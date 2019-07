Tour de France 2019

Tour de France bez svého čtyřnásobného vítěze Chrise Frooma bude zajímavější, tvrdilo se ještě před startem 106. ročníku Staré dámy. Je to pravda. A nejen co se týče soubojů o žlutý dres, ale i vyjasnění hlavních rolí v týmu obhájce prvenství z minulého roku. Stáj Ineos (dřívější Sky) šla i loni do závodu s tím, že má dva lídry, Frooma a Gerainta Thomase, ale v podstatě bylo jasné, že se vše podřizuje hlavně vítězi ročníků 2013, 2015, 20016 a 2017.

Letos je ale situace jiná. Thomas sice také obhajuje vítězství, ale s Bernalem jsou na tom dost podobně. A týmový šéf Dave Brailsford si libuje, že má ve hře dva silné muže.

„Letos se hraje Tour jinak. Proč je tak dynamická? Hlavně proto, že tu poprvé po mnoha letech není Chris. A také proto, že Julian Alaphilippe do ní vnesl svůj dynamický styl závodění a drží se déle, než mnozí mysleli. A pak je tu samozřejmě spousta kandidátů na vítězství, kteří se snaží závodit proti sobě s vědomím těchto faktorů,“ prohlásil Brailsford.

Při minulém ročníku i sám Thomas prohlašoval, že udělá vše pro Froomovo vítězství, i když na tom byl Velšan lépe. I nyní je odhodlaný svést boj o celkové prvenství, zároveň ale tvrdí, že důležité je, aby žlutý dres vyhrál tým Ineos. Nezáleží na tom, kdo z něj to bude. „Jsem motivovaný do třetího týdne. Letos je to se mnou trochu nahoru dolů v porovnání s loňskem. Ale Alpy mám radši než Pyreneje, mám na ně mnohem víc krásných vzpomínek,“ řekl Thomas směrem k závěrečným horským etapám, kde se letošní Tour rozhodne.

S Chrisem Froomem v sestavě nebylo co řešit. Tentokrát mají v Ineosu zájemce o žlutý dres v Paříži hned dva. Obhájce Gerainta Thomase (vlevo) a mladíka Egana Bernala. • Foto Reuters

I přes některá prohlášení o dvou lídrech jsou tady ale náznaky, že hlavním mužem týmu by měl být obhájce. Jako třeba tento: „Je dobré, že mohu požádat o pomoc i Egana. Pokud ji budu v Alpách potřebovat, nebudu se zdráhat.“

A v podstatě to potvrdil i sám kolumbijský cyklista. „Lídrem je pořád G, my mu budeme krýt záda.“ Bernalovi je teprve 22 let, oproti třiatřicetiletému Thomasovi, kterému se říká G, musí ještě posbírat hodně zkušeností. Jednou z nich je i fungující komunikace během závodu. Na tento nezbytný faktor upozorňovali i oba hlavní muži Ineosu.

„Čím blíž budeme k Paříži, tím důležitější bude dobře komunikovat na silnici a říci si, jak se kdo cítíme. Nejhorší by bylo, kdybychom začali závodit jeden proti druhému,“ upozornil Thomas.

Příznivce cyklistiky tak čekají ještě hodně zajímavé dny. Především pak s příjezdem do Alp. „Je to zajímavý závod, úžasně zábavný. Dřív lidé říkali, že jsme ho zneutralizovali, že není vzrušující. Tentokrát je to jeden z nejzábavnějších ročníků všech dob. Netušíte, co všechno se ještě může stát,“ poznamenal šéf Ineosu.