Tour de France 2019

Když se řekne Tour de France, vědí snad všichni na této planetě, o co jde. A cyklističtí fanoušci už mají naplánovaný svůj program od soboty 6. července až do neděle 28. července. Budou přece sledovat Starou dámu, jak se tomuto závodu závodů přezdívá. Buď v televizi, ideálně však přímo na místě. Prázdninový čas tomu nahrává.

Nedočkavci vyrazí už do Bruselu. V belgické metropoli totiž letos, po dlouhých 61 letech, Tour opět startuje. A nejen její první etapa, ale i to druhé dějství, kterým je týmová časovka. „U ní je zajímavá technika střídání a to, co se tam všechno může stát,“ těší se na tuto disciplínu František Raboň, sám někdejší specialista na časovky.

Až třetí den se závodníci přesunou na území Francie, kde už pak stráví zbytek závodu. Při něm tradičně projedou spoustou zajímavých míst, mezi poli se slunečnicemi, symbolem této Grand Tour, kolem spousty historických staveb a zejména pak přes legendární kopce v horách. Tím, jehož jméno zní v letošním programu nejzvučněji, je Tourmalet. Přes pyrenejského velikána projížděl peloton už mnohokrát, cíl etapy na něm ale bude letos teprve potřetí v dlouhé historii závodu.

I když samotní cyklisté ani tolik nevnímají, o jak významný vrchol jde. „Je to prostě kopec, na který musím vyjet,“ usmívá se Roman Kreuziger, jediný Čech na startu letošní Tour. A ačkoliv právě Tourmalet nepatří k tak krutým stoupáním, jako jsou například při italském Giru v Dolomitech, jeho věhlas přiláká mnoho fanoušků. „Tourmalet na závěr bude patřit k etapám, které budou fanoušci sledovat už od začátku, nebo si je zakroužkují v kalendáři, aby se na ně koukali,“ je přesvědčený Raboň.

V kopcích se budou muži na kolech pohybovat tradičně v Pyrenejích, závěrečné díly Tour 2019 se pak odehrají v Alpách. Tady v etapě č. 19 vystoupají do nejvyšší nadmořské výšky 106. ročníku. Col de l´Iseran má u svého názvu tuto hodnotu: 2770 m n. m.

Zatímco etapy letošní Tour byly známy dlouho dopředu, její účastníci až v tomto týdnu. Třeba až v úterý se tak dozvěděli příznivci spurtů, že neuvidí jednoho z nejslavnějších současných rychlíků Marka Cavendishe. Vítěz 30 etap na Staré dámě se po nemoci stále trápil a tým Dimension Data, za který jezdí i Kreuziger, se rozhodl britského cyklistu nenominovat.

Už v polovině června se vědělo, že o pátý triumf v Paříži nebude bojovat Chris Froome, který se hodně ošklivě zranil při Criterium du Dauphiné a návrat mu bude trvat minimálně půl roku. Tento fakt nahrává hodně nacionalisticky smýšlejícím Francouzům, kteří na vítěze „svého“ závodu čekají už více než 30 let. A věří, že letos by se to mohlo podařit některému z těchto mužů: Thibaut Pinot, Romain Bardet či čerstvý francouzský mistr Warren Barguil. A v boji o puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře samozřejmě počítají s obhájcem tohoto trikotu Julianem Alaphilippem.

Až po dlouhých třech týdnech se tajenka, kdo který dres získá a kdo se v Paříži oblékne do žlutého, vyluští. V jejich průběhu bude určitě na co se dívat. Začít můžete už v sobotu, kdy cyklisty čeká 194,5 kilometru dlouhá rovinatá etapa se startem i cílem v Bruselu.

Koho sledovat

GERAINT THOMAS (Ineos)

Věk: 33 let

Počet účastí na Tour: 9

Nejlepší výsledek na Tour: vítěz (2018)

Nejlepší letošní výsledek: 3. místo v celkové klasifikaci na Kolem Romandie

Obhájce loňského prvenství, který už ví, jaký kolotoč vítěze Tour čeká.

EGAN BERNAL (Ineos)

Věk: 22 let

Počet účastí na Tour: 1

Nejlepší výsledek na Tour: 15. místo celkově, 2. místo v soutěži mladíků (2018)

Nejlepší letošní výsledek: vítěz Kolem Švýcarska

Mladý Kolumbijec je velkou nadějí britské stáje, v nedávné době prokázal skvělou formu.

PETER SAGAN (Bora-hansgrohe)

Věk: 29 let

Počet účastí na Tour: 7

Nejlepší výsledek na Tour: 6x vítěz zeleného dresu pro nejlepšího sprintera (2012-16, 2018)

Nejlepší letošní výsledek: 3 etapová vítězství

Jasný favorit na zisk zeleného dresu, který by mohl vyhrát už po sedmé a osamostatnit se v čele historického pořadí.

WOUT VAN AERT (Jumbo-Visma)

Věk: 24 let

Počet účastí na Tour: 0

Nejlepší letošní výsledek: 2. místo E3 BinckBank Classic, belgický mistr v časovce

Jeden z cyklokrosařů, který skvěle vlétl také do silničních závodů.

Roman Kreuziger (Dimension Data)

Věk: 33 let

Počet účastí na Tour: 9

Nejlepší výsledek na Tour: 5. místo (2013)

Nejlepší letošní výsledek: 14. místo v etapě na Tirreno-Adriatico

Jediný český zástupce na startu 106. ročníku Tour de France.