To nejlepší z veletrhu CES 2020: kamera, brzda na brusle a sporttester Suunto

Proti zlodějům, na cvičení i natáčení. V Las Vegas v lednu proběhl největší světový veletrh IT, technologií a inovací CES 2020. Právě na této výstavě jsou k vidění novinky, které se během roku postupně dostanou na trh i do České republiky. Vybrali jsme pět nejzajímavějších.

Insta 350 One R – kamerka, která natočí doslova všechno

Zdánlivě neporazitelná královna akčních kamer GoPro má další velkou konkurenci. Neútočí na trůn nízkou cenou, jak je to teď obvyklé, ale nebývalou univerzálností, nápaditostí a kvalitou. Novinka nese označení Insta360 ONE R ukazuje. Modulární systém, který po sestavení není o moc větší než klasické GoPro nabízí velkou variabilitu způsobů natáčení. Během okamžiku můžete ultra široký objektiv zaměnit za 360stupňové snímání, atd. Firma spolupracuje s Leicou, což zaručuje i kvalitu použitých objektivů a jednopalcového snímacího čipu.

V prodeji je několik verzí. Pro firmu typická 360stupňová verze (modul se dvěma objektivy) s rozlišením 5,7K doplněná výměnným modulem na širokoúhlý formát s rozlišením 4K a snímací frekvencí 60 fps. Širokoúhlá verze modulu (ASPH objektiv) je pak vybavena jednopalcovým snímačem s rozlišením 19 Mpix (5,3K video). Všechny současné i budoucí verze lze libovolně kombinovat protože modul s náhledovým displejem, spojovací lištu i další moduly lze koupit i zvlášť.

Základní 4K širokoúhlá verze vyjde na 290 dolarů, 360stupňová pak na 480 dolarů.

Suunto 7 – hodinky na sport i na denní nošení

Suunto 7 jsou první chytré hodinky finské značky, které používají operační systém Googlu nazvaný Wear OS. V praxi to znamená, že nabízí nejen sportovní funkce, na které jsou uživatelé značky zvyklí, ale i chytré notifikace a další aplikace jako je Google Pay, atd. pro každodenní nošení.

Na těle hodinek najdete čtyři tlačítka jenž při tréninku umožňují plnohodnotné ovládání tak, aby nebylo nutné použít dotykový displej. Kdo měl někdy zpocené ruce a pokoušel se o to, ví, o čem je řeč. Základem hodinek jsou samozřejmě sportovní funkce. Suunto rozeznají 70 různých sportů, jsou vybaveny GPS senzorem, výškoměrem a samozřejmě i snímačem tepu srdce. Díky speciální grafické vrstvě v mapách si můžete vybrat ty aktuálně nejpopulárnější běhací trasy.

Při nabíjení přes USB hodinky automaticky stahují a aktualizují lokální podrobné mapy včetně vrstevnic a dalších, pro orientaci v terénu potřebných informací. Při běhu je tak můžete používat i bez připojení k internetu. Nabité by díky novému čipsetu Wear 3100 od Qualcommu měly vydržet i při plné zátěži až dva dny. Neuškodí jim ani potápění (odolnost až 5 ATM). Na interní úložiště se vejde až 8 GB hudby a po připojení Bluetooth sluchátek tak můžete vyběhnout i bez dalšího přehrávače nebo mobilního telefonu. Hodinky spolupracují s telefony s operačním systémem Android a omezeně i s iPhony.

Cena začíná na 12 000 Kč.

Stopskate – zbaví strachu z bruslení i úplné začátečníky

Brzdění je dovednost, která na kolečkových bruslích nahání strach nejen začátečníkům a mírně pokročilým bruslařům. Český startup Stopskate proto přišel s řešením, které jim pomůže obtíže překonat a pokročilým umožní ještě bezpečnější jízdu.

