolat?“. Jiný ze sledujících přirovnal oblečení hráčů k devadesátkovým modelům Britney Spears a Justina Timberlaka.

Názory fanoušků na Instagramu jako by tiše sdílel i trenér Pep Guardiola. Ten na rozdíl od svých svěřenců přijel do Madridu jako vždy velmi elegantně oblečený. Ačkoliv stejnokroje od Dsquared2 se sledujícím na sociálních sítích příliš do vkusu netrefily, hráčům nakonec přinesly štěstí a Citizens se radovalo z vítězství 2:1.