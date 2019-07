Tour de France 2019

Obtížný navíc nebyl pouze výjezd na legendární Tourmalet, devatenáctikilometrové stoupání s průměrným sklonem 7,4 procenta. „Já jsem třeba odpadl už na prvním kopci, protože Movistar jel neuvěřitelně. Nevím, jestli pro Mikela Landu, Alejandra Valverdeho, ale určitě ne pro Naira Quintanu, který byl nakonec kousek přede mnou. V tom prvním stoupání jsem byl ještě s Patrikem Konradem, Gregorem Mühlbergerem a Alexejem Lucenkem, takže jsem věděl, že se dostaneme zpět,“ popisoval potíže zhruba v polovině závodu.

Přes ty se ale závodník stáje Dimension Data dostal a pak už se mu jelo lépe. „Ve druhém kopci už jsem se cítil líp,“ řekl s tím, že oproti generálce ve Švýcarsku udělal pokrok.

Kreuziger se ve stoupání na Tourmalet zpočátku držel v pelotonu, zhruba deset kilometrů před cílem z něj ale vypadl. „Byl to těžký den, cítil jsem, že tempo, které jeli, nemůžu už jet, že bych úplně bouchnul. Takže jsem si nastavil svoje, které jsem byl schopný držet, a pak jsem se snažil v posledních pěti kilometrech zrychlovat, což se mi povedlo. Dojížděl jsem lidi přede mnou a odpáral i Guillauma Martina, který tam se mnou byl. Ale určitě to byla těžká zkouška a uvidíme, co se bude dít v neděli,“ popsal zkušený závodník.

V pelotonu se nějakou dobu držel za jezdci Jumbo-Visma. „Snažil jsem se tam tak nějak motat kolem těchhle lidí. Navíc jsem věděl, že vždycky, když bude možnost, musím se trochu posunout dopředu. Z jednoho jediného důvodu – abych, když se to natáhne, se procedil pár pozic dolů a zůstal tam. Bylo to spíš taktické,“ vysvětlil Kreuziger.

Český cyklista také okomentoval francouzské šílenství, které teď země prožívá díky Julianu Alaphilippovi a po včerejšku i Thibautu Pinotovi. „Pinot vyhrál, Alaphilippe navýšil náskok, takže Francouzi jsou hodně na vlně. Asi nikdo nečekal, že Alaphilippe najede na Tourmaletu další čas na Gerainta Thomase. Ale bude to ještě hodně dlouhé, v sobotu jsme viděli, že dost lidí mělo po časovce problémy. Uvidíme, jestli budou Movistar nebo FDJ něco dělat. Je to hodně otevřený závod a bude zajímavý od první do poslední etapy.“