Dvojici dálkově ovládaných brzd Stopskate EBS 480 lze namontovat na téměř jakékoliv brusle a zaručí, že zastavení bude nejen plynulé a přesné, ale hlavně bezpečné. Brzdící špalíčky jsou na kolečka bruslí přitlačována pohybem servomotorků přesně v reakci na sílu stisku velkého červeného tlačítka dálkového ovládání. To je koncipováno tak, že se pohodlně vejde dlaně a povely uděluje palec. Vše je řešeno tak, že ani při intenzivním impulsivním stisku nedojde k okamžitému zablokování koleček a tedy i pádu.

Proces lze velmi jednoduše a přirozeně regulovat. Kolečka tak lze například zastavit při nazouvání bruslí nebo chůzi do schodů. Obě brzy vždy pracují současně. Li-Ion akumulátory vydrží dvě až čtyři hodiny provozu v závislosti na stylu jízdy. Fakt, že se jedná o výjimečný výrobek podtrhuje skutečnost, že byl vybrán mezi nejlepší „exponáty“ veletrhu a získal ocenění Best of CES. V Americe si také český startup odbyl celosvětovou premiéru.

Nyní ho pořídíte i na domácím e-shopu, kde základní varianta stojí 3930 Kč.

YogiFi – naučí jógu i úplného začátečníka

Jóga a nové technologie nejdou na první pohled příliš dohromady. Indická společnost stojící za značkou YogiFi je však jiného názoru. Na trh letos uvede první chytrou podložku na světě, která dokáže sledovat cvičení a v reálném čase jej pokyny virtuálního trenéra korigovat. Podle výrobce tak můžete klidně a plnohodnotně cvičit i doma, když právě nemáte čas zajít na hodinu, nebo pokud už je náhodou obsazeno. Na první pohled obyčejná podložka je osazena řadou tlakových a pohybových senzorů, které po zadání vašich tělesných proporcí a několika zkušebních cvičení, dokážou velmi přesně vyhodnotit, zda danou pozici děláte správně nebo je potřeba ji upravit.

Pokyny virtuálního trenéra uslyšíte skrze reproduktory zabudované v hranové liště. YogiFi vás podrobně provede celým cvičením bez ohledu na to, zda začínáte nebo patříte mezi pokročilé. Připraví vás také na novou pozici, během cvičení i v závěrečné sumarizaci upozorní na nedostatky v držení těla a vyhodnotí pokroky od minule. Stačí do mobilu nahrát příslušnou aplikaci a vybrat si z nabídky různých kurzů. Pokud navíc s podložkou spárujete i chytré hodinky, do statistik se dostanou i podrobné údaje o vaší aktuální kondici. Cena je v předprodeji 399 dolarů.

Invoxia GPS tracker – pohlídá kolo i koloběžku

S touto zdánlivě obyčejnou odrazkou budete vždy vědět, kde vaše kolo nebo koloběžka jsou. Invoxia Bike Tracker totiž téměř dokonale váš majetek pohlídá. Stačí jej nasadit na sedlovku nebo jinou část přibližovadla, vložit nabitý GPS / Sigfox tracker a celek spárovat s aplikací v telefonu. Díky systému GPS vidíte polohu a skrze síť Sigfox se pak zprávy o její případné změně dostanou do mobilu. Zařízení nepotřebuje žádnou SIM kartu. V ceně je funkčnost na tři roky zdarma, následně je poplatek za používání sítě Sigfox 250 Kč ročně.

Stopovací zařízení na mapě aplikace přesně ukáže, kde se kolo právě nachází a díky otřesovému čidlu dá vědět už ve chvíli, kdy se s ním někdo pokusí pohnout. Ke zpřesnění určení polohy používá Invoxia i wi-fi sítě detekované v dosahu čidla. Systém reaguje na vibrace, pokud se kolo předtím přibližně pět minut nehýbe. Invoxia tracker na jedno nabití akumulátoru vydrží spolehlivě fungovat více než 30 dní. Podle způsobu používání to mohou být až tři měsíce. Česká republika je sítí Sigfox poměrně spolehlivě pokryta, stejně jako západní evropské země. Například v Polsku vám však hlídač fungovat nebude.

Cena je cca 3800 korun včetně předplatného Sigfoxu na tři roky.