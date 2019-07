Už je to dávno. 1985. Rok, kdy naposledy oblékl žlutý dres v Paříži Francouz. Byl jím Bernard Hinault, který tím dosáhl na páté celkové vítězství na Tour de France. Stal se národním hrdinou.

Jenže od jeho dob nic. Dlouhých 34 let na dalšího takového čekají.

Nyní je tady ale cyklista, který už dokázal pobláznit davy. Julian Alaphilippe. Sedmadvacetiletý závodník belgické stáje Deceuninck-Quick Step nyní předvádí výkony, nad nimiž všichni žasnou. A očekává se od něj ještě víc. Důkazem je i to, že nedávno šéf týmu Patrick Lefevere s dostatečným předstihem uzavřel s talentovaným sportovcem další dvouletý kontrakt. Mluví se o tom, že musel hodně přitlačit na pilu s výplatní páskou, aby ho udržel.

I příslušnost k jiné než francouzské stáji jsou mu domácí fanoušci ochotni odpustit. Mají se teď na co těšit. Na jaře opanoval slavné klasiky Strade Bianche, Milán - San Remo, podruhé v řadě vyhrál Valonský šíp. Navrch přidal ještě sedm vítězství. Francie jásala.

„Jeho popularita pořád roste, je to pro něj náročné. Tak nějak se s tím vypořádává, ale musí to být hodně složité, když vás poznávají na každém kroku,“ popisoval na jaře Sportu cyklista Petr Vakoč, Alaphilippův týmový parťák a na závodech často i spolubydlící. „Teď mi zrovna ukazoval, že s ním vyšel nějaký rozhovor v časopisu, a říkal, že ve všech trafikách je teď na stojanech jeho hlava, že je úplně všude.“

Tour de France 2019: Nejslavnější závod bez legend, Kreuziger jediným Čechem

Na loňské Tour ovládl chlapík s postavou tak hubenou, že by i ježibaba z Perníkové chaloupky měla co dělat, aby si ho vykrmila, soutěž vrchařů a oblékl puntíkovaný dres. Letos ho hodlá obhájit. A i když útok na žlutý trikot se od něj zatím neočekává, jeho příznivcům to nijak nevadí. „Je populární tím, že po dlouhé době je opět jedním z Francouzů, který je schopen vyhrát velkou klasiku, je schopen vyhrát menší etapový závod,“ myslí si slavný český spurter Ján Svorada. „Na celkové vítězství na Tour je ještě dost mladý, potřeboval by trochu zvýšit vytrvalost v kopcích. Možná mu taky trochu chybí časovka, která je velmi důležitá pro celkové pořadí. Nicméně může vyhrát etapy. A každá soutěž, i ta o nejlepšího vrchaře, má na Tour de France svou váhu a určitě je pro všechny Francouze národním hrdinou.“

V čem spočívá kouzlo tmavovlasého chlapíka, jemuž se říká Loulou? Jsou to nesporné závodnické kvality. V jeho podání vypadá cyklistika velmi snadno. Zrychlit v kopci? Žádný problém. Zmáčknout se v závěrečném spurtu a vyhrát? Klidně. Sjezdy? Sem s nimi. Dřív hyperaktivní dítě, kterému nestačilo vybít se za bicími, a tak sedlo na kolo, umělo svou obrovskou energii přetavit v úspěch ve sportu.

„I dnes je pořád neskutečně hyperaktivní a občas si i sportovní ředitelé říkají, že ho musí trochu zklidnit,“ směje se Vakoč. „Má ohromnou výbušnost. Dokáže se extrémně zmáčknout, jít přes bolest a vydat ze sebe maximum. Pak během etapáků nějak zregenerovat. Myslím, že spoustu soupeřů psychicky zlomí právě tím, jak to vypadá, s jakou lehkostí jede. Ale sáhne si při tom úplně na dno,“ dodává. Jeho styl obdivuje také Svorada. „Je to skvělý závodník. Jeden z těch, který se nebojí útočit, má velmi dobré vlastnosti co se týče rychlosti, ale také vytrvalosti. Touhle kombinací je podle mě ideálním kandidátem na některé z etap, kde bude o něco těžší ujet, třeba do nějakého kopce,“ vidí jeho šance na letošní Tour.

Alaphilippe si získal oblíbenost také svou povahou. Pokud ho zrovna nezastihnete v maximálním soustředění na závod, hraje na jeho tváři neustále úsměv od ucha k uchu.

„Je hrozně energický, veselý, řekl bych takové přerostlé dítě. Je samý vtípek,“ charakterizuje ho Vakoč. A stejně se chová i k fanouškům. „Má s nimi interakci i na závodech, dělá show a je hrozně fajn. To mu jde dobře.“

Francouzi se tak mají opět na co těšit. Ti optimističtější, kteří si přáli i žlutý dres, už nyní mohou jásat. Alaphilippe ho totiž dokázal vybojovat už ve třetí etapě, kterou ovládl. Jak dlouho ho zvládne udržet?