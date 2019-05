Špičková běžkyně a její špatný den: menstruace, fast food i ranní pláč | iSport.cz

McColganová věřila, že na konci dubna při závodech v Kalifornii splní v běhu na 10 000 metrů limit pro účast na letošním mistrovství světa. Jenže všechno se začalo vyvíjet špatně. Co je nejdůležitější, rozhodla se také o svoji špatnou zkušenost podělit veřejně. „Samozřejmě mě lákalo předstírat, že se nic z toho nestalo a běhání je procházka růžovou zahradou. Ale pak jsem si řekla – proč by měli sportovci skrývat své špatné dny?“

A tak začala zpověď stříbrné medailistky. „Pět dní před závodem jsem najednou měla zraněnou holeň. Přitom vůbec nevím, kde se vzalo. Doporučovali mi, ať závod vzdám, ale po důkladném ledování nohy došlo ke zlepšení. S pomocí náplastí a kompresních ponožek jsem cítila, že jsem schopná závodit.“

Jenže když se má něco pokazit, pokazí se to pořádně. To potkalo i McColganovou. „Během rozcvičení jsem začala menstruovat. Vzala jsem si spoustu prášků proti bolesti, abych neměla pocit, jako kdyby mě kůň kopal do mých vaječníků. Šla jsem na start s nadějí, že jen zázrakem dokážu odběhnout všech 25 oválů.“

To se nepovedlo, britská reprezentantka musela vzdát už po pěti kolech. Klid neměla ani po konci nepovedeného závodu. „Zavolala jsem mámě, poplakala jsem si. Pak jsem šla do McDonaldu, ale odmítli mi dát jídlo, protože jsme si ho chtěli objednat přes drive-in, ale neměli auto. Tak jsem vyrazila do jiného obchodu, koupila si tam dort za 8,99 dolaru a v pět ráno seděla s lítostivou náladou a v hlavě probírala každý den mého 28 let dlouhého života.“

Teď slibovaná pointa. Myslíte si, že toto byl nejhorší den v kariéře McColganové? „Nepočítám ho ani mezi pět nejhorších v roce 2019,“ napsala vytrvalkyně upřímně.

Za svoji upřímnost se dočkala ocenění od fanoušků. „Díky za to, že jsi se s námi podělila o svoji lidskou stránku. Je totiž snadné si myslet, že nejlepší atleti trénují každý den, nejedí dorty a běhají pořád jako blesk. Takhle vidíme, že máte před sebou stejné výzvy jako my všichni,“ shrnul jeden z nich své dojmy na sociální síti.