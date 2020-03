Koupačka místo tréninku se spoluhráči. Řezníček se během pauzy otužuje

„Před půlrokem jsme začínali s kluky, ale zůstal jsem v tom sám. Od nového roku chodím fakt pravidelně. Od ledna jsem vynechal možná šest dní,“ řekl Řezníček v rozhovoru pro klubový web.

„Otužování je dobré hlavně z pohledu imunity. V podstatě je to i dobrá regenerace a pro mě svým způsobem i ranní rituál, který mě vždy nakopne,“ doplnil sedmadvacetiletý středopolař.

V „Sádráku“ se většinou koupe sám. „Ale občas se někdo najde, v zimě jsem se tam někdy setkával s otužilci. Lidi, kteří chodí kolem, jsou z nás samozřejmě překvapení. Hlavně v zimě, když mrzlo,“ usmíval se Řezníček.

V minulém týdnu hlavně běhal, teď opavskému mužstvu kondiční trenér zadal i speciální cviky domů. „Fotbalovému životu se to ale moc nepodobá. Spíš se nyní cítím jako individuální sportovec, kteří to takhle mají i normálně. Parta z kabiny mi chybí, je to jiné. Dva týdny se to dá vydržet, ale bude to asi čím dál horší,“ uvedl hráč s 30 ligovými starty.

Opava v rámci boje proti koronaviru podpořila skupinu pěti dobrovolnic, které zdarma šijí roušky pro nemocnice, lékárny nebo pečovatelské domy. Slezský klub ženám věnoval látku, nitě a gumičky pro uchycení roušek.