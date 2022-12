Polák sjel na lyžích K2: Posunul jsem hranice. Cesta dolů je nebezpečnější

Dobrodruh Andrzej Bargiel získal za propagování dobrého jména Polska ve světě a vzestup zájmu o tamní horolezectví Záslužný kříž. 34letý odvážlivec, který se věnuje skialpinismu, má na svém kontě několik pozoruhodných výkonů a světových prvenství. Největší unikát? Sjel na lyžích z vrcholu K2! Aniž by je cestou dolů odložil… To před ním ještě nikdo nedokázal. „Musel jsem se naučit posouvat hranice,“ říká polský lyžařský hrdina.

Vedle sjezdu z K2 má na svém kontě několik dalších světových prvenství. V roce 2013 se vydal na výpravu k vrcholku hory Šiša Pangma (8027 m) a stal se prvním Polákem v historii, který dolů sjel na lyžích od vrcholu až do základního tábora, aniž by je sundal. O rok později vyrazil k vrcholu hory Manaslu (8163 m), kam vyšplhal za rekordních 14 hodin a 15 minut a opět sjel dolů. Nahoru a zpátky za 21 hodin a 14 minut. S jídlem roste chuť, a tak v roce 2015 vystoupal až na vrchol hory Broad Peak (8051 m) a jako první člověk na světě ji opět sjel na lyžích až do tábora. Zatímco cesta dolů trvala tři hodiny, nahoru šlapal osm hodin. No a potom už došlo na zmiňovanou horu K2 (8611 m). Což byl impozantní počin. Pořídit rozhovor pro iSportLife magazín nebylo jednoduché, ale nakonec se to díky pomoci jeho tiskové asistentky Anny Odzeniakové po několika měsících povedlo.

Kdy jste se vlastně rozhodl hory sjíždět na lyžích?

„Už od mládí jsem se věnoval alpskému lyžování. Pak jsem se zúčastnil několika horských expedic a zamiloval jsem si to. Spojil jsem vlastně dvě vášně dohromady. Potom jsme dali dohromady tým Hic Sunt Leones a stanovili si za cíl sjet na lyžích nejvyšší světové vrcholy. No, a tak to začalo.“

Co je těžší, vystoupat na horu, nebo ji sjet na lyžích? A co je víc uspokojující?

„To je těžké takhle říct, záleží na podmínkách. Někdy, když je stěna příliš příkrá, je sestup mnohem komplikovanější. Samozřejmě, co se týče fyzické námahy, je výstup mnohem obtížnější a náročnější. Trvá to několik hodin, než dosáhneme vrcholu. Připadá mi, že nebezpečnější je to při cestě dolů na lyžích, protože musíme být víc soustředění a obezřetní a nesmíme se dopustit chyby nebo nějaké nerozvážnosti. Samozřejmě že lyžování je mnohem příjemnější a zábavnější, je to moje největší vášeň. Když lyžuju, cítím se úplně svobodný.“

Používáte pro svoje aktivity speciálně postavené ultralehké lyže?

„V dnešní době mám možnost spolupracovat s výrobci, kteří pro mě vyrábějí speciální vybavení. Lyže nesmí být příliš lehké, protože by to negativně ovlivňovalo jízdní vlastnosti. Musí to být kompromis mezi váhou a trvanlivostí, takže lyže, které používám, nepatří k nejlehčím, ale zato jsou velmi spolehlivé.“

Jak to vypadá v praxi? Než se pustíte na cestu na vrchol, najdete si na internetu, jestli je to možné sjet na lyžích?