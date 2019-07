Tour de France 2019

Krásná ukázka ženské cyklistiky. I při Tour de France dostaly v pátek dámy příležitost ukázat své umění. Zvládly 121 kilometrů, přibližně stejnou trasu, kterou muži absolvovali v rámci individuální časovky. Jen okruh obkroužily čtyřikrát.

„Byla jsem tady už před dvěma lety i loni, takže jsem věděla, jaká atmosféra tady bude. I tak mě to překvapilo, bylo to úplně neskutečné. Loni bylo hodně diváků na trati, ale letos jich přišlo ještě mnohem víc. Hlavně proto, že to bylo na trase mužské časovky,“ pochvalovala si dvaadvacetiletá Češka závodící za dánskou stáj Bigla Pro Cycling.

A všem těmto divákům se i dostatečně předvedla. V úvodu závodu figurovala v čelní skupině, a když se jí zdálo, že závod příliš nejede, rozjela to sama. Díky tomu byla i jednou druhá a podruhé třetí na vrchařské prémii. „Chtěla jsem v úniku vydržet co nejdéle, tak vždycky, když holky přestaly spolupracovat, jsem za to vzala,“ vysvětlovala Nosková, která nakonec dojela na 27. místě.

Pro cyklistku, která pět dní před startem na Tour dokončila ženské Giro, to bylo hodně náročné. A v posledním kole už jí došly síly. „V prvním kopci mi už začalo docházet, jak holky nastoupily, měla jsem tam trochu díru,“ přiznala. „Ale diváci mi pomohli, abych dojela do první skupiny. Bylo to úplně neskutečné. Před cílem v prudkém krátkém stoupání bouchali do zábran, udělali parádní atmosféru. Vy už nemůžete, jedete úplně na hraně, ale diváci vám dodají ještě kus energie. Jsem za to hrozně ráda. Kdyby tady nebyli, asi by mě to psychicky zlomilo a třeba bych ani v první skupině nebyla,“ vysekla poklonu francouzskému publiku v Pau, kde se v pátek závodilo.

Mladá Češka si užila hlavně to, že na Tour vůbec mohla startovat. Před několika měsíci totiž měla delší pauzu způsobenou poruchou příjmu potravy, k závodění se vrátila zase na jaře. „Byla jsem sedm nebo osm měsíců bez závodů, bez tréninků, na kole jsem se vozila tak hodinku denně. Trenér mi říkal, že můžu být s touhle sezonou spokojená, protože jsem mohla pořádně trénovat až v dubnu. První závod byla jarní klasika Amstel a do té doby jsem nebyla na žádném soustředění, jezdila jsem jen doma hodinu až hodinu a půl, delší trénink jsem nevydržela, ani jsem nesměla,“ zavzpomínala na své potíže.

Šance na olympiádu

Česká cyklistka je ale ambiciózní a sama tak nadšená jako trenér není. „On je spokojený, ale já jsem vnitřně zklamaná. Vím, že jsem měla na víc. Uvidím, sezona ještě nekončí, ráda bych se kvalifikovala na olympiádu,“ zmínila svůj velký cíl. Zároveň ale dodala, že to nebude vůbec snadné. Ve sbírání potřebných bodů jí totiž příliš mnoho českých závodnic nepomůže.

„Mohla bych jen tak, že bych byla do 100. místa v žebříčku. Ale zase se mi odečtou všechny body z loňska. Z 90. místa, kde jsem byla před 14 dny, jsem teď přes 200, protože se mi odečetla loňská Evropa – titul a třetí místo a ty lepší výsledky. Uvidím, body se sbírají až téměř do konce října,“ dívá se do budoucnosti optimisticky.

I proto, aby měla možnost získat co největší počet bodů, bude muset zvážit a domluvit program se svým týmem. „Uvidím, jestli pojedu mistrovství Evropy. S týmem máme v plánu Tour of Scotland, tam by se taky daly nasbírat body a mělo by to být víc kopcovité. To by mi vyhovovalo víc než Evropa, která je v Nizozemsku po rovině. Možná bych zkusila i mixovanou časovku, která je na ME nově zařazená. Tam bychom mohli mít šanci,“ přemýšlela nahlas Nosková.