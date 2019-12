iSport Premium jako dárek. Pořiďte před Vánoci roční předplatné | iSport.cz

Chcete dopřát svým blízkým, aby si užívali přístup k sestřihům ze zápasů FORTUNA:LIGY, dostali se k zákulisním informacím z první ruky, profilovým rozhovorům, názorům slavných expertů a analýzám vítězství a porážek? Pak jim pořiďte jako vánoční dárek ročním předplatné iSport Premium. Jak na to?

1/ Co je to Předplatné jako dárek?

Předplatné jako dárek je kupon, který lze pořídit na stránkách isport.cz/objednat. Koupí kuponu získáte přístup do prémiové služby iSport Premium na 1 rok.

2/ Jak můžu Předplatné jako dárek pořídit?

Pro nákup kuponu Předplatné jako dárek je potřeba se přihlásit ke svému účtu na isport.cz/prihlaseni

Pokud nemáte účet, můžete se jednoduše zaregistrovat.

Za kupon lze platit platební kartou nebo bankovním převodem.

Kupon obdržíte ve formě PDF souboru na email zadaný u vašeho účtu anebo si ho můžete přímo stáhnout ze stránky po dokončení nákupního procesu.

3/ Dostal jsme kupon Předplatné jako dárek. Kde můžu kupon uplatnit a aktivovat si tak předplatné?

Kupon je možno uplatnit na adrese isport.cz/poukaz

Přístup si aktivujete ve dvou jednoduchých krocích:

Zřídíte si na našem serveru uživatelský účet, který budete používat pro přístup do Placené zóny. Pokud již máte na serverech CZECH NEWS CENTER a.s. zřízen účet, který chcete používat pro přístup do Placené zóny, můžete se rovnou přihlásit.

Aktivujete si přístup do Placené zóny zadáním aktivačního kódu na kupónu.

4/ Zadaný kód z kuponu nefunguje?

Kontaktuje nás na emailu: podpora@cncenter.cz