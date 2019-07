Tour de France 2019

Tradiční nervozita úvodních etap na Grand Tours si i v sobotu při velkém startu Tour de France v Bruselu vybrala svou daň v podobě pádů několika favoritů. Už podruhé během pár týdnů vyděsil cyklistické fanoušky Geraint Thomas, jezdec stáje Ineos a obhájce loňského celkového prvenství.

V nájezdu do závěrečného spurtu havaroval jeden z jeho možných vítězů Dylan Groenewegen. Aby se Velšan vyhnul přímému střetu s na zemi ležícími soupeři, zvolil menší zlo. Najel na bariéry podél cesty, přičemž po jedné se svezl tak, že i on ze svého kola upadl.

„Jsem v pořádku. Jel jsem už celkem pomalu, když jsem najel do bariér, je to dobré,“ ubezpečoval Thomas poté, co okamžitě nasedl na kolo a dojel do cíle na 111. příčce.

VIDEO | Podívejte se na pád očima jednoho z cyklistů

De val van Dylan Groenewegen. pic.twitter.com/i9rsdZC9KE — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) July 6, 2019

Už méně by tato uklidňující slova někdo věřil závodníkovi kazašské Astany Jakobu Fuglsangovi. Ten se přimotal do pádu zhruba 18 kilometrů před cílem. Na kolo sice také nasedl, ale následky pádu byly dost viditelné. Vedle sedřeného dresu na rameni a odřenin na pravé ruce byla na první pohled viditelná krev v jeho obličeji, zřejmě kvůli tržné ráně na obočí.

Dánský cyklista hned po dojezdu do cíle zamířil k lékařskému vozu, kde mu ránu sešili čtyřmi stehy a ošetřili i odřeniny na rameni, lokti a koleni. Následná vyšetření vyvrátila jakékoliv zlomeniny, Fuglsang má ale pohmožděný sval v oblasti kolene.

„Ve chvíli, kdy jsme se snažili dostihnout čelo pelotonu, havaroval jezdec přede mnou a já už jsem neměl šanci se pádu vyhnout. Není to zrovna způsob, jakým bych chtěl Tour začít, ale jsem rád, že nemám nic zlomeného, takže můžu pokračovat v závodu. Uvidíme, jak to půjde v neděli,“ řekl Fuglsang pro týmový web.